Stiria

Regione Schladming-Dachstein

Almwelt Austria

22 chalet alpini a 1.200 metri di altitudine e un ristorante del villaggio. Attrazione speciale: la spa panoramica su due piani.

Villaggio di baite Galsterbergalm Pruggern

13 rifugi lussuosamente attrezzati situati direttamente sul sentiero escursionistico, sulla pista di sci e sulla pista da slittino notturna.

Villaggio di baite Dachsteinblick

Quattro grandi e confortevoli case per un massimo di 24 persone e 12 lussuosi lodge che possono ospitare comodamente fino a dieci persone.

Rifugio alpino Schladming-Dachstein

Rifugi e baite in stile elegante e rustico. Vita alpina ai massimi livelli.

Baita Reiteralm

A circa 1.180 metri sul livello del mare, direttamente sulla pista. I 120 metri quadrati AIpenchalets sono dotati di sauna e idromassaggio interno.

Regione Murtal

HolidayPark Kreischberg

Case singole, doppie e a schiera: le 74 accoglienti unità abitative dell'HolidayPark Kreischberg sono costruite in un moderno stile di costruzione in legno. L'area benessere e il ristorante garantiscono relax e delizie culinarie.

Alpenpark Turracher Höhe

I 49 chalet indipendenti dell'Alpenpark Turracher Höhe sono adatti a ospitare fino a 16 persone - ognuno ha la propria zona benessere con sauna e idromassaggio.

Tauern Hütt'n a Hohentauern

Sci o escursioni? Il Tauern Hütt'n a Hohentauern è il punto di partenza ideale. Nelle immediate vicinanze si trova anche una pista da sci di fondo.

Regione Stiria settentrionale & meridionale

Villaggio chalet Quattro Elementi

Villaggio chalet con design e isolamento vicino alle montagne Gesäuse e al fiume Salza. Una lussuosa area benessere assicura il relax.

Thombauer-Hube

Villaggio di chalet con stile, fascino e design elegante, oltre a una lussuosa area spa e benessere.

Villaggio chalet Präbichl

10 accoglienti e confortevoli baite con angolo cottura offrono comfort e accoglienza. Il servizio di prima colazione è incluso.

Luxgut

Le due lussuose case Luxgut a St. Stefan offrono calma e privacy. Spa privata con vasca idromassaggio sulla terrazza, sauna e laghetto balneabile, cinema, cavalli e mountain bike inclusi.

Chalet Hotel Montestyria

Una combinazione di privacy e ambiente alberghiero elegante in mezzo alla natura. Sei chalet arredati con cura e due suite panoramiche invitano a lasciarsi alle spalle la vita quotidiana.

Chale Stuhleckblick

Gli chalet di 57 m² possono ospitare quattro persone e sono completamente attrezzati per il self-catering. Un giardino privato con sauna a botte invita a rilassarsi. Situato a 800 metri di altitudine, gli ospiti possono godersi l'aria fresca di montagna. Su richiesta è disponibile un servizio di consegna del pane.

Regione Ausseerland

Hagan Lodge

Hagan Lodge nel Salzkammergut stiriano dispone di confortevoli appartamenti per le vacanze, alcuni con sauna privata. Il ristorante AlpenStub'n e, su richiesta, il servizio di prima colazione AlpenPark vi vizieranno con delizie culinarie.

Mondi Chalets