Che si tratti di carnevale, festa dei narcisi, transumanza o falò di mezz'estate, l'Austria attribuisce grande importanza alle tradizioni e ai costumi e ama celebrarle.

Gli austriaci guardano alle proprie radici con cura e orgoglio, attribuendo grande valore alle tradizioni. Fin da piccoli, crescono immersi nei costumi e nei riti regionali, che diventano parte integrante del loro stile di vita.

È proprio questo legame profondo che rende le feste tradizionali così autentiche e sentite. Le tradizioni in Austria non vengono semplicemente osservate, ma vissute e coltivate con passione. Ogni evento è un’esperienza genuina, dove amore e impegno si percepiscono chiaramente.

Non si tratta di rappresentazioni sceniche per intrattenere i visitatori, ma di momenti veri, ricchi di storia e sentimento. Questo amore per le tradizioni viene condiviso con entusiasmo anche con chi è in visita, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino la cultura austriaca più autentica.