Salisburghese Seewirt Mattsee: hotel sull'acqua

Intenditori e romantici trovano nella ridente località di Mattsee un bucolico buen retiro, accoccolato tra l'omonimo lago e quello di Obertrumer: è il Kuschelhotel Seewirt Mattsee. Fiore all'occhiello della struttura è la Spa „Himmelreich“, oasi di benessere su tre piani, con sauna finlandese, bagno turco alle erbe officinali, stanza a infrarossi in cirmolo e area relax con comodi e ampi lettini.

Immersi nella Panorama-Pool, gli ospiti hanno la sensazione di nuotare direttamente nel lago. Bagni di sole sono invece possibili, in estate, nell'ampia terrazza sul tetto. Agli innamorati e alle coppie in luna di miele, al Seewirt sono poi riservati trattamenti speciali: su richiesta, i piccioncini possono concedersi un volo in mongolfiera, un salto a Salisburgo in Limousine per un po' di shopping, oppure possono richiedere degli extra in camera, come per esempio un massaggio agli oli essenziali.