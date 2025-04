Il lago Wolfgangsee nel Salzkammergut

"Sommerfrische" - la villeggiatura imperiale

Il termine "villeggiatura" era davvero appropriato per descrivere questi soggiorni estivi, poiché già nell'antichità i nobili si trasferivano dalle città alle loro tenute di campagna durante i mesi estivi. Tuttavia, non si trattava solo di una ricerca di relax; c'era anche la necessità di prendersi cura delle proprietà agricole.

Verso la fine del XIX secolo, in Austria, la villeggiatura estiva assumeva invece un significato più legato al piacere: l'aristocrazia e la ricca borghesia lasciavano i palazzi nelle calde città per ritirarsi nelle residenze alpine, dove potevano godere dell'aria fresca, dei laghi limpidi, delle montagne e dei boschi. Lo stesso imperatore Francesco Giuseppe trovava nella sua "cara, cara Bad Ischl" (come scrisse in una lettera alla madre) la pace e il riposo che la rigida etichetta di corte a Vienna non gli concedeva. Ancora oggi, la villeggiatura estiva riesce perfettamente a offrire questa possibilità di staccare la spina.