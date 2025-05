Stiria

Hotel e Resort

JUFA Bad Radkersburg

Gli ospiti possono soggiornare nel nuovo JUFA-Hotel da marzo 2024. Dispone di 89 camere e suite con balcone. Le camere hanno una superficie compresa tra 23 e 39 m². La caffetteria e il ristorante Wandelhalle offrono specialità regionali. Vi sono inoltre una wine lounge, una boutique gourmet, una base per biciclette con officina, una stazione di ricarica elettrica, tre sale per seminari e una sala per lo yoga e il Feldenkrais.

Hotel Der Hechl a Tauplitz

L'Hotel Der Hechl ha introdotto alcune novità da dicembre 2023: l'area di ingresso e alcune delle 20 camere sono state rinnovate. L'area benessere ampliata include una sala fitness e yoga, oltre a una sala giochi interna per bambini.

Radisson Graz

Il nuovo Radisson Graz ha aperto a giugno 2024, vicino alla stazione, con 232 camere, un ristorante, un bar nel cortile coperto, sale conferenze e una palestra. Il centro città è raggiungibile a piedi.

Appartamenti e Case Vacanza

Ferienhäuser Steirerblicke a Gamlitz

Dalla primavera 2024, le Ferienhäuser Steirerblicke contano undici chalet e case vacanza, di cui quattro nuovi Winzerhäuser per due persone. Ogni unità è dotata di sauna panoramica e hot tub, con vista sui vigneti circostanti.

Chalet e Lodge

Chalet Hauser Kaibling nella regione Schladming-Dachstein

Due nuovi chalet di lusso di "Steirerblicke" sono prenotabili dal maggio 2024. Situati a 2.000 m di altitudine, accessibili tramite funivia, offrono due camere, due bagni, sauna, terrazza e piscina esterna, ospitando fino a sei persone.

Höflehner Gumpenlodge a Haus im Ennstal

Da dicembre 2023, la Höflehner Gumpenlodge accoglie gli ospiti con tre categorie di appartamenti. Le unità includono due camere da letto, un ampio soggiorno, un'area wellness privata e una terrazza o balcone con vista sulle montagne.

Camping

Camping Resort Riegersburg

Dal marzo 2024, il Camping Resort Riegersburg offre 100 piazzole per camper e roulotte in tre categorie. Sono presenti anche case mobili attrezzate per sei persone e barili da campeggio per quattro.

Terme

Rogner Bad Blumau

Le terme Rogner Bad Blumau, progettate da Friedensreich Hundertwasser, hanno introdotto novità da dicembre 2023. Gli appartamenti negli Augenschlitzhäuser presentano nuovi arredi e design. Sono stati ampliati anche le terrazze, i ristoranti, il giardino d'inverno e la sala camino.

Rifugi di montagna

Absteige zur bärtigen Therese nel villaggio di montagna di Trahütten

Il primo ostello queer dell'Austria, un rifugio per la comunità LGBTIQA+, si trova sulla Koralm a 1.000 metri di altitudine dal febbraio 2024. Dieci camere in stile retrò sono disponibili per il pernottamento e la locanda è sede di un programma artistico e culturale