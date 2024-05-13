Chef in 'Das Karwendel' apron dusting green powder over angular dish on ceramic plate.
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Gastronomia del Tirolo
Vivere il piacere in montagna: dal rustico focolare del rifugio alle idee audaci della cucina stellata

Il Tirolo sa come fare: abilmente e attraverso molte generazioni, il Tirolo unisce specialità tradizionali a nuove creazioni ricche di fantasia.

Formaggi, burro e speck tirolesi non fanno parte solo della tradizionale merenda in malga. La cucina del Tirolo punta su sapori decisi e ingredienti provenienti direttamente dalla regione – sia nelle malghe e nei rifugi sia nelle locande tradizionali o nei ristoranti raffinati. Lungo il percorso vi aspettano piatti come il Gröstl con uovo all’occhio di bue, i canederli di formaggio in una zuppa saporita o i Krapfen della Zillertal. In piccoli caseifici, presso frutticoltori o panetterie, gli abitanti locali creano con grande dedizione quei momenti che rimangono impressi come autentico piacere tirolese.

Qui in alta quota potete percepire con tutti i sensi la qualità eccellente dei prodotti: nelle malghe sperimentate l’ospitalità di montagna e vedete come nasce il formaggio alpino tirolese. E nel villaggio distillatorio di Stanz assaggiate distillati pregiati nel più alto comprensorio frutticolo d’Europa.

Suggerimenti gastronomici in Tirolo

Ristoranti stellati in Tirolo

Locande tradizionali in Tirolo

I migliori ristoranti del Tirolo

Le migliori trattorie del Tirolo

Piatti tipici del Tirolo

Antiche specialità tirolesi

Esperienze gastronomiche in Tirolo

Escursioni con sosta gastronomica

Camminare, arrivare, gustare: scoprite itinerari in cui la sosta gastronomica entusiasma quanto il percorso – per sportivi, famiglie e buongustai.

Escursioni con sosta gastronomica

Eng Alm: pascoli alpini nel Karwendel

Dietro le quinte dell'"Enger Ahornkönig": l'Eng-Alm, con il suo caseificio da esposizione, è gestito da generazioni, circondato da aceri di oltre 2.000 anni.

Eng Alm

Tour in bicicletta gourmet con panorama montano

Andare in bici e gustare – per chi ama farlo con calma. Qui troverete percorsi ciclabili facili e paesaggisticamente suggestivi in valle.

Tour ciclistici gastronomici

Funivia del gusto con colazione

A Fiss gustate le specialità tirolesi nella Gondola del Piacere: a pochi metri dal suolo, con una vista mozzafiato sulle montagne.

Funivia del gusto

Picnic con vista su Innsbruck

A Innsbruck ritirate il vostro zaino da picnic al ristorante Seegrube sulla Nordkette, la montagna di casa sopra la città. Con merenda tirolese e bevanda.

Picnic con vista su Innsbruck
Distillati pregiati, non liquori

Villaggio distillatorio di Stanz

Il villaggio, con le sue 50 distillerie, è specializzato in distillati pregiati. A Stanz, in Tirolo, vivono circa 650 abitanti, circa 150 nuclei familiari, dei quali 90 producono distillati.

Con un’altitudine di 1.040 metri, è la zona di coltivazione di frutta più alta d’Europa. La posizione soleggiata e il sistema di irrigazione ben studiato conferiscono aroma e zuccheri alla frutta. A differenza del liquore, per i distillati pregiati si utilizza solo frutta completamente matura con cento per cento di contenuto di frutta. In questo modo, gli intenditori possono percepire le prugne di Stanz nel bicchiere e assaporarle delicate e persistenti al palato.

Villaggio distillatorio di Stanz

Preziosi come l’oro: prodotti dal Tirolo

Speck tirolese

Speck tirolese, Karrespeck o pancetta – così sa l’autentico lavoro del macellaio delle Alpi di Kitzbühel.

Macelleria Huber di Kitzbühel

Torta budino originale tirolese

A Brandenberg, in Tirolo, questa specialità è stata cotta sul fuoco all'aperto dai contadini per generazioni come dolce festivo per le celebrazioni familiari.

Comprare Tiroler Prügeltorte

Distillati pregiati tirolesi

In autunno in Tirolo iniziano i preparativi per la distillazione, in inverno si distilla – i distillati pregiati si gustano tutto l’anno.

Distillati pregiati tirolesi

Prugna di Stanz

"Sopra Landeck, a Stanz-Grins-Pians, maturano le prugne di Stanz. A circa 1000 metri si trova la zona di coltivazione di frutta più alta d’Europa.

Prugna di Stanz

Tiroler Edle

Dal latte delle mucche Grigie e dal finissimo cacao nasce il cioccolato che si scioglie in bocca – lavorato artigianalmente e prodotto localmente.

Tiroler Edle

Agnello di montagna del Tirolo Orientale

"Le malghe del Tirolo Orientale ospitano in estate migliaia di pecore. Fino a 3000 metri crescono su pascoli ricchi di erbe aromatiche.

Agnello di montagna
#eatAUT

Scoprite gli autentici del Tirolo

Gusto geologico mozzafiato: la geologa Hannah Pomella e lo chef Christoph Krabichler esplorano come la storia geologica del Tirolo – dai terreni fossili al terroir alpino – influenzi sapori e ingredienti.

Essenza alpina: il Tirolo è famoso per i suoi pregiati distillati, che rappresentano un’essenza concentrata di puro gusto. I tre chef Philipp Stohner, Stefanie Rieser e Viktoria Fahringer creano tre piatti monoporzione ispirati a ciascun tipo di distillato tirolese.

Brettl’, che significa il mondo: Claudia Kogler, conosciuta come Die Wilderin, mostra con quattro creative varianti di merenda tirolese che una Brettljause è molto più di uno “spuntino”, come si tradurrebbe in altri Paesi."

Ricette dal Tirolo

Gröstl tirolese

Un classico della cucina tirolese e facile da preparare. Se volete, potete arricchire il piatto con un po’ di carne di manzo.

Gröstl tirolese

Tiroler Kiachl

I 'Kiachl' sono una delizia del Tirolo. Si mangiano dolci con marmellata di mirtilli rossi o salati con crauti.

Tiroler Kiachl

Schlutzkrapfen

La risposta tirolese ai ravioli. Ripieni con cura, sazianti e semplicissimi da preparare in casa.

Schlutzkrapfen

Eventi gastronomici

FAQ

La cucina tirolese si concentra sul gusto pieno e sugli ingredienti regionali, sia che si mangi nelle baite che nelle locande più semplici, così nei raffinati ristoranti gourmet e nei ristoranti di alto livello.

In Tirolo, il gröstl con l'uovo fritto, i canederli al formaggio in una zuppa sostanziosa o i canederli Schlutzkrapfen attendono gli affamati amanti della montagna. Il formaggio, il burro e lo speck tirolesi non sono buoni solo come spuntino in malga o durante le escursioni in montagna. Gli ingredienti per questi piatti tipici tirolesi sono forniti da produttori regionali di fattorie, malghe, aziende frutticole e panifici.

Nelle tradizionali locande tirolesi, gli ospiti possono non solo gustare ottimi piatti e bevande, ma anche dormire nell'hotel adiacente. E con tutti i comfort di oggi.

Il Tirolo vi invita a immergervi profondamente nella sua anima culinaria – all’aperto, dove le montagne dettano il ritmo. Su sentieri tranquilli potrete raggiungere malghe gestite e sostarvi per una sosta. Piacevoli tour gastronomici in bicicletta vi conducono attraverso valli che si aprono improvvisamente su ampi panorami. Nel cuore del Karwendel vi aspetta l’Eng Alm, un villaggio alpino con migliaia di aceri. In piccole manifatture scoprirete mestieri che si percepiscono al gusto e, nel villaggio distillatorio di Stanz, esperti distillatori vi mostrano le loro tradizioni. Nel frattempo potreste librarvi sopra il paesaggio su una gondola del gusto o allestire un picnic sopra Innsbruck.

In Tirolo gli eventi gastronomici si svolgono tutto l’anno: il Knödelfest a St. Johann, la degustazione di vini più alta d’Austria sul Ghiacciaio del Pitztal e il Festival dello Strudel di Seefeld. A questi si aggiungono eventi di rilievo come KITZ Kulinarik a Kitzbühel e l’Internazionale Käsiade a Hopfgarten – feste che rendono la cultura del gusto tirolese autentica e varia.

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