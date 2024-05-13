L'Austria è un vero paradiso termale, con circa 40 centri termali che offrono una vasta scelta di esperienze di benessere. Lasciati trasportare dai bagni termali.

Centri termali in Austria

Nelle regioni dell'Austria ci sono circa 40 centri termali pieni di acqua gorgogliante e fumante. Un centro si può definire "termale" ("Therme" in tedesco) solo se ha una propria sorgente e le sue acque sotterranee sgorgano a una temperatura superiore a 20° C. La particolarità dell'acqua termale è che contiene minerali e oligoelementi in diverse composizioni, che possono avere un effetto benefico per la salute.

L'acqua termale può aiutare?

Le ricerche dimostrano che la frequentazione regolare di bagni termali e saune può contribuire alla riduzione dello stress e all'aumento del rilassamento. Questo effetto positivo è in parte dovuto alla riduzione dei livelli di cortisolo, il cosiddetto "ormone dello stress". È stato inoltre dimostrato che gli effetti sono diversi a seconda del tipo di acqua. Se prima di visitare un centro termale austriaco vuoi sapere per cosa sia efficace una combinazione di minerali, puoi chiedere direttamente alle terme.