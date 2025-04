Heuriger viennesi

Vienna è davvero una città straordinaria: è una delle poche capitali europee dove potete passeggiare nel centro storico e dopo poco trovarvi già in aperta campagna. I vigneti della periferia di Vienna, come il Nussberg, si raggiungono in un attimo e vi tentano con delizie culinarie nel bicchiere e nel piatto. Il Grüner Veltliner o il Gemischter Satz - specialità vinicola viennese che negli ultimi anni sta vivendo una vera rinascita - si accompagnano a gustose prelibatezze fatte in casa nel buffet degli Heurigen, in perfetta sintonia con i vini pregiati. E c’è un contorno sempre incluso: la sensazionale vista sulla città.

All'inizio, gli Heuriger viennesi erano taverne rustiche dove gli ospiti si sedevano su lunghe panche di legno per mangiare e bere.Il loro segno distintivo era una frasca verde appoggiata al cancello, che segnalava l’apertura dell’Heuriger. Questo rituale si è mantenuto fino ad oggi, ma sono aumentati il numero e la varietà di luoghi dove gustare l’eccellente vino viennese.