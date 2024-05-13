Cucina nel Burgenland
Vivere l’atmosfera pannonica: tra vigneti, cantine storiche e alta cucina stellata
Introduction
Quando si parla di gastronomia del Burgenland, ricorre spesso il termine “pannonico”. Nei menu compaiono piatti come la “zuppa di pesce pannonica”, preparata con paprika e pesci come lucioperca o siluro del Lago Neusiedlersee. Il riferimento è al clima della Pianura Pannonica, considerato caldo, secco, mite e povero di piogge. Qui crescono bovini delle steppe, maiali Mangalitza e oche allevate al pascolo, così come verdure quali paprika, pomodori e peperoncini, maturati al sole. Un terreno ideale per cuochi e cuoche creativi, che uniscono piatti tradizionali a ingredienti regionali.
Vini rossi intensi come il Blaufränkisch prosperano nel Burgenland centrale e, grazie al sapere e alla maestria dei viticoltori, racchiudono il sole nel bicchiere. Nelle locande di campagna e nelle tipiche Buschenschänken, i padroni di casa servono specialità regionali. A nord, al centro o a sud: il Burgenland significa vivere e gustare il lato soleggiato della vita.
Suggerimenti gastronomici nel Burgenland
Esperienze gastronomiche nel Burgenland
Tour e degustazione alla cantina Esterhazy
In un’atmosfera rilassata, una visita guidata in cantina con degustazione di sette vini selezionati, accompagnati da salumi, formaggi e pane biologico pannonico.
Pista ciclabile dei ciliegi in fiore
Lungo la pista ciclabile di 43 km sulla sponda occidentale del Lago di Neusiedl fioriscono migliaia di ciliegi. Le varietà antiche diventano prodotti pregiati.
Picnic tra i vigneti
Pausa sul Sentiero enologico di Gols: ritira lo zaino picnic alla WeinKulturHaus, cammina tra i vigneti e gusta le specialità di Gols con vista sul lago.
Azienda vinicola Szigeti
Nel Burgenland settentrionale, gli ospiti della cantina Szigeti imparano a conoscere come si sbocconcella e perché il dosaggio rende perfetto
Museo del vino di Moschendorf
Nel museo all’aperto di Moschendorf scoprite case, arredi e utensili ricostruiti fedelmente di secoli passati – e vini del Burgenland meridionale nella vinoteca.
Quartiere delle cantine di Heiligenbrunn
Complesso di cantine vinicole del XVIII secolo quasi completamente conservato, a uso privato e tutelato come monumento dal 1969; sono disponibili visite guidate.
Percorso Paradiso nel Burgenland meridionale
Perché “Percorso Paradiso”? Su 260 km unisce paesaggi, gastronomia, persone e cultura in un’esperienza ciclistica all’insegna del piacere.
Ricettività pannonica
Cantine ristrutturate con amore, tenute di campagna modernizzate e cantine di pregio offrono un senso di accoglienza lontano dagli hotel più noti.
Aree vitivinicole
Lago Neusiedlersee:
Su suoli sabbiosi, argillosi e ghiaiosi crescono cuvée di vini rossi e Zweigelt – vini di qualità tipici della zona con la denominazione Neusiedler See DAC. Il mite microclima del Seewinkel favorisce vini dolci da predicato, mentre la città di Rust è celebre per il Ruster Ausbruch DAC. Sul massiccio del Leithagebirge nascono vini bianchi minerali sotto la denominazione Leithaberg DAC.
Burgenland centrale:
Terreni profondi e ricchi d’acqua con calcare del Leitha rendono Deutschkreutz, Horitschon e dintorni una roccaforte del Blaufränkisch. Il Mittelburgenland DAC offre Blaufränkisch rosso rubino, fruttato e speziato; nella regione della Rosalia si producono anche rosé freschi e fruttati.
Burgenland meridionale:
Sull’Eisenberg matura un Blaufränkisch fortemente legato al terroir, con note minerali e speziate – Eisenberg DAC. Lungo la Strada del Vino della valle del Pinka sorprendono anche Welschriesling e vitigni borgognoni. Specialità locale è l’Uhudler, con profumi di fragoline di bosco o ribes. Dal punto panoramico “Weinblick” sull’Eisenberg si apre la vista sui vigneti circostanti.
La sigla DAC sta per Districtus Austriae Controllatus e indica i vini di qualità tipici di una specifica regione.
Prezioso come l’oro: prodotti del Burgenland
Oche allevate al pascolo
In autunno l’oca è protagonista: eventi e osterie servono il Gansl, classico con cavolo rosso e canederli o in versioni creative come lángos e sushi.
Zafferano
Nel Burgenland, al Safranoleum, rivive un’antica tradizione: la coltivazione dello zafferano autentico, intenso e versatile, la “regina delle piante”.
Pomodori
Il bio-agricoltore Erich Stekovics è il “re del Paradiso”: in oltre 20 anni ha coltivato più di 3.200 varietà antiche. I suoi pomodori sono cult.
Gamberi di fiume nobili
Robert Jungswirth alleva carpe e specie minacciate come gamberi di fiume nobili e pecore Zackel nel Parco Nazionale Seewinkel. Pesce in vendita tutto l’anno.
Maiali Mangalica
L’azienda biologica Josef Göltl a Frauenkirchen unisce allevamento all’aperto e qualità regionale: maiali Mangalica e Turopolje vivono sull’Heideboden.
Wasabi
Deliziosamente piccante, antinfiammatorio e antibatterico: il wasabi è una “superpianta”. PhytonIQ lo coltiva in modo sostenibile in una indoor farm.
Erbe aromatiche
Le erbe vengono piantate, coltivate e raccolte a mano nei giardini: basilico, aglio orsino, dragoncello, maggiorana e menta fresca in molte varietà.
Birra
Le specialità di questo birrificio sono raffinate con ingredienti pregiati come castagne, farro, erbe aromatiche, frutta o spezie.
Vivete gli originali del Burgenland!
Lisztomania: stoviglie pregiate incontrano l’alta cucina. La ceramista Mia Kostyan crea tre piatti per il piatto preferito di Franz Liszt: testa di vitello, cervella e insalata fine. Interpretazione culinaria dello chef stellato Alain Weissgerber del ristorante taubenkobel.
La pasticceria nuziale diventa pâtisserie: la tradizione burgenlandese dei dolci nuziali è ancora viva. Aloisia Bischof, esperta fornaia nuziale, prepara biscotti tradizionali reinterpretati dalla pâtissière Lena Zachs.
“Muas ma porbiert haben”: Christa Erdely, direttrice di Lafnitztaler Bauernspezialitäten, e il suo team hanno sviluppato cinque nuove creazioni di Sterz – combinazioni inedite persino nel Burgenland, assolutamente da provare.