Sunset over snow-covered mountain slope, snow-laden fir tree, valley with mist and alpine panorama in background.
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Carinzia
Vacanze invernali tra neve, divertimento e sole 

Vacanze estive
Il versante meridionale delle Alpi della Carinizia è fatto per l'inverno: stazioni sciistiche soleggiate, laghi naturali ghiacciati e tanta gioia di vivere alpina.

La Carinizia si trova nel sud dell'Austria e incanta in inverno con i suoi suggestivi paesaggi montani e lacustri. Circondata dagli Alti Tauri e dai Nockberge, la regione offre sia piccole aree sciistiche per famiglie sia grandi aree per lo sci e gli sport invernali. Escursioni invernali o con le racchette da neve attraverso boschi innevati e pattinaggio su laghi naturali ghiacciati offrono esperienze naturalistiche indimenticabili. Il relax è assicurato da terme e offerte benessere.

La filosofia slow food caratterizza la regione grazie a specialità quali i Kärntner Kasnudeln e il pesce fresco. Inoltre, il Parco Nazionale degli Alti Tauri, il Parco della Biosfera dei Nockberge e il Parco Naturale del Dobratsch proteggono la natura unica della Carinzia.

Informazioni sulla Carinzia
Capitale:Klagenfurt am Wörthersee
Superficie:9.538 km²
Abitanti:circa 570.000 (al 2024)
Parchi nazionali:1
Parchi naturali:3
Centri benessere:5

Carinzia Card:
Arte e cultura, attività per il tempo libero per tutta la famiglia, mondi avventurosi - con la Carinthia Card c'è molto da sperimentare.

Eventi in Carinzia:
Le attrazioni tradizionali e moderne si trovano nel Calendario degli eventi.

La Carinzia da tutte le prospettive

Top highlights

Sciare: in 30 aree sciistiche con 800 chilometri di piste

Pattinare sul ghiaccio sul lago Weissensee

Pyramidenkogel: la più bella vista sulla Carinzia

Gerlitzen Alpe: natura e panorami

Mercatini dell'Avvento: inizia la stagione delle feste

Terme: vieni a riposare

Attività in Carinzia per le vacanze

Tour

Escursione nel Parco Nazionale degli Alti Tauri: con ranger

Dobratsch: con le ciaspole al chiaro di luna

Bad Kleinkirchheim: Luna piena, passeggiata con torce

Mercatini dell'Avvento in Carinzia

Il periodo prenatalizio in Carinzia

Mete per escursioni in Carinzia

Le regioni più belle

Parco nazionale degli Alti Tauri

I luoghi più misteriosi del parco nazionale comprendono gli estesi campi ghiacciati, le valli glaciali e l'affascinante flora e fauna.

Parco nazionale degli Alti Tauri

Parco Naturale del Weissensee

Il Parco Naturale del Weissensee ha molto da offrire per una pausa sportiva: una piccola area sciistica, pattinaggio sul lago ed escursioni invernali.

Parco Naturale del Weissensee

Monti Nockberge

Radicata nel Parco della Biosfera dei Nockberge, questa regione turistica dolcemente ondulata offre innumerevoli opportunità per escursioni invernali e ciaspolate.

Monti Nockberge

Regione del Wörthersee

Incastonato tra le Alpi a nord e il Mare Adriatico a sud, si trova il più grande lago balneabile della Carinzia, dove sport invernali e relax sono all'ordine del giorno.

Regione del lago Wörthersee
Region Villach

Parco naturale di Dobratsch

La montagna calcarea colpisce per le sue imponenti formazioni rocciose e per la vista sulla valle innevata del Gailtal.

Parco naturale del Dobratsch

Le città e i luoghi più belli

Klagenfurt

Il capoluogo di provincia sulla sponda orientale dell'invernale lago Wörthersee lascia spazio al tempo libero.

Klagenfurt

Villach

Il vivace centro storico unisce la cultura alpino-adriatica ed è noto per la sua tipica ospitalità carinziana.

Villach

Velden sul lago Wörthersee

Cucina raffinata, ristoranti informali, grandi alberghi: Velden è una città esclusiva sul lago Wörthersee.

Velden sul lago Wörthersee

Millstatt sul lago

Le ville ottocentesche sulle rive del lago di Millstatt risplendono di nostalgia, i ristoranti in riva al lago sfrigolano di pesce bianco e la "Badehaus" è il benessere.

Millstatt sul lago

Eventi speciali

Grande sfilata dei Krampus a Klagenfurt

22/11/2025
Klagenfurt am Wörthersee

Circa 1.000 Krampus, Perchten, streghe, angeli e naturalmente anche San Nicola partecipano alla sfilata dei Krampus. Questa tradizione, ancora popolare dopo secoli, è ormai parte integrante del periodo dell’Avvento.

Scopri di piú

Ricette

Kärnten Kasnudeln

Sono un piatto tradizionale della Carinzia: ravioli di pasta all'uovo ripieni di formaggio fresco, patate, erbe aromatiche come la menta e talvolta cipolle.

Ravioli carinziani: Kärntner Kasnudel

Glühwein (vin brulé)

Una delle bevande invernali più popolari in Austria. L'aroma del vino rosso aromatizzato con chiodi di garofano e cannella rende ancora piú magico il Natale.

Scopri la ricetta

Buchteln con crema alla vaniglia

Nelle tradizionali “roccaforti del Buchtel”, da Salisburgo a Vienna, c'è sempre un acceso dibattito attorno a questo dolce.

Scopri la ricetta

Alloggi unici

Der Daberer a Dellach nel Valle Gailtal: con 4 stelle

Hotel Die Forelle nel Lago Weissensee: gourmet con 4 stelle

Trattlers Hof-Chalets a Bad Kleinkirchheim: 4 stelle

Hotel Werzers, lago Wörthersee: wellness 4 stelle superior

Mountain Resort Feuerberg: 4 stelle superior

Consigli per la protezione del clima

Cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità?

  • Rispetta la natura. Rimani sui sentieri segnalati e porta con te i rifiuti.

  • Utilizza la mobilità sostenibile. Scopri i trasporti pubblici.

  • Mostra rispetto per gli animali selvatici. Osserva gli animali a distanza di sicurezza.

  • Gusto consapevole (e biologico). Scegli alimenti e prodotti locali e sostenibili.

  • Rafforza la biodiversità. Proteggere e conservare la biodiversità è fondamentale per l'equilibrio ecologico.

Carinzia: domande frequenti

Nassfeld: una delle aree sciistiche più grandi e soleggiate della Carinzia, con 110 chilometri di piste e 30 moderni impianti di risalita.

Bad Kleinkirchheim: famosa per le sue terme e per l'ampia offerta di piste, tra cui 103 chilometri di discese e percorsi di Coppa del Mondo.

Ghiacciaio della Mölltal: divertimento sugli sci fino a 3.122 metri di altitudine, con 17 km di piste.

Gerlitzen Alpe: un'area sciistica adatta alle famiglie con 45 km di piste e una magnifica vista sul lago di Ossiach.

Katschberg: popolare area sciistica al confine con Salisburgo, con 70 km di piste.

Turracher Höhe: una pittoresca area sciistica al confine con la Stiria, che raggiunge un'altitudine di 2.205 metri.

Heiligenblut am Großglockner: offre 55 chilometri di piste sotto la montagna più alta dell'Austria, il Großglockner.

La Carinzia è particolarmente attraente in inverno grazie alla sua combinazione di Neve garantita e molte ore di sole, soprattutto nelle località sciistiche come Nassfeld. Oltre allo sci, i laghi ghiacciati, come il Weissensee offrono condizioni perfette per il pattinaggio su ghiaccio. Inoltre Benessere e sci possono essere combinati in modo ideale, ad esempio a Bad Kleinkirchheim.

In Carinzia è possibile combinare perfettamente sci e benessere. Particolarmente famosa è Bad Kleinkirchheim, dove si trovano due moderne terme – la Therme St. Kathrein e la Römerbad Therme, direttamente sulle piste. Anche la KärntenTherme a Villach-Warmbad è un punto forte.

La Carinzia è considerata molto adatta alle famiglie. Molti comprensori sciistici più piccoli e facilmente gestibili sono pensati appositamente per le famiglie e offrono servizi come scuole di sci, piste da slittino, slittini invernali o aree giochi. La Kärnten Card offre inoltre numerosi sconti per le attività familiari.

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