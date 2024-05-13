Albertina, Bécs
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Bécs
Ahol a művészet, a kultúra és az életöröm egybefonódik

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Bécs télen: romantika és kaland egy helyen. Legyen szó múzeumokról, kávéházakról vagy jégpályákról – Bécsben egy élményekkel teli új világ tárul fel előttetek.

Ha valaki útra kel, mesélnivalója is lesz. A bécsi történetek pedig rendkívül izgalmasak, hiszen Ausztria fővárosa télen is rengeteg felfedeznivalót kínál.

Történeteket, amelyek a mai napig átélhetők a történelmi helyszíneken, kastélyokban vagy múzeumokban és amelyek az egész család számára élvezetessé teszik a bécsi kirándulást. A város bővelkedik művészetben és kultúrában, amelyek még a legkisebbeket is elvarázsolják. Izgalmasan tálalva, felfedezésre invitálva és kíváncsiságot ébresztve. Ha mi magunk is kreatívak lehetünk, a kultúra teljesen magával ragad: ilyenkor minden lehetséges!

A változatosság jegyében élvezhetjük a felszabadult hangulatot a Bécsi Városháza előtti korcsolyapályán, vagy jégtekézhetünk a Múzeumi Negyed előtt.

Adatok és tények a városról
Lakosság:kb. 1,8 millió (Ausztria legnagyobb városa)
Tartományi főváros:Bécs egyszerre tartomány és tartományi főváros
Terület: kb. 415 km2
Tengerszint feletti magasság:151 m (Lobau) és 542 m (Hermannskogel)
Kilátóhelyek:Duna-torony, Szent István-székesegyház, Hermannskogel

A bécsi óriáskerék a világ egyik legrégebbi óriáskereke, amely látványos kilátás kínál a városra. Bécs ikonikus szimbóluma és a Práterben tett látogatás egyik fénypontja.

Érdekességek Bécsről

Top különlegességek

Bécsi Óriáskerék

Spanyol lovasiskola

Belvedere

Zeneegylet

Schönbrunni kastély

Bécsi Állami Operaház

Szent István-székesegyház

Bécsi Szépművészeti Múzeum

Aktivitások Bécsben és környékén

Kirándulástippek

Fiákerezés és lovas kocsikázás

Vezetett városnéző túrák

Bécs 3 nap alatt

A szecessziótól a modernizmusig

Városnézések a Vienna Sightseeing szervezésében

Kirándulóhelyek a környéken

Újévi ünnepségek Bécsben

Kultúra, keringő és egy világhírű koncert

Az év végén tartott szilveszteri mulatság hangulatos standokkal, zenével és csillogó fényekkel csábít, miközben puncs és pirított mandula illata tölti meg az utcákat. A világhírű Újévi Koncert a Bécsi Filharmonikusok előadásában az újévi ünnepségek csúcspontja – egy olyan élmény, amely tökéletesen szimbolizálja a bécsi kultúrát és életörömöt.

Az ünneplés azonban már korábban elkezdődik: a Szilveszteri Ösvényen összegyűlnek az emberek, hogy tánccal és élőzenével búcsúztassák az óévet. Éjfél előtt nem sokkal pedig mindenki a legszebb kilátópontokra igyekszik, hogy megcsodálja a város felett tündöklő tűzijátékot és együtt köszöntse az új évet – ez a pillanat a bécsi életöröm tiszta megnyilvánulása.

Szilveszter Bécsben
A zene a levegőben van

Bécs: a zene városa

A zene városának számító Bécsben a Bécsi Filharmonikusok a város legismertebb jelképei közé tartoznak. A világ minden tájáról érkező karmesterek számára megtiszteltetés, ha vezényelhetik az Újévi Koncertet a Bécsi Zeneegylet „Aranytermében” – ebben az akusztikailag egyedülálló teremben. A Bécsi Fiúkórus pedig énekével nyűgözi le világszerte a közönséget.

Bécs azonban nem csak a klasszikus zenéről szól: a Porgy & Bess jazzklubban lüktet a jazzélet, míg a Duna-csatornánál elektronikus dallamok pezsdítik fel az éjszakát.

Karácsony idején Bécs templomai varázslatos hangokat keltenek életre. Legyen szó klasszikus kórusokról vagy ünnepi orgonajátékról, a templomi koncertek meghitt légkörrel töltik meg a várost és elhozzák a karácsony varázsát Bécs szívébe.

Különleges események

Templomi koncertek Bécsben

Az olyan történelmi templomokban – mint például a Szent István-székesegyház – tartott templomi koncertek kórusénekkel, orgonajátékkal, varázsolják el a látogatókat.

Templomi koncertek

A Bécsi Filharmonikusok újévi koncertje

2025. 01. 01.
Musikverein Musikvereinsplatz 1, 1013 Wien

Egy világhírű esemény, amely a keringő dallamaival és hamisítatlan bécsi bájjal köszönti az újévet - hagyomány és elegancia tökéletes harmóniában.

Újévi koncert

Adventi és karácsonyi vásárok

2024. 11. 08. – 2024. 12. 31.
Wien

Forralt bor, gesztenye és kézzel készített műalkotások. Varázslatos fények és puncsos standok.

Adventi vásárok

Bécsi Operabál

2025. 02. 27.
Staatsoper Opernring 2, 1010 Wien

Csillogás, keringő és elegancia. A kultúra ünnepe, ahol a hagyomány és az életöröm csillogó bálteremmé változtatja az operaházat.

Operabál

Hírességek

Schubert hangjai Bécsben

Schubert dallamait időtlen tisztelgésként is értelmezhetjük szülővárosa előtt, bár Schubert zenéjében mindig van egy csipetnyi szomorúság is.

Franz Schubert

Bécsi Filharmonikusok

A Bécsi Filharmonikusok – már a név hangzása is zeneként cseng. Bárhol is lép fel ez a világhírű zenekar, lenyűgözi és mélyen megérinti a közönséget.

Bécsi Filharmonikusok

Mozart

Bécsi séta Mozart nyomában - a Schönbrunni kastélytól a St. Marx temetőig.

Wolfgang Amadeus Mozart

Beethoven

Miután Beethoven Bécset választotta fogadott otthonául, élete nagy részét a városban töltötte. Zenei időutazás azokba az időkbe.

Ludwig van Beethoven

Johann Strauss

Johann Strauss

Receptek

Bécsi szelet

Ezzel a recepttel egészen biztosan úgy sikerül majd a bécsi szelet, mint az eredeti. A titok a vajzsírban rejlik. Ettől lesz a bécsi szelet olyan omlós és ropogós.

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Tafelspitz

A bécsi tafelspitz titka: a marhahúst keresztben szeleteljük fel és burgonyarösztivel, valamint metélőhagymás mártással tálaljuk.

Tafelspitz

Fiákergulyás

Ezzel a recepttel a fiákergulyás olyan ízű lesz, mint az eredeti bécsi verziója. A titok: virslivel, tükörtojással és csemegeuborkával kell tálalni.

Fiákergulyás

Sacher-torta

Ezzel a recepttel a Sacher-torta könnyen elkészíthető és ugyanolyan jó ízű lesz, mint az eredeti. A titok: a bevonatot a megfelelő hőmérsékleten kell a tortára önteni.

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Különleges szálláshelyek

Boutique Hotel Harmonie

Hotel Sans Souci

Boutique Hotel Stadthalle

Hotel Daniel

Bécs: egy zöld város

Fenntarthatóság Bécsben

A fák

A Bécsi Városi Kertek munkatársainak igazán sok dolguk van, hiszen mintegy félmillió fát gondoznak. Ezek között található 95 000 fasori és utcai fa, 188 400 parkban található fa, 1 900 üzemi területen lévő fa, valamint körülbelül 200 000 erdei fa, például a Bécsi Práter területén.

Gazdaságok a nagyvárosban

Bécsben körülbelül 800 gazdaság működik, ahonnan több uborka származik, mint Ausztria többi részéről együttvéve. Hasonlóan kimagasló az arány a padlizsán, a petrezselyem, a paradicsom és a paprika esetében is.

Zöldterületek

Rét, park, szőlő, erdő, mező és kert: a Bécsi-erdőnek és a Duna árterének köszönhetően Bécs teljes területének majdnem fele zöldterület. A legzöldebb kerület Hietzing, ahol az alapterület 70%-át zöldfelület borítja.

Fenntartható közlekedés

Bécsben 162 tömegközlekedési vonal üzemel, amelyeket évente több mint 966 millió utas használ. A bécsiek különösen fenntarthatóan közlekednek: 73 százalékuk tömegközlekedéssel jár munkába, 44 százalékuk gyalogol, 13 százalékuk kerékpárral közlekedik és mindössze 33 százalékuk választja az autót.

Mobilitás és kényelem Bécsben

Bécs kedvezménykártyái

A látogatók kedvezményeket, ingyenes belépést, tömegközlekedési lehetőségeket és számos kedvezményes ajánlatot élvezhetnek már az első naptól kezdve.

Vienna City Card

Vienna Pass

Vienna Flexi Pass

Vienna Welcome Card

FAQ

  • Práter

  • Spanyol Lovasiskola

  • Belvedere

  • Zeneegylet (Musikverein)

  • Schönbrunn

  • Bécsi Állami Operaház (Wiener Staatsoper)

  • Szent István-székesegyház (Stephansdom)

  • Bécsi Szépművészeti Múzeum

Bécs téli turisztikai kínálata a múzeumlátogatásoktól kezdve a karácsonyi és adventi vásárokon át egészen a különféle téli sportokig terjed, mint például a korcsolyázás, szánkózás vagy a jégtekézés.

A Bécsi Turisztikai Hivatal honlapján egy átfogó rendezvénynaptár található.

Ami igazán különlegessé teszi Bécset, az a művészet, a kultúra, az építészet, a zene és a város  megkapó hangulatának egyedi keveréke. Bécsben nemcsak életben tartják a hagyományokat, sok helyen ügyesen ötvözik azt modern elemekkel is.

5 ok, amiért Bécsben kiemelkedő az életminőség.

  1. A természet könnyen elérhető
    Mindössze 15 perc alatt eljuthattok a belvárosból a legközelebbi kirándulóhelyekre.

  2. Zökkenőmentes tömegközlekedés
    A bécsiek imádják a tömegközlekedésüket. Hétvégén a metró például egész éjjel közlekedik.

  3. Ivóvíz a csapból
    Az ivóvíz közvetlenül Alsó-Ausztria és Stájerország alpesi forrásvidékeiről érkezik a városba.

  4. A város rendkívül tiszta
    Az utcák, parkok és közterek bámulatosan tiszták: a szemétszállítás és takarítás példásan működik.

  5. Csak szép nyugodtan, komótosan
    Talán a kávéházak és a borozók (Heuriger) hagyományai alakították ki ezt a mentalitást: itt senki sem kapkod.

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