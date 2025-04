Ristoranti con vista speciale a Vienna

Nel Loft del Sofitel Vienna - situato al 18° piano - trovi "cucina viennese con ispirazioni culinarie da tutto il mondo" dalle prime ore del mattino fino a tardi; ma puoi anche solo venire a bere qualcosa e guardare il sole che tramonta lentamente sulla città. Dalla terrazza sul tetto del Ristorante Herzig si ha la migliore vista su Schönbrunn e sulla Gloriette. Consigliato l'aperitivo per accompagnare "il menu semplice" composto da piatti molto originali. Un po' più lontano, nel Klee am Hanslteich immerso in un bel bosco, in una zona tranquilla e per nulla urbana, si possono gustare i classici austriaci e, in sintonia con l'acqua, piatti leggeri e mediterranei. Il Pfarrwirt a Döbling è la più antica locanda di Vienna che attira i commensali con il suo giardino: sotto i vecchi castagni, Tafelspitz (manzo bollito), Wiener Schnitzel (cotoletta impanata) e strudel di mele sono particolarmente deliziosi.