Terme in Austria: il potere rilassante dell'acqua
Centri termali in Austria
Nelle regioni dell'Austria ci sono circa 40 centri termali pieni di acqua gorgogliante e fumante. Un centro si può definire "termale" ("Therme" in tedesco) solo se ha una propria sorgente e le sue acque sotterranee sgorgano a una temperatura superiore a 20° C. La particolarità dell'acqua termale è che contiene minerali e oligoelementi in diverse composizioni, che possono avere un effetto benefico per la salute.
L'acqua termale può aiutare?
Le ricerche dimostrano che la frequentazione regolare di bagni termali e saune può contribuire alla riduzione dello stress e all'aumento del rilassamento. Questo effetto positivo è in parte dovuto alla riduzione dei livelli di cortisolo, il cosiddetto "ormone dello stress". È stato inoltre dimostrato che gli effetti sono diversi a seconda del tipo di acqua. Se prima di visitare un centro termale austriaco vuoi sapere per cosa sia efficace una combinazione di minerali, puoi chiedere direttamente alle terme.
Terme di Vienna: la più grande spa cittadina d'Europa
Vienna è l’unica capitale al mondo che può vantare un centro termale. Le Terme di Vienna, a sud della città, sono le terme più grandi e moderne d’Europa. Le acque arrivano da sorgenti sulfuree, che erano popolari già ai tempi dei romani.
Inaugurate per la prima volta nel 1974 come Therme Oberlaa, sono state convertite in Therme Wien nel 2010 e dispongono di 26 piscine, 24 saune e bagni di vapore, 2.500 lettini e un’area salute e fitness di 6.000 metri quadri.
St. Martins Therme & Lodge: le terme austriache nella natura
Il St. Martins Therme & Lodge è una delle terme in Austria che vi consigliamo, situata vicino al Parco Nazionale Neusiedler See – Seewinkel. L'ampio mondo del benessere e delle acque termali - con piscine interne ed esterne, grandi sale relax e aree per prendere il sole sulla penisola del lago balneabile delle terme - costituisce la parte "classica" dell'offerta.
I bambini sono entusiasti dello scivolo lungo 90 metri, della piscina per bimbi con canale d'acqua e fontane colorate. Un team di animazione si occupa dei più piccoli nelle sale per la scoperta e la creatività, mentre l'area per bambini delle terme è schermata acusticamente.
Prima di visitare un centro termale, per sapere per cosa sia efficace una combinazione di minerali meglio chiedere direttamente alle terme.
Terme Laa: un tocco di lusso incontra il relax
Questo resort a 4 stelle superior si trova nel centro della regione del Weinviertel e si rivolge a intenditori, famiglie e a chiunque cerchi pace e tranquillità. Le Terme Laa offrono un'ampia gamma di opzioni per il relax e il tempo libero.
Piscine coperte e all'aperto, piscine saline e per massaggi completano un ampio paesaggio di saune con bagni di vapore e diversi tipi di sauna. La "Silent Spa" offre un rifugio tranquillo per gli adulti. Da giugno ad agosto è disponibile anche una piscina estiva e l'offerta di una giornata di vacanza rilassante con numerosi servizi VIP. Ci sono piscine speciali e programmi di intrattenimento per i bambini.
Terme Rogner Bad Blumau: un'oasi fiabesca
Torri, facciate giocose, linee colorate: l'artista austriaco Friedensreich Hundertwasser ha dato agli edifici delle terme un aspetto inconfondibile con il suo stile architettonico. L'ampio paesaggio termale con circa 2.700 metri quadrati di acqua è impressionante, con due sorgenti interne che alimentano le piscine interne ed esterne.
La sorgente curativa Melchior sgorga in superficie a 47,2 gradi, mentre la sorgente curativa Vulkania a 110 gradi: la sua acqua altamente mineralizzata è considerata la sorgente più potente della regione termale della Stiria. Oltre all'area saune, alla grotta di sale del Mar Morto e alla cabina climatica marina, vengono offerti anche massaggi e trattamenti ayurvedici.
AQUA DOME - Tirol Therme: Futurismo nelle Alpi
Le piscine esterne ricordano delle astronavi luminose, mentre il centro termale vetrato offre una vista sulle gigantesche Alpi Venoste. Dal punto di vista architettonico, l'AQUA DOME è una straordinaria esperienza, come la qualità delle strutture offerte.
Il mondo delle saune con sauna a soppalco, sauna di terra e grotta di ghiaccio crea un contrasto particolarmente accogliente con l'architettura moderna. I bambini hanno a disposizione un'area tutta loro per nuotare, scivolare e arrampicarsi nell'"Alpen Arche Noah", con animatori che si occupano dei più piccoli. I genitori possono godersi l'esperienza termale in tutta tranquillità.
Terme di Bad Kleinkirchheim: il Thermal Römerbad
Anche se sono, per così dire, gli inventori del relax e della salute attraverso l'acqua, in questo mondo del benessere pure gli antichi romani rimarrebbero stupiti. Piscine termali illuminate di verde e viola, infusi nel "Forum Romanum" e nel "Trajanus Laconicum": qui tutto ruota intorno alle cerimonie balneari romane.
Il Thermal Römerbad di Bad Kleinkirchheim, nel cuore dei Nockberge, le montagne in Carinzia, è uno dei migliori templi del benessere alpino in Europa. Tredici lussuose saune sono distribuite su tre livelli, mentre i reparti massaggi e bellezza offrono massaggi aromatici e scrub per il corpo.
Erlebnis Amadé: Terme a Salisburgo tra relax e attività
Trentamila metri quadrati per il puro benessere, per la gioia dell'attività e il bisogno di riposo e relax. Le Terme a Salisburgo Erlebnis Amadé , situate nel mezzo del paesaggio alpino, sono all'altezza del loro nome: paesaggi balneari e saune, nonché undici piscine interne ed esterne - tra cui piscine sportive e a onde - offrono varietà e relax in egual misura.
Le temperature variano, dalle più basse fino ai 35 gradi, come nella piscina di cristallo di rocca. Inoltre, per il programma salute, alcune piscine sono arricchite con l'1,5-2,5% di acqua salina.
Salzkammergut: le Terme di Bad Ischl
Situate al centro della pittoresca regione del Salzkammergut, le terme della città imperiale di Bad Ischl sono note per la presenza di sale e acqua salina, che si respira in tutto il paesaggio termale. I trattamenti con acqua salina e termale sono offerti nel rifugio sauna "Relaxium" o nel mondo orientale "Alhambra". Nell'area esterna è possibile utilizzare l'idromassaggio a 38 gradi e il "Lazy River". Il Physikarium completa il programma di salute e benessere.
Collegato all'Hotel Royal a quattro stelle, il resort serve una cucina biologica di prima classe nel ristorante Saliera.