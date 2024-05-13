Gastronomia del Tirolo
Vivere il piacere in montagna: dal rustico focolare del rifugio alle idee audaci della cucina stellata
Introduction
Formaggi, burro e speck tirolesi non fanno parte solo della tradizionale merenda in malga. La cucina del Tirolo punta su sapori decisi e ingredienti provenienti direttamente dalla regione – sia nelle malghe e nei rifugi sia nelle locande tradizionali o nei ristoranti raffinati. Lungo il percorso vi aspettano piatti come il Gröstl con uovo all’occhio di bue, i canederli di formaggio in una zuppa saporita o i Krapfen della Zillertal. In piccoli caseifici, presso frutticoltori o panetterie, gli abitanti locali creano con grande dedizione quei momenti che rimangono impressi come autentico piacere tirolese.
Qui in alta quota potete percepire con tutti i sensi la qualità eccellente dei prodotti: nelle malghe sperimentate l’ospitalità di montagna e vedete come nasce il formaggio alpino tirolese. E nel villaggio distillatorio di Stanz assaggiate distillati pregiati nel più alto comprensorio frutticolo d’Europa.
Suggerimenti gastronomici in Tirolo
Esperienze gastronomiche in Tirolo
Escursioni con sosta gastronomica
Camminare, arrivare, gustare: scoprite itinerari in cui la sosta gastronomica entusiasma quanto il percorso – per sportivi, famiglie e buongustai.
Eng Alm: pascoli alpini nel Karwendel
Dietro le quinte dell'"Enger Ahornkönig": l'Eng-Alm, con il suo caseificio da esposizione, è gestito da generazioni, circondato da aceri di oltre 2.000 anni.
Tour in bicicletta gourmet con panorama montano
Andare in bici e gustare – per chi ama farlo con calma. Qui troverete percorsi ciclabili facili e paesaggisticamente suggestivi in valle.
Funivia del gusto con colazione
A Fiss gustate le specialità tirolesi nella Gondola del Piacere: a pochi metri dal suolo, con una vista mozzafiato sulle montagne.
Villaggio distillatorio di Stanz
Il villaggio, con le sue 50 distillerie, è specializzato in distillati pregiati. A Stanz, in Tirolo, vivono circa 650 abitanti, circa 150 nuclei familiari, dei quali 90 producono distillati.
Con un’altitudine di 1.040 metri, è la zona di coltivazione di frutta più alta d’Europa. La posizione soleggiata e il sistema di irrigazione ben studiato conferiscono aroma e zuccheri alla frutta. A differenza del liquore, per i distillati pregiati si utilizza solo frutta completamente matura con cento per cento di contenuto di frutta. In questo modo, gli intenditori possono percepire le prugne di Stanz nel bicchiere e assaporarle delicate e persistenti al palato.
Preziosi come l’oro: prodotti dal Tirolo
Speck tirolese
Speck tirolese, Karrespeck o pancetta – così sa l’autentico lavoro del macellaio delle Alpi di Kitzbühel.
Torta budino originale tirolese
A Brandenberg, in Tirolo, questa specialità è stata cotta sul fuoco all'aperto dai contadini per generazioni come dolce festivo per le celebrazioni familiari.
Distillati pregiati tirolesi
In autunno in Tirolo iniziano i preparativi per la distillazione, in inverno si distilla – i distillati pregiati si gustano tutto l’anno.
Prugna di Stanz
"Sopra Landeck, a Stanz-Grins-Pians, maturano le prugne di Stanz. A circa 1000 metri si trova la zona di coltivazione di frutta più alta d’Europa.
Tiroler Edle
Dal latte delle mucche Grigie e dal finissimo cacao nasce il cioccolato che si scioglie in bocca – lavorato artigianalmente e prodotto localmente.
Scoprite gli autentici del Tirolo
Gusto geologico mozzafiato: la geologa Hannah Pomella e lo chef Christoph Krabichler esplorano come la storia geologica del Tirolo – dai terreni fossili al terroir alpino – influenzi sapori e ingredienti.
Essenza alpina: il Tirolo è famoso per i suoi pregiati distillati, che rappresentano un’essenza concentrata di puro gusto. I tre chef Philipp Stohner, Stefanie Rieser e Viktoria Fahringer creano tre piatti monoporzione ispirati a ciascun tipo di distillato tirolese.
Brettl’, che significa il mondo: Claudia Kogler, conosciuta come Die Wilderin, mostra con quattro creative varianti di merenda tirolese che una Brettljause è molto più di uno “spuntino”, come si tradurrebbe in altri Paesi."
Ricette dal Tirolo
Gröstl tirolese
Un classico della cucina tirolese e facile da preparare. Se volete, potete arricchire il piatto con un po’ di carne di manzo.
Tiroler Kiachl
I 'Kiachl' sono una delizia del Tirolo. Si mangiano dolci con marmellata di mirtilli rossi o salati con crauti.