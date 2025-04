Le Alpi in Austria

Usanze alpine durante tutto l'anno

Intorno al carnevale, la ruota dell'anno inizia a girare con le varie usanze tipiche della regione. Si festeggia poi la Pasqua: dalla pittura delle uova alla "Ratschen Gehen". Dopo l'erezione del palo di maggio e il falò di mezza estate, ogni anno ecco la transumanza di fine estate: gli animali sono decorati in modo elaborato e nei villaggi si fa festa. In questo modo, i contadini dimostrano la loro gratitudine per aver portato gli animali a superare bene l'estate.

Le usanze legate al Natale, come i riti propiziatori delle Rauhnächte (notti dell'incenso) a la corsa dei Krampus esistono ancora oggi in maniera intatta. Caratterizzano la stagione buia, che torna a illuminarsi con il Natale. Una festa popolare più recente è la magnifica festa dei narcisi a Bad Aussee in primavera.