Pianificazione per chi soffre di vertigini

Ciò che per chi non soffre di vertigini non è un problema, potrebbe rovinarti l’escursione. Per questo è importante prepararsi bene: scegli un percorso con creste montuose ampie e larghe, così eviti il rischio di incontrare tratti ripidi o esposti. Sempre utile: l’arte di leggere le cartine. Ti aiuterà a capire subito se il sentiero segue una strada forestale, quanto sono ripidi i pendii e se dovrai affrontare tratti scoscesi (terreno ripido, roccioso e misto a erba e ghiaia).

Il consiglio da esperti: se vuoi andare sul sicuro, scegli un percorso accessibile ai disabili in sedia a rotelle – perfetto anche per chi ha un passeggino al seguito.