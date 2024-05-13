I più bei chalet e villaggi di baite alpine
Negli chalet e cottage austriaci, il comfort moderno incontra la bellezza selvaggia delle Alpi. Circondati da maestose vette e fitte foreste, ogni momento sembra un ritorno alla natura. Al mattino il risveglio è accolto da una luce soffusa che filtra dalle finestre, mentre il profumo del legno fresco riempie lo spazio. La giornata inizia con l'aria frizzante di montagna e termina con un camino scoppiettante.
Qui, non solo si sperimenta pace e relax, ma anche avventure senza pari, che si tratti di piste innevate, escursioni tra prati alpini in fiore o di lussuosi rifugi spa che rendono l'esperienza dello chalet indimenticabile.
Carinzia
Regione Lavanttal
Brandlalm
Durante la costruzione del villaggio di chalet è stata data grande importanza ai materiali naturali e di alta qualità. Questo vale anche per la cucina abitabile e la terrazza panoramica con idromassaggio.
Villaggio alpino Weinebene
21 chalet alpini moderni e confortevoli, dotati di sauna, terrazza coperta e deposito sci.
Regione di Bad Kleinkirchheim
Villaggio turistico Kirchleitn
44 casali ricostruiti casali ricostruiti a 1.350 metri sul livello del mare, alcune con sauna di tronchi e piccola area benessere.
Chalet Trattlers Hof
I 14 chalet sono situati in posizione centrale, direttamente sulla pista da sci e sui sentieri escursionistici e ciclabili della stazione sciistica e termale carinziana di Bad Kleinkirchheim.
Altri alloggi
Rifugio Katschberg
I sette lodge a 1.650 m si trovano direttamente sulla pista o nel mezzo dell'area escursionistica. Offrono molto spazio e un elevato livello di comfort, compresa un'area benessere privata.
Villaggio di rifugi alpini nella località montana di Feuerberg
14 case per due-sei persone, tutte collegate all'area benessere dell'hotel vicino.
Hideaway Eggerfeld
Gli alloggi dell'Hideaway Eggerfeld offrono l'ambiente giusto per tutti i gusti: dai confortevoli appartamenti nel Grand Chalet, all'accogliente baita romantica, agli chalet per famiglie sul Bachl. La posizione è particolarmente vantaggiosa: solo 1,8 chilometri separano il resort dal Gletscherexpress per il ghiacciaio Mölltaler.
Alta Austria
Dormio Resort Obertraun
75 lussuosi chalet e 16 ville con arredi di altissimo livello e in posizione privilegiata sul lago di Hallstatt.
INNs HOLZ Villaggio cottage Foresta Boema
A villaggio di chalet nella Selva Boema, composto da 11 chalet, tutti con sauna. Oltre al legno e all'intonaco di argilla, per l'arredamento è stato utilizzato molto loden e lino.
Almresort Baumschlagerberg
Quattro malghe a 1.020 metri sul livello del mare, con splendida vista, stufa in maiolica, balcone o terrazza. Colazione e mezza pensione su richiesta presso il vicino Almgasthof.
Arcona Triforêt Alpinresort
Arredati con stile chalet con servizi esclusivi nella regione di Pyhrn-Priel. Il top: l'eccezionale livello di comfort con il benessere.
Stiria
Regione Schladming-Dachstein
Almwelt Austria
22 chalet alpini a 1.200 metri di altitudine e un ristorante del villaggio. Attrazione speciale: la spa panoramica su due piani.
Villaggio di baite Galsterbergalm Pruggern
13 rifugi lussuosamente attrezzati situati direttamente sul sentiero escursionistico, sulla pista di sci e sulla pista da slittino notturna.
Villaggio di baite Dachsteinblick
Quattro grandi e confortevoli case per un massimo di 24 persone e 12 lussuosi lodge che possono ospitare comodamente fino a dieci persone.
Rifugio alpino Schladming-Dachstein
Rifugi e baite in stile elegante e rustico. Vita alpina ai massimi livelli.
Baita Reiteralm
A circa 1.180 metri sul livello del mare, direttamente sulla pista. I 120 metri quadrati AIpenchalets sono dotati di sauna e idromassaggio interno.
Regione Murtal
HolidayPark Kreischberg
Case singole, doppie e a schiera: le 74 accoglienti unità abitative dell'HolidayPark Kreischberg sono costruite in un moderno stile di costruzione in legno. L'area benessere e il ristorante garantiscono relax e delizie culinarie.
Alpenpark Turracher Höhe
I 49 chalet indipendenti dell'Alpenpark Turracher Höhe sono adatti a ospitare fino a 16 persone - ognuno ha la propria zona benessere con sauna e idromassaggio.
Tauern Hütt'n a Hohentauern
Sci o escursioni? Il Tauern Hütt'n a Hohentauern è il punto di partenza ideale. Nelle immediate vicinanze si trova anche una pista da sci di fondo.
Regione Stiria settentrionale & meridionale
Villaggio chalet Quattro Elementi
Villaggio chalet con design e isolamento vicino alle montagne Gesäuse e al fiume Salza. Una lussuosa area benessere assicura il relax.
Thombauer-Hube
Villaggio di chalet con stile, fascino e design elegante, oltre a una lussuosa area spa e benessere.
Villaggio chalet Präbichl
10 accoglienti e confortevoli baite con angolo cottura offrono comfort e accoglienza. Il servizio di prima colazione è incluso.
Luxgut
Le due lussuose case Luxgut a St. Stefan offrono calma e privacy. Spa privata con vasca idromassaggio sulla terrazza, sauna e laghetto balneabile, cinema, cavalli e mountain bike inclusi.
Chalet Hotel Montestyria
Una combinazione di privacy e ambiente alberghiero elegante in mezzo alla natura. Sei chalet arredati con cura e due suite panoramiche invitano a lasciarsi alle spalle la vita quotidiana.
Chale Stuhleckblick
Gli chalet di 57 m² possono ospitare quattro persone e sono completamente attrezzati per il self-catering. Un giardino privato con sauna a botte invita a rilassarsi. Situato a 800 metri di altitudine, gli ospiti possono godersi l'aria fresca di montagna. Su richiesta è disponibile un servizio di consegna del pane.
Regione Ausseerland
Hagan Lodge
Hagan Lodge nel Salzkammergut stiriano dispone di confortevoli appartamenti per le vacanze, alcuni con sauna privata. Il ristorante AlpenStub'n e, su richiesta, il servizio di prima colazione AlpenPark vi vizieranno con delizie culinarie.
Mondi Chalets
Il villaggio di chalet del MONDI Resort sul lago Grundlsee è situato su una piccola collina tra le montagne e il lago Grundlsee, nel Salzkammergut stiriano. Alcuni degli chalet, che possono ospitare fino a sei persone, sono dotati di una spa privata con sauna e vasca idromassaggio sulla terrazza e di un caminetto nella zona giorno.
Salisburghese
Regione del Lungau
Chalet alpini Weissenbacher
Chalet alpini con giardini d'inverno e viste meravigliose sulla campagna. Tutti gli chalet sono dotati di sauna.
St. Martin Chalets
Dieci accoglienti chalet con stufe a legna e locali di deposito e asciugatura per le attrezzature sportive. Obertauern, Fanningberg, Katschberg-Aineck e Grosseck-Speiereck sono tutti facilmente raggiungibili.
Hüttendorf Schlögelberger
Sette baite di legno arredate con gusto a 1.300 metri sul livello del mare, con sauna e cabina a infrarossi.
Regione Dachstein-Ovest
Villaggio alpino Dachstein-West
100 case indipendenti case vacanza sullo sfondo delle Dolomiti salisburghesi. Direttamente sulla pista e a soli 70 chilometri dalla città di Salisburgo.
Luxus Lodge Annaberg
Direttamente sulla pista da sci: tre chalet con camino, area benessere privata con vasca idromassaggio e sauna. Ogni casa dispone anche di un deposito sci.
Regione di Hochkönig
Rifugio Hochkeil
Una vacanza nelle cinque ville di lusso offre relax, comfort e accoglienza.
Villaggio di malghe Maria Alm
20 cabine di legno canadesi a 1.000 metri di altitudine con stufa a legna, sauna e cabina a infrarossi.
Fattoria di lusso Proneben Gut
Accogliente case coloniche con 130 metri quadrati di spazio abitativo su due livelli con stufa a legna e sauna.
Zell am See - regione di Kaprun
Dorfchalets Kaprun
Confortevole case vacanza, appartamenti, chalet con una fantastica vista sulle montagne circostanti. Il centro del paese è raggiungibile a piedi.
Chalet & Apartment AreitXpress Zell am See
Chalet e appartamenti: sciatori, escursionisti e persone in cerca di relax troveranno un rifugio di lusso nel centro della regione di Zell am See-Kaprun. La partenza della AreitXpress/Schmittenhöhe è a pochi minuti di distanza.
Regione di Saalfelden-Leogang
Puradies
Quattordici chalet sulla collina più soleggiata di Leogang. Ognuno di essi è dotato di sauna, cabina a infrarossi e docce di vapore. A poca distanza dal rifugio si trova anche uno skilift.
Resor alpino Priesteregg
16 rifugi su un altopiano sopra Leogang. Sauna, camino aperto e vasca wellness autoportante fanno parte delle strutture.
Regione di Flachau
Chalet Almlust
Appartamenti esclusivi, tradizionali e confortevoli con laghetto balneabile, centro avventura e scuola di sci.
Almdorf Flachau e Promi Alm Flachau
Baite e chalet di lusso da due a 13 persone con meravigliose viste panoramiche, sauna privata e stufa a legna ski-in/ski-out. A pochi passi dal centro del paese.
Regione Grossarltal
Villaggio turistico Holzlebn
Baite di vacanza per un massimo di 14 persone direttamente sulla pista. Comodamente attrezzate con stufa a legna, sauna, bagno turco e alcune con vasca esterna. Ampia area benessere nell'edificio principale.
Tauernchalets
Lussuosi e rustici chalet da due a 10 persone con stufa a legna.
Regione del Tennengau
Käth & Nanei
Una fattoria storica è stata reinterpretata come chalet rustico-moderno.
Regione Pongau
Borgo di montagna Prechtlgut
Chalet privati con il motto: "Vacanze come una volta – con il lusso di oggi".
Tirolo
Regione Tannheimer Tal
Chalet Gränobel
Sveglia con un impressionante panorama sulle montagne di Tannheim grazie alle finestre a tutta altezza. La costruzione tradizionale degli Gränobel Chalets in legno, pietra e intonaco di argilla crea un'atmosfera accogliente.
LA SOA Chalets & Event Lodge
Tutti gli chalet chalet sono sono dotati di una propria sauna. Il rifugio per eventi è adatto anche per conferenze e matrimoni.
Chalet Grand Flüh
Esclusivo chalet con spa e vasca idromassaggio. Chef privato, pacchetti benessere, servizio shopping e cestino della colazione possono essere prenotati separatamente.
Regione Tiroler Zugspitzarena
Chalet-Resort La Posch
I 16 Chalet in un villaggio idilliaco, offrono la combinazione perfetta tra una lussuosa oasi di benessere e uno stile di vita alpino.
Regione di St. Anton am Arlberg
Galzig Lodge
Nel centro di St. Anton, proprio accanto alla funivia Galzigbahn, si trova il Galzig Lodge. Posizione privilegiata e servizio altamente esclusivo!
Regione Ötztal
Villaggio Grünwald
Cinque esclusive case vacanza con idromassaggio e sauna. Situate direttamente sulla pista da sci.
feelfree Nature & Active Resort Ötztal
Resort alberghiero con appartamenti, chalet e camere con vista sulle Alpi dell'Ötztal e dello Stubai.
Regione Zillertal
ZillerSeasons - Chalet Hochleger
Quattro ex malghe alpine sono stati trasformate in chalet esclusivi. Su richiesta è possibile noleggiare uno chef privato.
Alpendorf Anno Dazumal
Villaggio alpino piccolo, accogliente, di alta qualità fatto da baite in legno con lunghe balconate, stufe in maiolica, cantinetta vino e cabina a raggi infrarossi.
Chalet e appartamenti Wachterhof
Quattro chalet in stile tradizionale tirolese.
Wedelhütte
Dieci lussuose Junior suite a 2.350 metri di altitudine, nel cuore del comprensorio sciistico Hochfügen-Hochzillertal.
Ferienhütten Tirol
Cinque rifugi vacanza sullo Schwendberg nella Zillertal. Con un'atmosfera tradizionale e un comfort contemporaneo.
Kristallhütte
Chalet di lusso a 2.147 metri sul livello del mare.
Regione del Wilder Kaiser
Chalet Leitenhof
Chalet-albergo con l'intimità tirolese e il comfort moderno.
Chalet di montagna Hüttlingmoos
Recentemente rinnovato, lussuosamente attrezzato chalet di montagna per conferenze e festeggiamenti. Sono disponibili cuoco e maggiordomo.
Regione Alpbachtal
Chalet Hygna
Gli undici chalet sono situati in una posizione tranquilla nell'Alpbachtal.
Regione di Seefeld
Chalet & Apartment Alpina Seefeld
Appartamenti per vacanze con splendida vista sulle montagne tirolesi. Gli appartamenti con sauna o cabina a infrarossi offrono un lusso speciale.
Chalet Im Weidach
I cinque chalet hanno enormi finestre panoramiche con vista sulla Valle di Leutasch e offrono a chi cerca pace e tranquillità un'esperienza di vacanza alpina.
Regione del Tirolo Orientale
Tillga Glück
Il villaggio di chalet è il rifugio ideale a 1.450 metri e il punto di partenza per avventure di vacanza in estate e in inverno.
Refugium Tilliach
Originale fattoria del Tirolo Orientale di 250 anni fa lussuosamente arredata.
Gradonna Resort
42 chalet con area benessere propria e servizio skipass.
Vorarlberg
Regione Brandnertal
WaldChalets Brandnertal
Un'atmosfera accogliente, una splendida vista e tanto spazio sono offerti dai cinque chalet nella foresta. Sono anche il punto di partenza perfetto per il comprensorio sciistico ed escursionistico della Brandnertal.
Casalpin Chalets
12 chalet dal design moderno in legno, accoglienti e arredati con uno standard elevato.
Regione Bregenzerwald
Villaggio Walserland
12 case vacanza in legno e sei lussuosi appartamenti per vacanza in baite di legno con arredi realizzati esclusivamente con materiali naturali.
Alps Villa - Chalet a Mellau
Appartamenti di lusso nel romanticismo delle Alpi in case originali del Bregenzerwald.
Regione dell'Arlberg
Albergo Bentleys House
Quattro chalet in pietra naturale e legno con comfort a cinque stelle.
Circle Chalet Arlberg
Tre chalet combinano una vita lussuosa con un servizio professionale. Su richiesta con chef, autista e maggiordomo.
Lech Lodge
I due chalet privati di lusso del Lech Lodge possono essere affittati anche insieme. Con assistente personale gratuito.
Hotel & Chalet Aurelio
Lusso e comfort in camere e suite.
Chalet N Oberlech
Lussuoso chalet nel cuore delle Alpi. Gli ospiti dello Chalet N Oberlech hanno a disposizione un servizio navetta e di portineria, personale di sicurezza, maestri di sci, personal trainer, esperti di massaggi e di bellezza.
Aadla - Walser Chalet
Sette chalet costruiti con molto legno e pietra naturale e sauna privata all'aperto.
Regione di Montafon
Montafoner Berghäuser
I sei chalet di montagna possono essere prenotati come rifugi autonomi o con il pacchetto culinario Montafoner Hof.
Almdorf Garfrescha
Le accoglienti case vacanza dell'Almdorf Garfrescha si trovano vicino alla funivia di Garfrescha.