Les plus belles escapades autour de Vienne
Nature, culture et plaisirs gourmands
Une nature aux portes de la ville
Vienne, vibrante et inspirante, donne parfois envie de s’évader. À quelques minutes de train, le paysage change : collines ondoyantes, forêts profondes et vallées fluviales s’ouvrent à vous. Le Wienerwald et les Alpes viennoises invitent à la randonnée, à la contemplation et à la visite de monastères perchés.
Au sud, les vignobles vous accueillent pour des balades entre les rangs de ceps et des pauses chez le Heuriger, ces auberges typiques où le vin se savoure à la source.
Entre fleuve, patrimoine et plaisirs sensoriels
La Wachau, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, déploie ses terrasses viticoles entre Krems et Dürnstein, bordée de ruines médiévales et de monastères baroques. On y flâne à vélo, on y navigue sur le Danube ou on s’y attarde pour une dégustation de spécialités régionales.
Et pour les amateurs de culture, les environs de Vienne révèlent de véritables trésors : châteaux, cités thermales et lieux d’inspiration d’artistes autrichiens offrent une plongée entre histoire et modernité.
Voyager autrement, vivre pleinement
Un simple billet suffit pour changer de décor. Chaque escapade devient une immersion dans un art de vivre autrichien à la fois authentique et accessible. Nature préservée, culture vivante et plaisirs gourmands se rencontrent ici dans un équilibre parfait.
Les plus belles villes autour de Vienne
Krems an der Donau
Musées réputés, ruelles charmantes et une scène gastronomique d’exception font de Krems une destination d’art et de saveurs.
Baden bei Wien
Ancienne station d’été de l’aristocratie, Baden enchante avec ses bains thermaux, son centre baroque et sa riche programmation culturelle.
Eisenstadt & le château Esterházy
Au cœur des vignobles, Eisenstadt séduit par son château Esterházy, sa musique classique vivante et ses événements élégants.
Die schönsten Regionen rund um Wien
Die schönsten Sehenswürdigkeiten rund um Wien
Stift Melk
Stift Melk wurde im 11. Jahrhundert gegründet und thront geradezu majestätisch über der Donau. Bekannt für seine spektakuläre Bibliothek und den reizvollen Stiftsgarten.
Schloss Esterházy
Die gotische Burg, die von den Fürsten Esterházy zum Zentrum des höfischen Lebens gemacht wurde, präsentiert sich auch heute als Ort lebendiger Kultur.
Stift Klosterneuburg
Stift Klosterneuburg kombiniert kaiserliches Erbe mit sakraler Kunst, wurde im 12. Jahrhundert erbaut und im Barock umgestaltet.
Landesgalerie Burgenland
Für alle, die gerne die Perspektive wechseln. Zeitgenössische und moderne Kunst geben hier den Ton an: bildende Kunst, Installationen und Medienkunst.
Schloss Laxenburg
Das Schloss besteht aus zwei Gebäuden, dem Alten Schloss aus dem Mittelalter und dem Blauen Hof aus dem Barock.
Schloss Hof
2002 wurde das damals ziemlich verfallene Schloss Hof aus seinem Dornröschenschlaf erweckt, um diese prachtvolle Barockanlage wieder in seinen Originalzustand zu bringen.
Wie gelingt nachhaltiges Reisen?
« Des vacances responsables », c'est être inspiré et vivre de belles expériences, tout en respectant la nature, en protégeant le climat et en favorisant une cohabitation équitable.
Voyager durablement, c'est...
… la nature intacte et les paysages culturels entretenus avec respect et responsabilité.
… Hébergements certifiés durables et mobilité douce choisir.
… être ouvert à la compréhension mutuelle dans le domaine de l'accessibilité et de l'inclusion culturelle.