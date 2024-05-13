Clima mite, paesaggio protetto nel Seewinkel, vigneti, villaggi con cascine tradizionali: la pianura Pannonica è una parte speciale dell'Austria.

Il Burgenland

Nel Burgenland, i paesaggi che emanano tranquillità incontrano scene culturali vivaci. La regione colpisce per la sua natura incontaminata e le sue forti radici nella tradizione, senza per questo apparire antiquata. Le dolci colline, i vasti vigneti e i laghi idilliaci invitano al relax e al divertimento. Le feste tradizionali e l'ospitalità creano un'atmosfera calda e accogliente. Qui il moderno si intreccia perfettamente con il tradizionale, rendendo il Burgenland un luogo che sorprende e delizia costantemente.

Pianura pannonica

Uno spirito innovativo nella viticoltura e nella cucina si riflette in prodotti eccellenti. Nelle locande e nelle osterie di campagna, gli osti servono le tipiche specialità pannoniche. In questo caso si parla del clima della Pianura Pannonica, considerato caldo, secco, mite e con poche precipitazioni.

La "Terra del sole"

Le estati calde e i circa 300 giorni di sole all'anno valgono al Burgenland il soprannome di "Terra del sole", di cui beneficiano anche i numerosi vigneti e frutteti. La regione forse più famosa del Burgenland si trova intorno al lago di Neusiedl. Il lago stepposo deve la sua fama di luogo del desiderio e gli amanti del sole e degli sport acquatici troveranno il loro paradiso nel parco nazionale. Solo 340 specie di uccelli trovano qui il loro habitat protetto. Dal 2001 la regione è anche patrimonio naturale e mondiale dell'UNESCO.