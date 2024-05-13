Dove la tradizione rimane in movimento: nella Scuola di Equitazione Spagnola di Vienna viene coltivata l'arte classica dell'equitazione con i cavalli lipizzani.

Quando vedi avanzare gli stalloni bianchi al ritmo della musica nella scuola di equitazione invernale della Hofburg, ti rendi conto che la storia è ancora viva. La Scuola di Equitazione Spagnola di Vienna non è un luogo da cartolina, ma un simbolo autentico di cultura viva, di tradizione in continuo movimento, e di una ricerca incessante dell’eccellenza.

Tutto ha avuto inizio nel XVI secolo. Oggi, sei testimone di un’istituzione unica al mondo, capace di portare nel presente il patrimonio culturale austriaco. Fondata nel 1565, la scuola aveva lo scopo originario di addestrare cavalli e formare i giovani nobili. Il nome “Scuola di Equitazione Spagnola” rimanda alle nobili razze iberiche da cui discendono i Lipizzani, cavalli dal temperamento deciso che oggi incantano in ogni esibizione. Da oltre 460 anni, qui si pratica l’arte equestre classica della Haute École – una disciplina raffinata e complessa dove cavallo e cavaliere si fondono in perfetta armonia. Un’arte che puoi ammirare, ma anche intuire nelle sue sfumature più intime, se scegli di esplorare il dietro le quinte.

Il percorso degli stalloni inizia a Piber, nella Stiria, continua nel centro di addestramento di Heldenberg e raggiunge il suo apice a Vienna. Ogni fase della loro formazione si basa su fiducia, sensibilità e pazienza. Solo gli esemplari più talentuosi riescono a padroneggiare i celebri salti scolastici, come la levata e la capriola. Ma ciò che ti colpirà davvero è il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Le donne fanno oggi parte attiva del team di addestratori, e grazie a nuovi strumenti di comunicazione, questa preziosa eredità culturale diventa accessibile anche a te e a un pubblico sempre più ampio.

Quando assisti a una dimostrazione o esplori i corridoi nascosti della scuola, percepisci qualcosa di unico: una tradizione che non si cristallizza nel passato, ma si esprime nel movimento. Eleganza, compostezza e naturalezza ti raccontano ciò che rende l’Austria speciale: un paese capace di rendere il suo patrimonio culturale vivo, attuale e sostenibile. Senza ostentazione, ma con autentica dignità.