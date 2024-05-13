Depuis Vienne, partez en excursion sans stress vers la nature, l’art de vivre et la culture : accessibles en train ou en bus, ces parenthèses sont riches en émotions.

Une nature aux portes de la ville

Vienne, vibrante et inspirante, donne parfois envie de s’évader. À quelques minutes de train, le paysage change : collines ondoyantes, forêts profondes et vallées fluviales s’ouvrent à vous. Le Wienerwald et les Alpes viennoises invitent à la randonnée, à la contemplation et à la visite de monastères perchés.

Au sud, les vignobles vous accueillent pour des balades entre les rangs de ceps et des pauses chez le Heuriger, ces auberges typiques où le vin se savoure à la source.

Entre fleuve, patrimoine et plaisirs sensoriels

La Wachau, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, déploie ses terrasses viticoles entre Krems et Dürnstein, bordée de ruines médiévales et de monastères baroques. On y flâne à vélo, on y navigue sur le Danube ou on s’y attarde pour une dégustation de spécialités régionales.

Et pour les amateurs de culture, les environs de Vienne révèlent de véritables trésors : châteaux, cités thermales et lieux d’inspiration d’artistes autrichiens offrent une plongée entre histoire et modernité.

Voyager autrement, vivre pleinement

Un simple billet suffit pour changer de décor. Chaque escapade devient une immersion dans un art de vivre autrichien à la fois authentique et accessible. Nature préservée, culture vivante et plaisirs gourmands se rencontrent ici dans un équilibre parfait.