Strada panoramica

A volte, la necessità si trasforma in un'icona: nata negli anni '30 come misura contro la crisi economica, la Strada Panoramica (Höhenstraße) si è evoluta in un percorso unico che unisce natura, storia e il fascino romantico di Vienna.

Questa strada panoramica si snoda per oltre 15 chilometri attraverso la maestosa foresta di faggi, collegando Neustift am Walde con il Kahlenberg, il Leopoldsberg e Klosterneuburg, nella valle del Danubio. Caratterizzata da suggestivi ciottoli storici e curve panoramiche, offre scorci spettacolari su Vienna e sulle colline circostanti, attirando escursionisti, appassionati di auto d’epoca e motociclisti.

Gran parte della Höhenstraße è oggi un monumento storico e, per molti viennesi, un viaggio su questa strada nel fine settimana è diventato un vero e proprio rituale. Approfittane per esplorare il Wienerwald con una piacevole passeggiata o per concederti una sosta al “Häuserl am Stoan”, una locanda affascinante che unisce tradizione e accoglienza. Un’esperienza che regala panorami indimenticabili e il perfetto equilibrio tra avventura e relax.