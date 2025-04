Viaggiare sostenibili in Austria, in treno e bus

Salire a bordo, partire e rilassarsi: viaggiare in Austria in treno o in bus durante le vacanze è incredibilmente comodo e senza stress. Sempre più persone si stanno infatti allontanando da questa abitudine, scegliendo soluzioni più pratiche. I vacanzieri apprezzano sempre di più i viaggi sostenibili con il trasporto pubblico. Non solo è comodo per le persone, ma anche vantaggioso per l’ambiente! Viaggiare con le ferrovie austriache riduce le emissioni di CO₂, permette di risparmiare energia ed è un'alternativa sostenibile.

Molte regioni in Austria offrono inoltre soluzioni di "mobilità locale" ben integrate: autobus efficienti, servizi di car sharing, biglietti scontati per i trasporti pubblici, biciclette a noleggio e navette degli hotel. Viaggiare con i treni ÖBB permette di muoversi facilmente e raggiungere comodamente la destinazione delle proprie escursioni, rendendo il tuo tour dell'Austria un'esperienza pratica e rilassante.