Festeggiare il Capodanno in Austria
L’Austria danza nel nuovo anno con valzer, tradizioni e fuochi d’artificio.
La notte di San Silvestro e il Capodanno in Austria uniscono usanze tramandate e festeggiamenti moderni. A mezzanotte risuonano le note del Valzer del Danubio, accompagnate dal tintinnio dei bicchieri e dallo spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminano città e paesi. I rituali tradizionali di San Silvestro, come la fusione del piombo (Bleigießen) e l’incensazione (Räuchern), donano profondità e significato al cambio d’anno. Oggi si usa lo stagno invece del piombo, ma il gesto resta lo stesso: uno sguardo simbolico al futuro, mentre l’incensazione porta fortuna e protezione. Allo stesso tempo nascono forme di festa sempre nuove: dal tuffo di Capodanno nei laghi gelati ai grandi eventi cittadini con concerti e giochi di luce.
Questi momenti uniscono le generazioni, fanno festeggiare insieme giovani e anziani e ricordano quanto la tradizione e lo spirito moderno siano strettamente intrecciati in Austria. Perché la notte di San Silvestro in Austria unisce serenità e gioia di vivere, usanze e modernità. Che vi lasciate trascinare da un ballo all’aperto, che brindiate al nuovo anno in un caffè o che ridiate con una simpatica locandiera o un oste a uno stand di würstel – il passaggio d’anno mostra l’Austria nel suo lato più affascinante.
Il Capodanno nelle città austriache: da Vienna a Bregenz
Festeggiare il Capodanno nei stati federali dell’Austria
Festeggiare in modo sostenibile
Sempre più persone scelgono di rinunciare consapevolmente a fuochi d’artificio e petardi durante il passaggio d’anno, per proteggere esseri umani, animali e natura. Il Kleinwalsertal è un pioniere in questo senso, celebrando il Capodanno senza fuochi d’artificio e organizzando invece una grande festa all’aperto.
Questa alternativa ecologica offre una celebrazione suggestiva che rispetta sia le persone sia l’ambiente. Allo stesso tempo riduce l’inquinamento e crea nuove tradizioni, mettendo al centro il valore della comunità e della sostenibilità.
Tradizioni e usanze più popolari per il Capodanno
Il Valzer del Danubio
A mezzanotte, gli austriaci accolgono tradizionalmente il nuovo anno con un valzer: per le strade di tutto il paese risuona il Valzer del Danubio di Johann Strauss.
Portafortuna
A Capodanno, le persone regalano trifogli, maialini o spazzacamini come portafortuna, per augurare felicità e successo ai loro cari nel nuovo anno.
Fusione dello stagno
Lo stagno fuso viene versato nell’acqua: la forma ottenuta predice fortuna, successo o eventi del nuovo anno.
Il Bleigießen è ormai storia – e per una buona ragione! A causa dei rischi per la salute, il vecchio rituale è stato vietato. Ora si usa stagno o cera per iniziare l’anno in sicurezza: il divertimento resta, ma in modo più sostenibile!
Inizio spettacolare del nuovo anno
Il Concerto di Capodanno presso il Wiener Musikverein è per molti il primo appuntamento per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Anche tra i più grandi direttori d’orchestra del mondo, dirigere il celebre Concerto di Capodanno viennese è considerato un vero onore. Nella città della musica di Vienna ha sede anche una delle migliori orchestre del mondo: i Wiener Philharmoniker.
La “Großer Saal” del Wiener Musikverein è la sala da concerto più bella di Vienna e, dal punto di vista acustico, è considerata un vero capolavoro. Il gran finale del Concerto di Capodanno è il trascinante Radetzky-Marsch, durante il quale il direttore guida abilmente gli applausi del pubblico, creando un’atmosfera particolarmente gioiosa.
A causa dell’elevata richiesta di biglietti, l’accesso al Concerto di Capodanno viene garantito esclusivamente tramite una lotteria online sul sito dei Wiener Philharmoniker all’inizio dell’anno. Da gennaio a febbraio vengono raccolte le iscrizioni, assicurando così a ospiti da tutto il mondo le stesse possibilità di ottenere un biglietto.
Eventi speciali per Capodanno e il Nuovo Anno
"Silvesterpfad"
Il "Silvesterpfad" inizia il 31 dicembre alle 14:00 e termina il 1° gennaio alle 2:00. Valzer, hit di successo e fuochi d’artificio a mezzanotte invitano a ballare per le strade.
Operette "Die Fledermaus"
La notte di Capodanno e il 1° gennaio, la Wiener Staatsoper e la Volksoper mettono in scena Die Fledermaus di Johann Strauss.
Capodanno in montagna sulla Nordkette
Festeggiate il Capodanno sulla Nordkette, sopra Innsbruck, e godetevi viste mozzafiato, fuochi d’artificio spettacolari e musica dal vivo all’aperto.
Capodanno sul Danubio a Linz
Il passaggio d’anno sul Danubio è un’esperienza unica: con musica, cena di gala e una vista speciale sui fuochi d’artificio a mezzanotte.
Capodanno sul Danubio a Vienna
Il Capodanno sul Danubio è un’esperienza unica: con musica, cena di gala e una prospettiva speciale sui fuochi d’artificio a mezzanotte.
Concerto di Capodanno alla Fortezza di Hohensalzburg
Atmosfera festosa in cima alla città: opere da Mozart a Strauss accompagnano il passaggio d’anno in una cornice storica.
"Aperschnalzer"
Gli Aperschnalzer (aper = senza neve) arrivano in centro con fruste di 4 kg e lunghe 4 metri per mantenere viva un’usanza praticata dal 1925.
Nuoto di Capodanno al Lago Achensee
I coraggiosi si tuffano nell’acqua gelida al Lago Achensee con Feel the Frost e nuotano fino al suono della campana di Capodanno per dare il benvenuto al nuovo anno.
Concerto di Capodanno dell’Orchestra Tonkünstler
Un inizio festoso per il nuovo anno: nella Großer Saal del Wiener Musikverein risuonano valzer e capolavori classici che rendono indimenticabile il passaggio d’anno.
Con la morte di Beethoven e Schubert iniziò una nuova epoca della vita musicale viennese, dominata dalla dinastia Strauss. Johann Strauss compose il suo primo valzer a sei anni e, dopo aver preso il posto del padre come direttore d’orchestra, ebbe successo anche al di fuori di Vienna. Dal 1863 diresse tutti i balli di corte, inaugurando una nuova era nella storia del ballo viennese.
Il valzer viennese, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2017, fino al Congresso di Vienna (1815) era considerato poco decoroso. Solo con la borghesia e l’apertura dei salotti nacque, durante l’età del Gründerzeit, una nuova epoca vivace e dinamica. Grazie a Johann Strauss, il valzer viennese fa ancora oggi parte di molte tradizioni e usanze austriache.