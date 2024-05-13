Terrace with two wooden chairs, wine bottle and glasses, view of vineyards in evening light.
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Cucina nel Burgenland
Vivere l’atmosfera pannonica: tra vigneti, cantine storiche e alta cucina stellata

Gli abitanti del Burgenland vivono dal lato soleggiato: merito del clima mite, che influisce sulla cucina, sul vino e sull’esperienza degli ospiti.

Quando si parla di gastronomia del Burgenland, ricorre spesso il termine “pannonico”. Nei menu compaiono piatti come la “zuppa di pesce pannonica”, preparata con paprika e pesci come lucioperca o siluro del Lago Neusiedlersee. Il riferimento è al clima della Pianura Pannonica, considerato caldo, secco, mite e povero di piogge. Qui crescono bovini delle steppe, maiali Mangalitza e oche allevate al pascolo, così come verdure quali paprika, pomodori e peperoncini, maturati al sole. Un terreno ideale per cuochi e cuoche creativi, che uniscono piatti tradizionali a ingredienti regionali.

Vini rossi intensi come il Blaufränkisch prosperano nel Burgenland centrale e, grazie al sapere e alla maestria dei viticoltori, racchiudono il sole nel bicchiere. Nelle locande di campagna e nelle tipiche Buschenschänken, i padroni di casa servono specialità regionali. A nord, al centro o a sud: il Burgenland significa vivere e gustare il lato soleggiato della vita.

Suggerimenti gastronomici nel Burgenland

Godetevi la vita sul lago di Neusiedl See

Vivere bene nel Burgenland centrale

Vivere bene nel sud del Burgenland

Top Restaurant nel Burgenland

Scoprire le viticoltrici e le enoteche

Esperienze gastronomiche nel Burgenland

Tour e degustazione alla cantina Esterhazy

In un’atmosfera rilassata, una visita guidata in cantina con degustazione di sette vini selezionati, accompagnati da salumi, formaggi e pane biologico pannonico.

Cantina Esterhazy

Pista ciclabile dei ciliegi in fiore

Lungo la pista ciclabile di 43 km sulla sponda occidentale del Lago di Neusiedl fioriscono migliaia di ciliegi. Le varietà antiche diventano prodotti pregiati.

Pista ciclabile dei ciliegi

Picnic tra i vigneti

Pausa sul Sentiero enologico di Gols: ritira lo zaino picnic alla WeinKulturHaus, cammina tra i vigneti e gusta le specialità di Gols con vista sul lago.

Picnic tra i vigneti

Azienda vinicola Szigeti

Nel Burgenland settentrionale, gli ospiti della cantina Szigeti imparano a conoscere come si sbocconcella e perché il dosaggio rende perfetto

Prenota una visita guidata

Museo del vino di Moschendorf

Nel museo all’aperto di Moschendorf scoprite case, arredi e utensili ricostruiti fedelmente di secoli passati – e vini del Burgenland meridionale nella vinoteca.

Museo del vino di Moschendorf

Quartiere delle cantine di Heiligenbrunn

Complesso di cantine vinicole del XVIII secolo quasi completamente conservato, a uso privato e tutelato come monumento dal 1969; sono disponibili visite guidate.

Quartiere delle cantine

Percorso Paradiso nel Burgenland meridionale

Perché “Percorso Paradiso”? Su 260 km unisce paesaggi, gastronomia, persone e cultura in un’esperienza ciclistica all’insegna del piacere.

Percorso Paradiso

Ricettività pannonica

Cantine ristrutturate con amore, tenute di campagna modernizzate e cantine di pregio offrono un senso di accoglienza lontano dagli hotel più noti.

Alloggi speciali

Bullinarium

Il cuore dell'azienda familiare Hallers Bull Beef, nel Burgenland meridionale, è il Bullinarium. Visite e degustazioni incluse.

Prenota una visita al Bullinarium
Vitigni e vini speciali

Aree vitivinicole

Lago Neusiedlersee:
Su suoli sabbiosi, argillosi e ghiaiosi crescono cuvée di vini rossi e Zweigelt – vini di qualità tipici della zona con la denominazione Neusiedler See DAC. Il mite microclima del Seewinkel favorisce vini dolci da predicato, mentre la città di Rust è celebre per il Ruster Ausbruch DAC. Sul massiccio del Leithagebirge nascono vini bianchi minerali sotto la denominazione Leithaberg DAC.

Burgenland centrale:
Terreni profondi e ricchi d’acqua con calcare del Leitha rendono Deutschkreutz, Horitschon e dintorni una roccaforte del Blaufränkisch. Il Mittelburgenland DAC offre Blaufränkisch rosso rubino, fruttato e speziato; nella regione della Rosalia si producono anche rosé freschi e fruttati.

Burgenland meridionale:
Sull’Eisenberg matura un Blaufränkisch fortemente legato al terroir, con note minerali e speziate – Eisenberg DAC. Lungo la Strada del Vino della valle del Pinka sorprendono anche Welschriesling e vitigni borgognoni. Specialità locale è l’Uhudler, con profumi di fragoline di bosco o ribes. Dal punto panoramico “Weinblick” sull’Eisenberg si apre la vista sui vigneti circostanti.

La sigla DAC sta per Districtus Austriae Controllatus e indica i vini di qualità tipici di una specifica regione.

Prezioso come l’oro: prodotti del Burgenland

Oche allevate al pascolo

In autunno l’oca è protagonista: eventi e osterie servono il Gansl, classico con cavolo rosso e canederli o in versioni creative come lángos e sushi.

Oca al pascolo del Burgenland

Zafferano

Nel Burgenland, al Safranoleum, rivive un’antica tradizione: la coltivazione dello zafferano autentico, intenso e versatile, la “regina delle piante”.

Safranoleum

Pomodori

Il bio-agricoltore Erich Stekovics è il “re del Paradiso”: in oltre 20 anni ha coltivato più di 3.200 varietà antiche. I suoi pomodori sono cult.

Stekovics

Gamberi di fiume nobili

Robert Jungswirth alleva carpe e specie minacciate come gamberi di fiume nobili e pecore Zackel nel Parco Nazionale Seewinkel. Pesce in vendita tutto l’anno.

Allevamento di pesci e gamberi

Maiali Mangalica

L’azienda biologica Josef Göltl a Frauenkirchen unisce allevamento all’aperto e qualità regionale: maiali Mangalica e Turopolje vivono sull’Heideboden.

Azienda biologica Josef Göltl

Wasabi

Deliziosamente piccante, antinfiammatorio e antibatterico: il wasabi è una “superpianta”. PhytonIQ lo coltiva in modo sostenibile in una indoor farm.

PhytonIQ

Erbe aromatiche

Le erbe vengono piantate, coltivate e raccolte a mano nei giardini: basilico, aglio orsino, dragoncello, maggiorana e menta fresca in molte varietà.

Erbe aromatiche del Burgenland

Birra

Le specialità di questo birrificio sono raffinate con ingredienti pregiati come castagne, farro, erbe aromatiche, frutta o spezie.

Golser Bier

Ciliegie pregiate

Le condizioni climatiche del Burgenland settentrionale sono ideali per le ciliegie pregiate: il lago di Neusiedl è vicino e i terreni sono ricchi di nutrienti.

Ciliegie pregiate da Leithaberg
#eatAUT

Vivete gli originali del Burgenland!

Lisztomania: stoviglie pregiate incontrano l’alta cucina. La ceramista Mia Kostyan crea tre piatti per il piatto preferito di Franz Liszt: testa di vitello, cervella e insalata fine. Interpretazione culinaria dello chef stellato Alain Weissgerber del ristorante taubenkobel.

La pasticceria nuziale diventa pâtisserie: la tradizione burgenlandese dei dolci nuziali è ancora viva. Aloisia Bischof, esperta fornaia nuziale, prepara biscotti tradizionali reinterpretati dalla pâtissière Lena Zachs.

“Muas ma porbiert haben”: Christa Erdely, direttrice di Lafnitztaler Bauernspezialitäten, e il suo team hanno sviluppato cinque nuove creazioni di Sterz – combinazioni inedite persino nel Burgenland, assolutamente da provare.

Pasticceria nuziale & pâtisserie

Ricette del Burgenland

Eventi gastronomici

FAQ

Chiunque parli della cucina del Burgenland si imbatte nella parola “pannonica”. I menu includono la “zuppa di pesce pannonica”, un piatto con paprika e luccioperca o pesce gatto del lago di Neusiedl. Stiamo parlando del clima della Pianura Pannonica, caldo, secco, in estate mite e con poche precipitazioni.

Sotto il sole vengono allevati bovini della steppa, maiali di Mangalitza e oche da pascolo, e coltivate verdure come peperoni, pomodori e peperoncini. Un terreno fertile per gli chef creativi che combinano piatti tradizionali con ingredienti regionali.

Eccone una selezione

Nel Burgenland gli chef preparano piatti deliziosi:

  • Strudel di fagioli, strudel di cavoli o Grammelpogatscherl (pasta lievitata rotonda).

  • Le trattorie e le enoteche servono specialità a base di carne di maiale della Mangalitza.

  • I menu dei ristoranti includono la “zuppa di pesce pannonica”, un piatto con paprika e lucioperca o pesce gatto del lago di Neusiedl See e piatti a base di oca d'alpeggio del Burgenland.

  • Una specialità è la pasticceria nuziale del Burgenland

Molto apprezzati sono i tour in bicicletta all’insegna del gusto attraverso paesaggi suggestivi, ad esempio lungo la Ciclovia dei Ciliegi in Fiore o sulla Paradiesroute nel Burgenland meridionale. Al Museo all’aperto di Moschendorf, nel quartiere delle cantine di Heiligenbrunn o durante un picnic tra i vigneti, il vino è protagonista. Un’esperienza speciale è il “vivere pannonico” in uno dei Kellerstöckl ristrutturati.

Nel corso dell’anno il Burgenland offre numerosi highlight gastronomici:
attorno al lago di Neusiedl, eventi fissi sono il Martiniloben, “Gans am Neusiedler See”, la Festa della Vendemmia di Mörbisch e i Ruster Weinschätze. I Giorni del Vino e del Gusto a Eisenstadt portano un’atmosfera gourmet urbana nel capoluogo.
Nel Burgenland centrale, feste del vino, il Festival del Vino Rosso e l’Horitschoner Rotweinherbst sono dedicati al vino rosso.
Nel Burgenland meridionale, l’Uhudler Sturmfest celebra lo Sturm novello, mentre il Mostkirtag al Castello di Tabor la tradizione regionale del mosto.

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