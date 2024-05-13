Introduction
La Carinizia si trova nel sud dell'Austria e incanta in inverno con i suoi suggestivi paesaggi montani e lacustri. Circondata dagli Alti Tauri e dai Nockberge, la regione offre sia piccole aree sciistiche per famiglie sia grandi aree per lo sci e gli sport invernali. Escursioni invernali o con le racchette da neve attraverso boschi innevati e pattinaggio su laghi naturali ghiacciati offrono esperienze naturalistiche indimenticabili. Il relax è assicurato da terme e offerte benessere.
La filosofia slow food caratterizza la regione grazie a specialità quali i Kärntner Kasnudeln e il pesce fresco. Inoltre, il Parco Nazionale degli Alti Tauri, il Parco della Biosfera dei Nockberge e il Parco Naturale del Dobratsch proteggono la natura unica della Carinzia.
Carinzia Card:
Arte e cultura, attività per il tempo libero per tutta la famiglia, mondi avventurosi - con la Carinthia Card c'è molto da sperimentare.
La Carinzia da tutte le prospettive
Top highlights
Tour
Mercatini dell'Avvento in Carinzia
Le regioni più belle
Parco nazionale degli Alti Tauri
I luoghi più misteriosi del parco nazionale comprendono gli estesi campi ghiacciati, le valli glaciali e l'affascinante flora e fauna.
Parco Naturale del Weissensee
Il Parco Naturale del Weissensee ha molto da offrire per una pausa sportiva: una piccola area sciistica, pattinaggio sul lago ed escursioni invernali.
Monti Nockberge
Radicata nel Parco della Biosfera dei Nockberge, questa regione turistica dolcemente ondulata offre innumerevoli opportunità per escursioni invernali e ciaspolate.
Regione del Wörthersee
Incastonato tra le Alpi a nord e il Mare Adriatico a sud, si trova il più grande lago balneabile della Carinzia, dove sport invernali e relax sono all'ordine del giorno.
Le città e i luoghi più belli
Klagenfurt
Il capoluogo di provincia sulla sponda orientale dell'invernale lago Wörthersee lascia spazio al tempo libero.
Villach
Il vivace centro storico unisce la cultura alpino-adriatica ed è noto per la sua tipica ospitalità carinziana.
Velden sul lago Wörthersee
Cucina raffinata, ristoranti informali, grandi alberghi: Velden è una città esclusiva sul lago Wörthersee.
Eventi speciali
Grande sfilata dei Krampus a Klagenfurt
Circa 1.000 Krampus, Perchten, streghe, angeli e naturalmente anche San Nicola partecipano alla sfilata dei Krampus. Questa tradizione, ancora popolare dopo secoli, è ormai parte integrante del periodo dell’Avvento.
Ricette
Kärnten Kasnudeln
Sono un piatto tradizionale della Carinzia: ravioli di pasta all'uovo ripieni di formaggio fresco, patate, erbe aromatiche come la menta e talvolta cipolle.
Glühwein (vin brulé)
Una delle bevande invernali più popolari in Austria. L'aroma del vino rosso aromatizzato con chiodi di garofano e cannella rende ancora piú magico il Natale.
Alloggi unici
Cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità?
Rispetta la natura. Rimani sui sentieri segnalati e porta con te i rifiuti.
Utilizza la mobilità sostenibile. Scopri i trasporti pubblici.
Mostra rispetto per gli animali selvatici. Osserva gli animali a distanza di sicurezza.
Gusto consapevole (e biologico). Scegli alimenti e prodotti locali e sostenibili.
Rafforza la biodiversità. Proteggere e conservare la biodiversità è fondamentale per l'equilibrio ecologico.