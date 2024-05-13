Introduction
Ha valaki útra kel, mesélnivalója is lesz. A bécsi történetek pedig rendkívül izgalmasak, hiszen Ausztria fővárosa télen is rengeteg felfedeznivalót kínál.
Történeteket, amelyek a mai napig átélhetők a történelmi helyszíneken, kastélyokban vagy múzeumokban és amelyek az egész család számára élvezetessé teszik a bécsi kirándulást. A város bővelkedik művészetben és kultúrában, amelyek még a legkisebbeket is elvarázsolják. Izgalmasan tálalva, felfedezésre invitálva és kíváncsiságot ébresztve. Ha mi magunk is kreatívak lehetünk, a kultúra teljesen magával ragad: ilyenkor minden lehetséges!
A változatosság jegyében élvezhetjük a felszabadult hangulatot a Bécsi Városháza előtti korcsolyapályán, vagy jégtekézhetünk a Múzeumi Negyed előtt.
A bécsi óriáskerék a világ egyik legrégebbi óriáskereke, amely látványos kilátás kínál a városra. Bécs ikonikus szimbóluma és a Práterben tett látogatás egyik fénypontja.
Érdekességek Bécsről
Top különlegességek
Kirándulástippek
Kultúra, keringő és egy világhírű koncert
Az év végén tartott szilveszteri mulatság hangulatos standokkal, zenével és csillogó fényekkel csábít, miközben puncs és pirított mandula illata tölti meg az utcákat. A világhírű Újévi Koncert a Bécsi Filharmonikusok előadásában az újévi ünnepségek csúcspontja – egy olyan élmény, amely tökéletesen szimbolizálja a bécsi kultúrát és életörömöt.
Az ünneplés azonban már korábban elkezdődik: a Szilveszteri Ösvényen összegyűlnek az emberek, hogy tánccal és élőzenével búcsúztassák az óévet. Éjfél előtt nem sokkal pedig mindenki a legszebb kilátópontokra igyekszik, hogy megcsodálja a város felett tündöklő tűzijátékot és együtt köszöntse az új évet – ez a pillanat a bécsi életöröm tiszta megnyilvánulása.
Bécs: a zene városa
A zene városának számító Bécsben a Bécsi Filharmonikusok a város legismertebb jelképei közé tartoznak. A világ minden tájáról érkező karmesterek számára megtiszteltetés, ha vezényelhetik az Újévi Koncertet a Bécsi Zeneegylet „Aranytermében” – ebben az akusztikailag egyedülálló teremben. A Bécsi Fiúkórus pedig énekével nyűgözi le világszerte a közönséget.
Bécs azonban nem csak a klasszikus zenéről szól: a Porgy & Bess jazzklubban lüktet a jazzélet, míg a Duna-csatornánál elektronikus dallamok pezsdítik fel az éjszakát.
Karácsony idején Bécs templomai varázslatos hangokat keltenek életre. Legyen szó klasszikus kórusokról vagy ünnepi orgonajátékról, a templomi koncertek meghitt légkörrel töltik meg a várost és elhozzák a karácsony varázsát Bécs szívébe.
Különleges események
Templomi koncertek Bécsben
Az olyan történelmi templomokban – mint például a Szent István-székesegyház – tartott templomi koncertek kórusénekkel, orgonajátékkal, varázsolják el a látogatókat.
A Bécsi Filharmonikusok újévi koncertje
Egy világhírű esemény, amely a keringő dallamaival és hamisítatlan bécsi bájjal köszönti az újévet - hagyomány és elegancia tökéletes harmóniában.
Adventi és karácsonyi vásárok
Forralt bor, gesztenye és kézzel készített műalkotások. Varázslatos fények és puncsos standok.
Hírességek
Schubert hangjai Bécsben
Schubert dallamait időtlen tisztelgésként is értelmezhetjük szülővárosa előtt, bár Schubert zenéjében mindig van egy csipetnyi szomorúság is.
Bécsi Filharmonikusok
A Bécsi Filharmonikusok – már a név hangzása is zeneként cseng. Bárhol is lép fel ez a világhírű zenekar, lenyűgözi és mélyen megérinti a közönséget.
Beethoven
Miután Beethoven Bécset választotta fogadott otthonául, élete nagy részét a városban töltötte. Zenei időutazás azokba az időkbe.
Receptek
Bécsi szelet
Ezzel a recepttel egészen biztosan úgy sikerül majd a bécsi szelet, mint az eredeti. A titok a vajzsírban rejlik. Ettől lesz a bécsi szelet olyan omlós és ropogós.
Tafelspitz
A bécsi tafelspitz titka: a marhahúst keresztben szeleteljük fel és burgonyarösztivel, valamint metélőhagymás mártással tálaljuk.
Fiákergulyás
Ezzel a recepttel a fiákergulyás olyan ízű lesz, mint az eredeti bécsi verziója. A titok: virslivel, tükörtojással és csemegeuborkával kell tálalni.
Különleges szálláshelyek
Fenntarthatóság Bécsben
A fák
A Bécsi Városi Kertek munkatársainak igazán sok dolguk van, hiszen mintegy félmillió fát gondoznak. Ezek között található 95 000 fasori és utcai fa, 188 400 parkban található fa, 1 900 üzemi területen lévő fa, valamint körülbelül 200 000 erdei fa, például a Bécsi Práter területén.
Gazdaságok a nagyvárosban
Bécsben körülbelül 800 gazdaság működik, ahonnan több uborka származik, mint Ausztria többi részéről együttvéve. Hasonlóan kimagasló az arány a padlizsán, a petrezselyem, a paradicsom és a paprika esetében is.
Zöldterületek
Rét, park, szőlő, erdő, mező és kert: a Bécsi-erdőnek és a Duna árterének köszönhetően Bécs teljes területének majdnem fele zöldterület. A legzöldebb kerület Hietzing, ahol az alapterület 70%-át zöldfelület borítja.
Fenntartható közlekedés
Bécsben 162 tömegközlekedési vonal üzemel, amelyeket évente több mint 966 millió utas használ. A bécsiek különösen fenntarthatóan közlekednek: 73 százalékuk tömegközlekedéssel jár munkába, 44 százalékuk gyalogol, 13 százalékuk kerékpárral közlekedik és mindössze 33 százalékuk választja az autót.
Bécs kedvezménykártyái
A látogatók kedvezményeket, ingyenes belépést, tömegközlekedési lehetőségeket és számos kedvezményes ajánlatot élvezhetnek már az első naptól kezdve.