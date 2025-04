L'origine del Dirndl e dei Lederhosen

Il termine "Tracht" affonda le sue radici nell’alto tedesco antico "Draht(a)", una parola che indicava sia l’abbigliamento da lavoro dei boscaioli sia gli abiti eleganti dell’alta borghesia. Fin dalle origini, il costume tradizionale austriaco ha avuto una funzione ben precisa, soprattutto per le classi lavoratrici: doveva essere pratico, resistente e adatto alla vita quotidiana. I dirndl realizzati per l’uso quotidiano erano confezionati con materiali economici come lana e lino, mentre seta, cotone e tessuti pregiati erano un lusso riservato ai ceti più abbienti.

Anche i Lederhosen, oggi indossati con orgoglio in occasione di eventi tradizionali, erano in origine pantaloni da lavoro utilizzati per la silvicoltura e la caccia – attività che, fino al XX secolo, erano appannaggio esclusivo della nobiltà.

A metà del XIX secolo, il costume tradizionale conobbe una vera e propria rivalutazione da parte della nobiltà e della borghesia, che lo adottarono durante le vacanze estive nelle regioni alpine. Persino l’imperatore Francesco Giuseppe I era noto per la sua passione per i lederhosen: per lui, il celebre atelier di costumi tradizionali Jahn-Markl di Salisburgo creò uno speciale colore chiamato “Altschwarz”, diventato iconico.