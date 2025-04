Cantina della famiglia Kögl

"Si vedono già i semi brillare!" - Passeggiare tra i suoi vigneti con Tamara Kögl è un'esperienza. E si ottiene anche una porzione extra di passione. E questo ancora prima che venga servito lo spuntino nel "Moajörgl", la sala di 300 anni fa, sapientemente restaurata, dove si può gustare un bicchiere di Sauvignon blanc di produzione propria.

Per la viticoltrice è particolarmente importante che nel vino si possa percepire l'identità della regione. "Ogni pendio ha un sapore diverso", dice sorridendo. Se non volete guidare dopo aver assaporato gli eccellenti vini, potete alloggiare in una delle quattro camere dei viticoltori proprio accanto alle vigne.