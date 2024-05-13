Gli abitanti del Burgenland vivono dal lato soleggiato: merito del clima mite, che influisce sulla cucina, sul vino e sull’esperienza degli ospiti.

Quando si parla di gastronomia del Burgenland, ricorre spesso il termine “pannonico”. Nei menu compaiono piatti come la “zuppa di pesce pannonica”, preparata con paprika e pesci come lucioperca o siluro del Lago Neusiedlersee. Il riferimento è al clima della Pianura Pannonica, considerato caldo, secco, mite e povero di piogge. Qui crescono bovini delle steppe, maiali Mangalitza e oche allevate al pascolo, così come verdure quali paprika, pomodori e peperoncini, maturati al sole. Un terreno ideale per cuochi e cuoche creativi, che uniscono piatti tradizionali a ingredienti regionali.

Vini rossi intensi come il Blaufränkisch prosperano nel Burgenland centrale e, grazie al sapere e alla maestria dei viticoltori, racchiudono il sole nel bicchiere. Nelle locande di campagna e nelle tipiche Buschenschänken, i padroni di casa servono specialità regionali. A nord, al centro o a sud: il Burgenland significa vivere e gustare il lato soleggiato della vita.