Depuis Vienne, partez en excursion sans stress vers la nature, l’art de vivre et la culture : accessibles en train ou en bus, ces parenthèses sont riches en émotions.

Une nature aux portes de la ville

Vienne, vibrante et inspirante, donne parfois envie de s’évader. À quelques minutes de train, le paysage change : collines ondoyantes, forêts profondes et vallées fluviales s’ouvrent à vous. Le Wienerwald et les Alpes viennoises invitent à la randonnée, à la contemplation et à la visite de monastères perchés.

Au sud, les vignobles vous accueillent pour des balades entre les rangs de ceps et des pauses chez le Heuriger, ces auberges typiques où le vin se savoure à la source.

Entre fleuve, patrimoine et plaisirs sensoriels

La Wachau, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, déploie ses terrasses viticoles entre Krems et Dürnstein, bordée de ruines médiévales et de monastères baroques. On y flâne à vélo, on y navigue sur le Danube ou on s’y attarde pour une dégustation de spécialités régionales.

Et pour les amateurs de culture, les environs de Vienne révèlent de véritables trésors : châteaux, cités thermales et lieux d’inspiration d’artistes autrichiens offrent une plongée entre histoire et modernité.

Voyager autrement, vivre pleinement

Un simple billet suffit pour changer de décor. Chaque escapade devient une immersion dans un art de vivre autrichien à la fois authentique et accessible. Nature préservée, culture vivante et plaisirs gourmands se rencontrent ici dans un équilibre parfait.

Les plus belles villes autour de Vienne

Krems an der Donau

Musées réputés, ruelles charmantes et une scène gastronomique d’exception font de Krems une destination d’art et de saveurs.

Découvrir Krems

Baden bei Wien

Ancienne station d’été de l’aristocratie, Baden enchante avec ses bains thermaux, son centre baroque et sa riche programmation culturelle.

Se détendre à Baden

Eisenstadt & le château Esterházy

Au cœur des vignobles, Eisenstadt séduit par son château Esterházy, sa musique classique vivante et ses événements élégants.

Visiter Eisenstadt

Une excursion d'une journée de Vienne à Salzbourg vaut le détour si vous souhaitez découvrir les sites touristiques incontournables. Grâce à la liaison ferroviaire rapide (environ 2,5 heures par trajet), vous aurez le temps de visiter la vieille ville, le jardin Mirabell, la forteresse Hohensalzburg et de faire une pause café.

Pour un rythme plus détendu, il est toutefois recommandé de passer la nuit sur place.

La périphérie de Vienne appartient au Land de Basse-Autriche. Vous trouverez ici les trois régions qui jouxtent directement Vienne :

  • Forêt viennoise au sud et sud-ouest – nature, randonnées et monastères comme l'abbaye d'Heiligenkreuz

  • Weinviertel nord et nord-est – Collines vallonnées, vignobles et ruelles bordées de caves

  • Danube Basse-Autriche le long du Danube

Il existe de nombreuses excursions passionnantes que vous pouvez facilement faire en train et en bus :

  • Forêt viennoise : idéale pour des randonnées pédestres ou cyclistes relaxantes à travers des forêts denses et des villages pittoresques.

  • Höllental & Rax : paradis de la randonnée avec des gorges impressionnantes et le sentier de l'aqueduc.

  • Semmering : attrayant toute l'année, en particulier le sentier de randonnée ferroviaire avec ses vues spectaculaires.

  • Château de Kreuzenstein : un château médiéval facilement accessible avec le S-Bahn en direction de Korneuburg.

  • Linz : en un peu plus d'une heure de train, la vieille ville baroque rencontre la culture moderne.

  • Salzbourg : excursion d'une journée en train (environ 2 h 30) pour découvrir Mozart, la forteresse de Hohensalzburg et la vieille ville de Salzbourg.

  • Baden près de Vienne : thermes, parcs impériaux et cafés charmants – idéal en toute saison, à seulement 30 minutes de Vienne.

  • Lac de Neusiedl : à seulement 45 minutes en train, idéal pour faire du vélo ou des sports nautiques.

  • Wachau : l'abbaye de Melk, les vignobles et les villages idylliques tels que Dürnstein peuvent être explorés en toute tranquillité en train et en bateau.

« Des vacances responsables », c'est être inspiré et vivre de belles expériences, tout en respectant la nature, en protégeant le climat et en favorisant une cohabitation équitable.

