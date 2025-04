Strade a pedaggio in Austria: quali sono

Indipendentemente dalla vignetta in Austria, acquistabile anche online, per i passi alpini che comportano costi elevati in termini di costruzione e gestione viene riscosso un pedaggio. Per questi tratti a pedaggio in Austria, come l'Arlberg o il tunnel delle Caravanche, i pedaggi possono essere pagati direttamente al rispettivo casello o online in anticipo.