Stations de ski en Autriche

Si vous rêvez de vastes domaines skiables avec des remontées mécaniques modernes et des paysages époustouflants, l'Autriche est la destination parfaite.

Ski et snowboard en Autriche : la grande vie dans les Alpes

Enraciné dans la culture autrichienne, l'amour pour la neige et les montagnes a donné au ski une place de choix. Dans les grandes stations, des pistes variées et des funparks garantissent des journées de ski épiques et des défis sportifs stimulants.

L’exaltation sur les pistes par un froid ensoleillé, la vue imprenable sur les sommets enneigés, une pause gourmande avec un Kaiserschmarren dans un refuge : voilà l’essence des vacances au ski en Autriche. Des pistes impeccables, des remontées mécaniques durables et une infrastructure moderne ajoutent aux joies de la glisse. C’est ça, l’hiver à l'autrichienne.