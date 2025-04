L'acqua potabile di Vienna e la sua storia

L'acqua di sorgente di Vienna è famosa: ghiacciata, pura e proveniente direttamente dalle montagne. Eppure, circa 150 anni fa, la situazione era piuttosto critica: l'acqua potabile contaminata proveniente dai pozzi domestici causava malattie e un alto tasso di mortalità in città. Eduard Suess, spirito esploratore, geologo e politico del XIX secolo, cercava un modo per fornire acqua pura alla popolazione urbana. Le sorgenti dovevano trovarsi fuori dall'area urbana per poter essere convogliata pulita nelle case. Suess trovò infine la soluzione all'interno degli altipiani alpini, sullo Schneeberg e sul Rax, nella Bassa Austria. Il bacino idrografico incontaminato in alta montagna garantiva la purezza dell'acqua.

L'acqua veniva convogliata dalla montagna alla città per circa 100 chilometri. In occasione dell'Esposizione Universale del 1873 fu inaugurata la I. Wiener Hochquellenleitung (prima conduttura dell'acqua di montagna di Vienna), che oggi è possibile percorrere lungo il 1° sentiero delle condutture dell'acqua di Vienna. Da quel momento Vienna disponeva di acqua di sorgente di prima qualità proveniente dalle montagne. Persino l'imperatore in persona, Francesco Giuseppe I, onorò lo scienziato. La seconda conduttura di alta montagna seguì poi nel 1910 e da allora trasporta acqua potabile dalla zona altrettanto incontaminata dell'Hochschwab in Stiria.