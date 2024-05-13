View through white fruit tree blossoms on a village with church tower, green fields in foreground.
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Burgenland
Vacanze estive tra sole, natura, ciclismo e vino

Vacanze invernali
Clima mite, paesaggio protetto nel Seewinkel, vigneti, villaggi con cascine tradizionali: la pianura Pannonica è una parte speciale dell'Austria.

Il Burgenland

Nel Burgenland, i paesaggi che emanano tranquillità incontrano scene culturali vivaci. La regione colpisce per la sua natura incontaminata e le sue forti radici nella tradizione, senza per questo apparire antiquata. Le dolci colline, i vasti vigneti e i laghi idilliaci invitano al relax e al divertimento. Le feste tradizionali e l'ospitalità creano un'atmosfera calda e accogliente. Qui il moderno si intreccia perfettamente con il tradizionale, rendendo il Burgenland un luogo che sorprende e delizia costantemente.

Pianura pannonica

Uno spirito innovativo nella viticoltura e nella cucina si riflette in prodotti eccellenti. Nelle locande e nelle osterie di campagna, gli osti servono le tipiche specialità pannoniche. In questo caso si parla del clima della Pianura Pannonica, considerato caldo, secco, mite e con poche precipitazioni.

La "Terra del sole"

Le estati calde e i circa 300 giorni di sole all'anno valgono al Burgenland il soprannome di "Terra del sole", di cui beneficiano anche i numerosi vigneti e frutteti. La regione forse più famosa del Burgenland si trova intorno al lago di Neusiedl. Il lago stepposo deve la sua fama di luogo del desiderio e gli amanti del sole e degli sport acquatici troveranno il loro paradiso nel parco nazionale. Solo 340 specie di uccelli trovano qui il loro habitat protetto. Dal 2001 la regione è anche patrimonio naturale e mondiale dell'UNESCO.

Informazioni rapide sul Burgenland
Capitale:Eisenstadt
Popolazione:circa 301.000 (al 2024)
Parchi nazionali:1
Parchi naturali:6
Terme:6

Burgenland Card: Servizi gratuiti e sconti

Arte, cultura e offerte entusiasmanti per tutta la famiglia - il biglietto per le migliori esperienze.

Eventi nel Burgenland
Le attrazioni tradizionali e moderne si trovano nel Calendario degli eventi.

Il Burgenland in tutte le prospettive

Top highlights

Lago di Neusiedl: paradiso naturale

Eisenstadt: città di Haydn

Castello Esterhazy

La città del vino di Rust

Castello di Forchtenstein

Il quartiere delle cantine di Heiligenbrunn

Festa del lago di Mörbisch

Sentiero della cortina di ferro

Attività nel Burgenland

Tour

Pellegrinaggi

Tour in barca

Itinerari nel Parco Nazionale del Lago di Neusiedl

Destinazioni per escursioni nel Burgenland

Le regioni più belle

Burgenland settentrionale

Il mix di bellezze naturali, ricchezza culturale e delizie culinarie rende il Burgenland settentrionale una destinazione variegata.

Burgenland settentrionale

Burgenland centrale-Rosalia

Le Prealpi, i vigneti di Blaufränkisch, i parchi naturali, i castelli e i palazzi caratterizzano questa regione.

Burgenland-Rosalia centrale

Burgenland meridionale

Gli amanti del relax e della cultura apprezzeranno le sorgenti termali curative, la natura pittoresca e la vivace tradizione di questa regione.

Burgenland meridionale

Le città e i luoghi più belli

Eisenstadt

La patria di Haydn unisce eleganza aulica e modernità. Circondata da vigneti, attrae i visitatori con siti storici ed eventi.

Eisenstadt

Freistadt Rust

Rust presenta facciate barocche e rinascimentali di pregio e ospita la più grande colonia di cicogne del Paese.

Ruggine

Mörbisch

Che si tratti dei vicoli dei cortili, degli storici Streckhöfe o della festa in riva al lago, qui gli ospiti possono percepire lo stile di vita pannonico a ogni angolo.

Mörbisch

Güssing

Circondato da vigneti e dal vulcano spento, lo storico castello sovrasta la città e offre scorci e panorami inaspettati.

Güssing

Forchtenstein

Nel cuore del Parco Naturale di Rosalia, Forchtenstein incanta i visitatori con il suo castello, sette sentieri escursionistici e diversi eventi culinari e culturali.

Forchtenstein

Bad Sauerbrunn

La storica città termale attrae i visitatori con le sue sorgenti minerali curative, le rilassanti passeggiate nel Rosarium e una ricca storia di cultura (del benessere).

Bad Sauerbrunn
Naturalmente sostenibile

Hotel Landhofmühle nel Burgenland meridionale

Claudia Fartek vive la sostenibilità e la regionalità per convinzione. La direttrice dell'Hotel Landhofmühle nel Parco Naturale Raab del Burgenland lavora in modo sostenibile da 30 anni. Perché? Perché ha senso ed è logico per lei, sia allora che oggi. Negli ultimi anni, la sostenibilità, la regionalità e la coerenza sono diventati motivi di scelta sempre più importanti per i vacanzieri. Tuttavia, la famiglia Fartek ha sempre vissuto questi ideali con una naturalezza che la posizione del Landhofmühle, nel mezzo del Parco Naturale di Raab, non può che confermare Parco Naturale Raab nel Burgenland.

Ma il loro impegno è stato ripagato: l'Hotel Landhofmühle è stato il primo "idillio naturale"Hotel idillio naturale" del Burgenland e quindi anche il primo a ricevere il marchio di qualità ecologica.

Oltre al premio Naturidyll Hotel, il Landhofmühle ha ora ottenuto anche il marchio di qualità Marchio di qualità AMA GENUSS REGION che è sinonimo di qualità controllata e origine regionale.

Hotel Landhofmühleal video

Eventi speciali

Festival Liszt di Raiding

11/10/2024 – 15/06/2025
Raiding

Al Festival Liszt di Raiding, la visione di Franz Liszt "Senza immaginazione non c'è arte" prende vita con concerti accanto alla sua casa natale.

Festival Liszt

Festa del lago di Mörbisch

10/07/2025 – 16/08/2025
Mörbisch

Sperimentate le spettacolari esibizioni di artisti famosi sulle rive del lago di Neusiedl durante l'annuale festival musicale diretto da Alfons Haider.

Festival del Lago di Mörbisch

Opera nella cava

09/07/2025 – 23/08/2025
St. Margarethen

Opere classiche e star della musica internazionale animano l'impressionante palcoscenico all'aperto della più antica cava d'Europa.

St. Margarethen

Concerti al castello di Halbturn

Halbturn

Dove il mix di musica classica, architettura barocca e paesaggio pannonico crea un'esperienza indimenticabile.

Concerti al castello di Halbturn

Festival di musica da camera di Lockenhaus

10/07/2025 – 19/07/2025
Lockenhaus

Godetevi la musica da camera in un'atmosfera intima ai piedi del Geschriebenstein a Lockenhaus, dove le sorprese sono all'ordine del giorno.

Lockenhaus

Classic.Esterházy

Eisenstadt

Un festival di suoni si svolge nella sala da ballo barocca del Palazzo Esterházy di Eisenstadt al Classic.Esterházy.

Classic.Esterházy

Personalità famose

Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)

Haydn lavorò per 30 anni come Kapellmeister degli Esterházy e con le sue opere diede forma al classicismo viennese.

La famiglia Esterházy

Gli Esterházy, un'importante famiglia nobile, caratterizzarono la regione con il loro mecenatismo culturale e i loro magnifici castelli.

La dinastia degli Esterházy

Franz Liszt (1811 - 1886)

Nato a Raiding, nel Burgenland, il compositore e pianista fu una figura variopinta dalla carriera unica.

Dalla cometa alla rapsodia

Erwin Moser

Il Museo Erwin Moser di Gols rende omaggio all'eredità creativa dell'autore di libri per bambini con una mostra.

Erwin Moser

Ricette

Zuppa di pesce pannonica

Con questa ricetta la zuppa di pesce pannonica avrà lo stesso sapore dell'originale del lago di Neusiedl nel Burgenland.

Zuppa di pesce pannonica

Arrosto Esterházy

Dobbiamo alla dinastia dei magnati il roast beef Esterházy, un piatto a base di carne di manzo brasata. Ecco una ricetta semplice per i buongustai.

Arrosto Esterházy

Alloggi unici

Scheiblhofer

Kellerstöckl

Castello Bernstein

Taubenkobel

Tenuta Purbach

Il Nils

La Träumerei

Ratschen

Certificazione in tutte le regioni

Il Burgenland come esempio di turismo sostenibile

Il Burgenland è il primo Land austriaco in cui tutte le regioni sono state premiate due volte: Nordburgenland, Mittelburgenland-Rosalia e Südburgenland sono orgogliose della certificazione con il Marchio Ambientale Austriaco per destinazioni e il riconosciuto sigillo internazionale TourCert.

La responsabilità verso persone, animali e ambiente ha grande importanza nel Burgenland, esperienza che potete vivere in diversi modi durante la vacanza: immergetevi in aree naturali e habitat protetti, scoprite le tradizioni culturali, pernottate in strutture sostenibili, partecipate a visite guidate rispettose delle risorse naturali e utilizzate l’efficiente rete di trasporti pubblici. Viaggiare in modo sostenibile nel Burgenland è semplicissimo.

Vacanze nel Burgenland sostenibile
Cos'altro offre il Burgenland

La specialità vinicola del Burgenland meridionale

Rosa pallido, rosso ciliegia o giallo chiaro: gli Uhudler ha colori diversi, fa parte dell'identità e della tradizione culinaria del Burgenland meridionale ed è coltivato su 300 ettari. Il suo bouquet profuma di frutti di bosco, lamponi, fragole e "Foxton".

Il vino di frutta proviene da uve americane (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), è altamente resistente ai parassiti e alle malattie fungine e viene prodotto in modo puramente naturale. L'Uhudler raggiunge la maturità alcolica dopo 2-10 anni con una percentuale di volume compresa tra il 10 e il 12%.

La viticoltura dell'Uhudler è stata vietata fino agli anni '90, ma lo scetticismo nei confronti delle varietà a produzione diretta è stato smentito. Da allora, la coltivazione dell'Uhudler è stata autorizzata nel Burgenland.

Dialetto e vernacolo

Dialetto nel Burgenland

Kuh diventa Khui - nel Burgenland si parla il dialetto Ui. Il cosiddetto "Hianzische" appartiene al dialetto bavarese centrale ed era parlato fino a Vienna durante l'Impero austro-ungarico. Gli abitanti del Burgenland parlavano lo stesso dialetto dell'imperatrice Elisabetta e quindi si capivano "bluind" all'epoca.

Oggi il dialetto del Burgenland sta subendo un arretramento a causa delle tendenze linguistiche di Vienna e della Bassa Austria.

DOMANDE FREQUENTI

Il Burgenland è entrato ufficialmente a far parte dell'Austria il 4 ottobre 1921.

Fino al 1918, l'attuale Burgenland faceva parte della metà ungherese della monarchia austro-ungarica. Dopo il crollo dell'Impero austro-ungarico alla fine della Prima guerra mondiale, l'appartenenza del territorio fu riorganizzata dal Trattato di Saint-Germain del 1919. Questo stabilì che l'area, allora nota come Ungheria tedesca occidentale, sarebbe stata incorporata nella Repubblica d'Austria. Tuttavia, l'effettiva incorporazione del Burgenland all'Austria fu ritardata fino al 1921/22, quando finalmente divenne parte della Repubblica d'Austria come "provincia federale indipendente con pari diritti".

  • Il lago di Neusiedl - uno dei più grandi laghi di steppa d'Europa. Il parco nazionale è un patrimonio dell'umanità dell'UNESCO con una flora e una fauna uniche.

  • La culturail Burgenland è ricco di storia e cultura, con un gran numero di castelli e palazzi ed è sede di numerosi eventi culturali e festival.

  • Grazie al clima continentale temperato, la regione è ideale per la viticoltura ed è una delle principali regioni vinicole dell'Austria regioni vinicole leader in Austria.

Con la Burgenland Card potrete usufruire di molti servizi gratuiti e sconti presso le attrazioni per tutta la durata del vostro soggiorno. La Burgenland Card è valida per il pernottamento in un Burgenland Card-Partner.

Il Burgenland, noto per la sua ricca storia e cultura, ha numerosi castelli e palazzi sparsi in tutta la provincia. Sebbene non se ne conosca il numero esatto, si parla spesso di circa 100-120 castelli e palazzi diversi. Questi siti storici variano da fortezze ben conservate a rovine romantiche e offrono una vasta gamma di stili architettonici e periodi storici. Alcuni degli esempi più famosi sono il Castello di Forchtenstein, il Castello di Bernstein, il Castello di Friedensburg Schlaining, il Castello di Güssing e il Castello di Lockenhaus, che svolgono tutti un ruolo importante nella storia regionale del Burgenland.

Il Il Burgenland era chiamato "Ungheria tedesca occidentale" quando faceva ancora parte del Regno d'Ungheria nella monarchia austro-ungarica.

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