Kultúra, keringő és egy világhírű koncert

Az év végén tartott szilveszteri mulatság hangulatos standokkal, zenével és csillogó fényekkel csábít, miközben puncs és pirított mandula illata tölti meg az utcákat. A világhírű Újévi Koncert a Bécsi Filharmonikusok előadásában az újévi ünnepségek csúcspontja – egy olyan élmény, amely tökéletesen szimbolizálja a bécsi kultúrát és életörömöt.

Az ünneplés azonban már korábban elkezdődik: a Szilveszteri Ösvényen összegyűlnek az emberek, hogy tánccal és élőzenével búcsúztassák az óévet. Éjfél előtt nem sokkal pedig mindenki a legszebb kilátópontokra igyekszik, hogy megcsodálja a város felett tündöklő tűzijátékot és együtt köszöntse az új évet – ez a pillanat a bécsi életöröm tiszta megnyilvánulása.