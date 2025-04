Il tetto d'oro, gli edifici fortificati e le stazioni della funivia all'avanguardia: la città austriaca Innsbruck sorprende e stupisce tutti anche in inverno.

La città vecchia di Innsbruck emana un fascino particolare con le sue strade e i suoi edifici medievali, soprattutto quando sono accese le suggestive luminarie e il profumo di vin brulé e mandorle tostate arriva dai mercatini di Natale.

Innsbruck è un luogo in cui la storia prende vita, come dimostra il Tettuccio d’Oro, che brilla con le sue 2.657 scandole di rame dorato sopra la Herzog-Friedrich-Straße. La città è anche scenario di grandi eventi invernali come la gara dell’Hahnenkamm e il Torneo dei Quattro Trampolini, che ogni anno attirano fan da tutto il mondo.

Anche arte e cultura sono presenti: il Castello di Ambras, con i suoi soffitti a cassettoni e opere di Rubens e Velázquez, offre tranquillità nel paesaggio invernale. Lo splendore barocco della Hofburg, circondato dalla vita moderna, rende il capoluogo tirolese un luogo in cui passato e presente si fondono magicamente.