Uniformed riders on white horses at the Spanish Riding School Vienna, spectators on balconies.
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Scuola di equitazione spagnola
Equitazione di livello mondiale

Dove la tradizione rimane in movimento: nella Scuola di Equitazione Spagnola di Vienna viene coltivata l'arte classica dell'equitazione con i cavalli lipizzani.

Quando vedi avanzare gli stalloni bianchi al ritmo della musica nella scuola di equitazione invernale della Hofburg, ti rendi conto che la storia è ancora viva. La Scuola di Equitazione Spagnola di Vienna non è un luogo da cartolina, ma un simbolo autentico di cultura viva, di tradizione in continuo movimento, e di una ricerca incessante dell’eccellenza.

Tutto ha avuto inizio nel XVI secolo. Oggi, sei testimone di un’istituzione unica al mondo, capace di portare nel presente il patrimonio culturale austriaco. Fondata nel 1565, la scuola aveva lo scopo originario di addestrare cavalli e formare i giovani nobili. Il nome “Scuola di Equitazione Spagnola” rimanda alle nobili razze iberiche da cui discendono i Lipizzani, cavalli dal temperamento deciso che oggi incantano in ogni esibizione. Da oltre 460 anni, qui si pratica l’arte equestre classica della Haute École – una disciplina raffinata e complessa dove cavallo e cavaliere si fondono in perfetta armonia. Un’arte che puoi ammirare, ma anche intuire nelle sue sfumature più intime, se scegli di esplorare il dietro le quinte.

Il percorso degli stalloni inizia a Piber, nella Stiria, continua nel centro di addestramento di Heldenberg e raggiunge il suo apice a Vienna. Ogni fase della loro formazione si basa su fiducia, sensibilità e pazienza. Solo gli esemplari più talentuosi riescono a padroneggiare i celebri salti scolastici, come la levata e la capriola. Ma ciò che ti colpirà davvero è il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Le donne fanno oggi parte attiva del team di addestratori, e grazie a nuovi strumenti di comunicazione, questa preziosa eredità culturale diventa accessibile anche a te e a un pubblico sempre più ampio.

Quando assisti a una dimostrazione o esplori i corridoi nascosti della scuola, percepisci qualcosa di unico: una tradizione che non si cristallizza nel passato, ma si esprime nel movimento. Eleganza, compostezza e naturalezza ti raccontano ciò che rende l’Austria speciale: un paese capace di rendere il suo patrimonio culturale vivo, attuale e sostenibile. Senza ostentazione, ma con autentica dignità.

Informazioni rapide sulla Scuola di Equitazione Spagnola
Posizione1° distretto di Vienna
Prima menzioneMenzione di un maneggio e di un campo di gara nei pressi della Hofburg il 20 settembre 1565.
Stile architettonicoBarocco
CommittenteImperatore Carlo VI
ArchitettiJohann Bernhard Fischer von Erlach ed Emanuel Fischer von Erlach
Inizio della costruzione1729 come scuola di equitazione invernale nella Michaelertrakt della Hofburg
Apertura1735
Come arrivare
Café
Biglietti
Mappa
Orari di apertura

Dal 2022 è ufficiale: le conoscenze relative all'allevamento dei cavalli lipizzani fanno parte del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

La Scuola di Equitazione Spagnola da tutte le prospettive

Da Piber alla Hofburg

La vita dei cavalli lipizzani

Nel cuore della Stiria, a Piber, puoi scoprire il luogo dove nascono e crescono i famosi cavalli Lipizzani. Sei dei loro otto ceppi e ben 17 famiglie di fattrici storiche vengono allevati qui, seguendo antiche linee genealogiche e conoscenze moderne. I puledri, che nascono scuri e diventano bianchi tra i sei e i dieci anni, crescono in branco, liberi sui pascoli alpini, dove sviluppano sicurezza nei movimenti e un sano comportamento sociale.

I puledri crescono in una cosiddetta mandria di fattrici insieme ad altri puledri. Trascorrono le estati su ampi pascoli alpini, dove sviluppano passo sicuro e comportamento sociale. A circa quattro anni di età, i giovani animali - indipendentemente dal sesso - vengono radunati. Gli stalloni si trasferiscono nel centro di addestramento di Heldenberg, mentre le fattrici selezionate rimangono a Piber e completano due anni di addestramento sotto la sella e davanti alla carrozza. Gli stalloni vengono addestrati in tre fasi: Remontenschule, Campagne School e High School. In stretta collaborazione con i cavalieri, i cavalli imparano lezioni impegnative fino ai salti di scuola. Nel frattempo, le fattrici rimangono a Piber e formano le prossime generazioni come fattrici.

Dopo il periodo di attività, gli stalloni tornano alla scuderia di Piber, dove trascorrono il resto della loro vita in un ambiente adatto alla specie, in una “scuderia di pensionamento” amorevolmente curata.

Lipizziani

Eventi e visite guidate: l'arte dell'equitazione da vicino

Visita guidata

Il tour dura 60 minuti e ti condurrà attraverso le scuderie, il maneggio invernale e il maneggio estivo, offrendoti uno sguardo sull'arte equestre, la vita dei cavalli.

Visita guidata

Lavoro mattutino

Nella maneggio barocco, giovani stalloni e stalloni da scuola si allenano per 60 minuti in un'atmosfera rilassata.

Lavoro mattutino

Piber

Nella Stiria occidentale, i puledri lipizzani crescono in mandrie prima di intraprendere, all'età di circa quattro anni, il loro percorso nell'arte equestre classica.

Cavalli lipizzani di Piber

Dimostrazione

Nella scuola di equitazione invernale potrai assistere a capriole, quadriglie scolastiche, pas de deux e lavoro alla lunga redine accompagnati da musica.

Dimostrazione

Visita guidata all'architettura

170 gradini, splendore barocco, scuderie storiche: questa visita guidata di 80 minuti offre uno sguardo sull'architettura, la storia e la struttura a tre piani.

Visita guidata all'architettura

Visita guidata per bambini

I bambini dai 6 anni in su possono esplorare in 60 minuti la selleria, le scuderie e la vita quotidiana dei cavalli lipizzani, con storie avvincenti.

Visita guidata per bambini

Heldenberg

I giovani stalloni imparano l'alta scuola e gli stalloni da scuola godono della frescura estiva e delle passeggiate lontano dalle esibizioni.

Centro di allenamento e sede estiva

Un segno forte dell'importanza culturale di questa istituzione è il riconoscimento internazionale:

dal 2010 l'arte equestre classica della Scuola di Equitazione Spagnola è stata inserita nel patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. E nel 2022 anche la conoscenza dell'allevamento dei cavalli lipizzani è stata inserita nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, un'ulteriore prova del profondo radicamento di questa tradizione nell'identità culturale austriaca.

Lipizziani come souvenir

Lipizzani nella palla di neve

Chi non conosce le “palle di neve” di vetro (e non di plastica!)? Ma pochi sanno che questo souvenir proviene dall'Austria, più precisamente da Vienna.

Manifattura viennese palle di neve

Lipizziani Dirndl

I colori dei costumi tradizionali ricordano la patria dei cavalli lipizzani: il bianco e il nero simboleggiano il manto dei cavalli e il verde i pascoli rigogliosi.

Costumi tradizionali della Stiria

Lipizzani di Augarten

Sin dagli anni '20, la porcellana filigranata immortala i movimenti eleganti come la levata o il piazzolato: dipinta a mano, ricca di dettagli e ispirata all'alta scuola.

Porcellana di Vienna

FAQ

La Scuola di Equitazione Spagnola fu fondata nel XVI secolo sotto gli Asburgo. Ferdinando I e Massimiliano II ne posero le basi e il 1565, con la costruzione della Stallburg a Vienna, è considerato l'anno ufficiale della sua fondazione. L'allevamento dei cavalli lipizzani iniziò nel 1580 con la scuderia di Lipica. Non esiste un unico fondatore, ma piuttosto un insieme di sovrani e sviluppi storici.

Storia Scuola Equitazione Spagnola

La Scuola di Equitazione Spagnola si trova nell'ala Michaelertrakt della Hofburg di Vienna, nel centro della città. È facilmente raggiungibile e dista solo pochi minuti a piedi dal Duomo di Santo Stefano.

Il nome “Scuola di Equitazione Spagnola” si riferisce all'origine dei cavalli che arrivarono alla corte di Vienna nel XVI secolo. Sotto Ferdinando I, cresciuto in Spagna, furono portati per la prima volta a Vienna cavalli andalusi.

All'epoca gli Asburgo governavano la Spagna, Napoli e l'Austria e promuovevano gli scambi culturali all'interno del loro impero. Le tradizioni equestri spagnole furono adottate e ulteriormente sviluppate con l'allevamento di cavalli austriaci. Già nel 1562 Massimiliano II, figlio di Ferdinando, iniziò l'allevamento selettivo di cavalli spagnoli in Austria.Schon früh war von einem „Spanischen Reitsaal“ oder „Spanischen Reithstall“ die Rede – Bezeichnungen, die sich auf die iberische Herkunft der Pferde bezogen. Auch wenn heute ausschließlich Lipizzaner eingesetzt werden, deren Wurzeln ebenfalls in spanischen, arabischen und berberischen Linien liegen, blieb der historische Name bis heute erhalten.

Nella scuola di equitazione invernale potrete assistere a capriole, quadriglie scolastiche, passi a due e lavoro alla lunga redine, il tutto accompagnato da musica in tre varianti della durata di 45, 70 e 90 minuti.

Biglietti per le proiezioni

Nella Scuola di Equitazione Spagnola viene tradizionalmente allevato almeno uno stallone marrone, come portafortuna. Questa usanza risale ad antiche superstizioni e tradizioni popolari. Poiché i cavalli lipizzani nascono scuri e solo con il tempo assumono il loro caratteristico colore bianco, lo stallone scuro ricorda anche il colore originale della razza. In questo modo non solo si preserva un pezzo di storia, ma si assicura anche simbolicamente la fortuna alla scuola e ai suoi cavalli.

Il colore bianco è diventato prevalente alla fine del XVIII secolo per motivi estetici legati all'allevamento. È geneticamente dominante e i cavalli scuri sono oggi rare eccezioni.

I cavalli che non vengono selezionati durante la visita veterinaria sono messi in vendita, compresi i puledri già domati e gli animali da riproduzione con una solida formazione di base.

Informazioni sulla tutela del clima

Perché le tradizioni e le usanze sono sostenibili?

In Austria, ogni tradizione racconta una storia di rispetto – per la natura, per le persone, per il tempo che scorre. Quando partecipi a una festa popolare, osservi la transumanza o scopri l’artigianato locale, non stai solo assistendo a un evento: stai vivendo un modo di intendere la sostenibilità profondamente radicato nella cultura.

Queste usanze non sono solo affascinanti da osservare, ma ti aiutano a sviluppare una maggiore consapevolezza dell’ambiente che ti circonda. Ti avvicinano alla flora e alla fauna locali, e ti fanno percepire il valore delle risorse naturali. Allo stesso tempo, rafforzano anche la sostenibilità sociale: riti come l’innalzamento dell’albero di maggio, le celebrazioni pasquali o le tradizioni natalizie creano momenti di condivisione, rafforzano il senso di comunità e l’amore per il territorio.

Quando ti lasci coinvolgere da queste esperienze, entri in contatto con il patrimonio culturale immateriale dell’Austria: riti, mestieri e gesti che si tramandano da generazioni. E in quel momento, non sei più solo un visitatore – diventi parte di un’identità viva, che si rinnova attraverso il tuo sguardo e la tua presenza.

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