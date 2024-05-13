Festeggiare il Capodanno in Austria
L’Austria danza nel nuovo anno con valzer, tradizioni e fuochi d’artificio.

Con il valzer sul Danubio, i portafortuna e il tuffo di Capodanno, l’Austria accoglie il nuovo anno. Tradizione e leggerezza si fondono in un passaggio d’anno unico.

La notte di San Silvestro e il Capodanno in Austria uniscono usanze tramandate e festeggiamenti moderni. A mezzanotte risuonano le note del Valzer del Danubio, accompagnate dal tintinnio dei bicchieri e dallo spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminano città e paesi. I rituali tradizionali di San Silvestro, come la fusione del piombo (Bleigießen) e l’incensazione (Räuchern), donano profondità e significato al cambio d’anno. Oggi si usa lo stagno invece del piombo, ma il gesto resta lo stesso: uno sguardo simbolico al futuro, mentre l’incensazione porta fortuna e protezione. Allo stesso tempo nascono forme di festa sempre nuove: dal tuffo di Capodanno nei laghi gelati ai grandi eventi cittadini con concerti e giochi di luce.

Questi momenti uniscono le generazioni, fanno festeggiare insieme giovani e anziani e ricordano quanto la tradizione e lo spirito moderno siano strettamente intrecciati in Austria. Perché la notte di San Silvestro in Austria unisce serenità e gioia di vivere, usanze e modernità. Che vi lasciate trascinare da un ballo all’aperto, che brindiate al nuovo anno in un caffè o che ridiate con una simpatica locandiera o un oste a uno stand di würstel – il passaggio d’anno mostra l’Austria nel suo lato più affascinante.

Festeggiare in modo sostenibile

Capodanno nel valle Kleinwalsertal senza fuochi d’artificio

Sempre più persone scelgono di rinunciare consapevolmente a fuochi d’artificio e petardi durante il passaggio d’anno, per proteggere esseri umani, animali e natura. Il Kleinwalsertal è un pioniere in questo senso, celebrando il Capodanno senza fuochi d’artificio e organizzando invece una grande festa all’aperto.

Questa alternativa ecologica offre una celebrazione suggestiva che rispetta sia le persone sia l’ambiente. Allo stesso tempo riduce l’inquinamento e crea nuove tradizioni, mettendo al centro il valore della comunità e della sostenibilità.

Valle Kleinwalsertal

Tradizioni e usanze più popolari per il Capodanno

In Austria, tradizioni come il ballo del valzer, il dono di portafortuna e la fusione dello stagno caratterizzano il passaggio d’anno. A mezzanotte risuona il Valzer del Danubio di Johann Strauss, mentre l’incensazione di casa e cortile porta fortuna per il nuovo anno.

Il Valzer del Danubio

A mezzanotte, gli austriaci accolgono tradizionalmente il nuovo anno con un valzer: per le strade di tutto il paese risuona il Valzer del Danubio di Johann Strauss.

Imparare a ballare il valzer

Portafortuna

A Capodanno, le persone regalano trifogli, maialini o spazzacamini come portafortuna, per augurare felicità e successo ai loro cari nel nuovo anno.

Fusione dello stagno

Lo stagno fuso viene versato nell’acqua: la forma ottenuta predice fortuna, successo o eventi del nuovo anno.

Notti sante

Durante i notti sante, casa e cortile vengono purificati con erbe per allontanare gli spiriti e portare fortuna nel nuovo anno.

Il Bleigießen è ormai storia – e per una buona ragione! A causa dei rischi per la salute, il vecchio rituale è stato vietato. Ora si usa stagno o cera per iniziare l’anno in sicurezza: il divertimento resta, ma in modo più sostenibile!

Inizio spettacolare del nuovo anno

Il Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker

Il Concerto di Capodanno presso il Wiener Musikverein è per molti il primo appuntamento per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Anche tra i più grandi direttori d’orchestra del mondo, dirigere il celebre Concerto di Capodanno viennese è considerato un vero onore. Nella città della musica di Vienna ha sede anche una delle migliori orchestre del mondo: i Wiener Philharmoniker.

La “Großer Saal” del Wiener Musikverein è la sala da concerto più bella di Vienna e, dal punto di vista acustico, è considerata un vero capolavoro. Il gran finale del Concerto di Capodanno è il trascinante Radetzky-Marsch, durante il quale il direttore guida abilmente gli applausi del pubblico, creando un’atmosfera particolarmente gioiosa.

A causa dell’elevata richiesta di biglietti, l’accesso al Concerto di Capodanno viene garantito esclusivamente tramite una lotteria online sul sito dei Wiener Philharmoniker all’inizio dell’anno. Da gennaio a febbraio vengono raccolte le iscrizioni, assicurando così a ospiti da tutto il mondo le stesse possibilità di ottenere un biglietto.

Associazione musicale viennese"Wiener Philharmoniker"

Eventi speciali per Capodanno e il Nuovo Anno

"Silvesterpfad"

31/12/2025 – 01/01/2026
Centro di Vienna

Il "Silvesterpfad" inizia il 31 dicembre alle 14:00 e termina il 1° gennaio alle 2:00. Valzer, hit di successo e fuochi d’artificio a mezzanotte invitano a ballare per le strade.

Silvesterpfad

Operette "Die Fledermaus"

31/12/2025 – 01/01/2026
Wiener Staatsoper Opernring 2, 1010 Vienna

La notte di Capodanno e il 1° gennaio, la Wiener Staatsoper e la Volksoper mettono in scena Die Fledermaus di Johann Strauss.

Wiener Staatsoper

Capodanno in montagna sulla Nordkette

31/12/2025 – 01/01/2026
Nordkette, 6020 Innsbruck

Festeggiate il Capodanno sulla Nordkette, sopra Innsbruck, e godetevi viste mozzafiato, fuochi d’artificio spettacolari e musica dal vivo all’aperto.

Capodanno sulla Nordkette

Capodanno sul Danubio a Linz

31/12/2025 – 01/01/2026
Donaupark, Kunstmuseum Lentos Anlegestelle Wurm & Noé, 4020 Linz

Il passaggio d’anno sul Danubio è un’esperienza unica: con musica, cena di gala e una vista speciale sui fuochi d’artificio a mezzanotte.

Crociera sul Danubio Wurm & Köck

Capodanno sul Danubio a Vienna

31/12/2025 – 01/01/2026
Reichsbrücke am Handelskai, Vienna

Il Capodanno sul Danubio è un’esperienza unica: con musica, cena di gala e una prospettiva speciale sui fuochi d’artificio a mezzanotte.

DDSG Blue Danube

Concerto di Capodanno alla Fortezza di Hohensalzburg

31/12/2025
Fortezza di Hohensalzburg, 5020 Salisburgo

Atmosfera festosa in cima alla città: opere da Mozart a Strauss accompagnano il passaggio d’anno in una cornice storica.

Fortezza die Hohensalzburg

"Aperschnalzer"

01/01/2026
Linzer Landhaus Landhausplatz 1, 4020 Linz

Gli Aperschnalzer (aper = senza neve) arrivano in centro con fruste di 4 kg e lunghe 4 metri per mantenere viva un’usanza praticata dal 1925.

Linz

Nuoto di Capodanno al Lago Achensee

31/12/2025
Promenade Perisau al lago Achensee, 6213 Pertisau

I coraggiosi si tuffano nell’acqua gelida al Lago Achensee con Feel the Frost e nuotano fino al suono della campana di Capodanno per dare il benvenuto al nuovo anno.

Pertisau

Concerto di Capodanno dell’Orchestra Tonkünstler

03/01/2026 – 09/01/2026
"Großer Saal" Wiener Musikverein Musikvereinsplatz 1, 1010 Vienna

Un inizio festoso per il nuovo anno: nella Großer Saal del Wiener Musikverein risuonano valzer e capolavori classici che rendono indimenticabile il passaggio d’anno.

Concerto di Capodanno

Capodanno sulla Hohe Salve

30/12/2025 – 01/01/2026

Panorama mozzafiato, fuochi d’artificio spettacolari e musica: una festa unica tra le vette delle Alpi tirolesi.

Kirchbichl, Hopfgarten, Itter
Valzer viennese

Con la morte di Beethoven e Schubert iniziò una nuova epoca della vita musicale viennese, dominata dalla dinastia Strauss. Johann Strauss compose il suo primo valzer a sei anni e, dopo aver preso il posto del padre come direttore d’orchestra, ebbe successo anche al di fuori di Vienna. Dal 1863 diresse tutti i balli di corte, inaugurando una nuova era nella storia del ballo viennese.

Il valzer viennese, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2017, fino al Congresso di Vienna (1815) era considerato poco decoroso. Solo con la borghesia e l’apertura dei salotti nacque, durante l’età del Gründerzeit, una nuova epoca vivace e dinamica. Grazie a Johann Strauss, il valzer viennese fa ancora oggi parte di molte tradizioni e usanze austriache.

Patrimonio UNESCOJohann Strauss

Delizie di Capodanno: cibo e bevande in Austria

A Capodanno, famiglie e amici gustano insieme piatti come fondue o raclette in un’atmosfera accogliente, accompagnati da un bicchiere di spumante. Non possono mancare i portafortuna di marzapane o cioccolato, simbolo di prosperità e fortuna per il nuovo anno.

FAQ

A Capodanno in Austria le tradizioni includono il ballo del valzer, la fusione dello stagno, l’incensazione di casa e cortile e il dono di portafortuna.

A causa dell’elevata richiesta, i biglietti per il Concerto di Capodanno vengono messi in lotteria esclusivamente sul sito dei Wiener Philharmoniker all’inizio dell’anno. In questo modo si garantisce che ospiti da tutto il mondo abbiano le stesse possibilità. Le iscrizioni per partecipare alla lotteria vengono raccolte da gennaio a febbraio.

A Capodanno il pasto condiviso fa parte dei festeggiamenti. Popolari sono fondue e raclette. Molte famiglie preparano anche menu festivi con specialità regionali, dai piatti di carne sostanziosi alle tipiche pietanze invernali. A mezzanotte quasi ovunque si brinda con un bicchiere di spumante. Oltre ai piatti salati, anche i simboli dolci occupano un posto fisso: piccoli maialini portafortuna di marzapane, spazzacamini o ferri di cavallo di cioccolato.

L’Austria offre, per il passaggio d’anno, una grande varietà di eventi che spaziano dalle tradizioni festose alle celebrazioni moderne. A Vienna, il centro città si trasforma con il Silvesterpfad in un grande palcoscenico con piste da ballo, musica e stand gastronomici. In versione classica, all’Opera di Stato viene rappresentato Il Pipistrello, mentre la mattina di Capodanno il celebre Concerto di Capodanno regala splendore musicale.

Anche nelle regioni, eventi speciali caratterizzano il cambio d’anno: in Tirolo il Bergsilvester attira visitatori sulla Nordkette; a Linz il Capodanno sul Danubio illumina il fiume; e a Salisburgo il concerto alla Fortezza di Hohensalzburg offre un’atmosfera unica. Chi ama lo sport e l’avventura può cimentarsi nel tuffo di Capodanno al Wörthersee o nel nuoto di Capodanno al Lago Achensee, sfidando le acque gelide.

