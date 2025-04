Vienna in inverno: dove il romanticismo della città incontra l’avventura. Che sia in un museo, in un caffè o sul ghiaccio, qui si apre un mondo ricco di nuove esperienze.

Vienna, la capitale dell'Austria, è una città che affascina in ogni stagione. Anche in inverno, questa città ricca di storia e cultura offre un'infinità di attrazioni per viaggiatori di ogni età. Il turismo a Vienna è molto vivace: puoi visitare i suoi luoghi storici, castelli e musei, dove la storia prende vita e le storie si trasformano in avventure emozionanti per tutta la famiglia. L'arte e la cultura viennesi incanteranno anche i più piccoli, con spiegazioni coinvolgenti e spazi progettati per stimolare la curiosità. Goditi l'atmosfera festosa dei mercatini di Natale, pattina sulla pista di ghiaccio davanti al municipio di Vienna o divertiti con una partita di curling davanti al MuseumsQuartier. Vienna ti conquisterà con la sua bellezza e la sua atmosfera magica, sia che tu scelga di immergerti nella cultura o di divertirti all'aria aperta.