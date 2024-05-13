Festeggiare il Capodanno in Austria

Con il valzer sul Danubio, i portafortuna e il tuffo di Capodanno, l’Austria accoglie il nuovo anno. Tradizione e leggerezza si fondono in un passaggio d’anno unico.

La notte di San Silvestro e il Capodanno in Austria uniscono usanze tramandate e festeggiamenti moderni. A mezzanotte risuonano le note del Valzer del Danubio, accompagnate dal tintinnio dei bicchieri e dallo spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminano città e paesi. I rituali tradizionali di San Silvestro, come la fusione del piombo (Bleigießen) e l’incensazione (Räuchern), donano profondità e significato al cambio d’anno. Oggi si usa lo stagno invece del piombo, ma il gesto resta lo stesso: uno sguardo simbolico al futuro, mentre l’incensazione porta fortuna e protezione. Allo stesso tempo nascono forme di festa sempre nuove: dal tuffo di Capodanno nei laghi gelati ai grandi eventi cittadini con concerti e giochi di luce.

Questi momenti uniscono le generazioni, fanno festeggiare insieme giovani e anziani e ricordano quanto la tradizione e lo spirito moderno siano strettamente intrecciati in Austria. Perché la notte di San Silvestro in Austria unisce serenità e gioia di vivere, usanze e modernità. Che vi lasciate trascinare da un ballo all’aperto, che brindiate al nuovo anno in un caffè o che ridiate con una simpatica locandiera o un oste a uno stand di würstel – il passaggio d’anno mostra l’Austria nel suo lato più affascinante.