Il Tirolo sa come fare: abilmente e attraverso molte generazioni, il Tirolo unisce specialità tradizionali a nuove creazioni ricche di fantasia.

Formaggi, burro e speck tirolesi non fanno parte solo della tradizionale merenda in malga. La cucina del Tirolo punta su sapori decisi e ingredienti provenienti direttamente dalla regione – sia nelle malghe e nei rifugi sia nelle locande tradizionali o nei ristoranti raffinati. Lungo il percorso vi aspettano piatti come il Gröstl con uovo all’occhio di bue, i canederli di formaggio in una zuppa saporita o i Krapfen della Zillertal. In piccoli caseifici, presso frutticoltori o panetterie, gli abitanti locali creano con grande dedizione quei momenti che rimangono impressi come autentico piacere tirolese.

Qui in alta quota potete percepire con tutti i sensi la qualità eccellente dei prodotti: nelle malghe sperimentate l’ospitalità di montagna e vedete come nasce il formaggio alpino tirolese. E nel villaggio distillatorio di Stanz assaggiate distillati pregiati nel più alto comprensorio frutticolo d’Europa.