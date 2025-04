Su due tratti nella ghiaia Eldorado

Il percorso gravel nell'imponente paesaggio del Salisburghese vanta percorsi panoramici e punti di vista impressionanti. Da maggio 2024, Gravel Austria attraversa il nuovo Graveltour SalzburgerLand che conduce da un lago all'altro e da una cascata all'altra in versione "soft" e "hard". Il "soft tour", in particolare, offre tratti più dolci rispetto al percorso di Gravel Austria. Si snoda lungo pittoreschi specchi d'acqua come il Lago di Zell .

Il percorso Gravel nel Salisburghese è diviso in due sezioni: Il tratto da Saalbach al Salzkammergut copre circa 275 chilometri e 6.000 metri di altitudine. Si inizia con il sentiero panoramico sopra Saalbach fino all'Asitztrail a Leogang. Le pareti di mandorlo selvaggiamente frastagliate sulla Hochkönig l'imponente Dachstein , la "vecchia strada della Postalm" quasi deserta nel Tennengau e il lago Wolfgangsee Lago Wolfgang e Fuschlsee sono i prossimi punti salienti.