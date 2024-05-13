Il versante meridionale delle Alpi della Carinizia è fatto per l'inverno: stazioni sciistiche soleggiate, laghi naturali ghiacciati e tanta gioia di vivere alpina.

La Carinizia si trova nel sud dell'Austria e incanta in inverno con i suoi suggestivi paesaggi montani e lacustri. Circondata dagli Alti Tauri e dai Nockberge , la regione offre sia piccole aree sciistiche per famiglie sia grandi aree per lo sci e gli sport invernali. Escursioni invernali o con le racchette da neve attraverso boschi innevati e pattinaggio su laghi naturali ghiacciati offrono esperienze naturalistiche indimenticabili. Il relax è assicurato da terme e offerte benessere.

La filosofia slow food caratterizza la regione grazie a specialità quali i Kärntner Kasnudeln e il pesce fresco. Inoltre, il Parco Nazionale degli Alti Tauri, il Parco della Biosfera dei Nockberge e il Parco Naturale del Dobratsch proteggono la natura unica della Carinzia.