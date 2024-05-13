Introduction
Il Burgenland
Nel Burgenland, i paesaggi che emanano tranquillità incontrano scene culturali vivaci. La regione colpisce per la sua natura incontaminata e le sue forti radici nella tradizione, senza per questo apparire antiquata. Le dolci colline, i vasti vigneti e i laghi idilliaci invitano al relax e al divertimento. Le feste tradizionali e l'ospitalità creano un'atmosfera calda e accogliente. Qui il moderno si intreccia perfettamente con il tradizionale, rendendo il Burgenland un luogo che sorprende e delizia costantemente.
Pianura pannonica
Uno spirito innovativo nella viticoltura e nella cucina si riflette in prodotti eccellenti. Nelle locande e nelle osterie di campagna, gli osti servono le tipiche specialità pannoniche. In questo caso si parla del clima della Pianura Pannonica, considerato caldo, secco, mite e con poche precipitazioni.
La "Terra del sole"
Le estati calde e i circa 300 giorni di sole all'anno valgono al Burgenland il soprannome di "Terra del sole", di cui beneficiano anche i numerosi vigneti e frutteti. La regione forse più famosa del Burgenland si trova intorno al lago di Neusiedl. Il lago stepposo deve la sua fama di luogo del desiderio e gli amanti del sole e degli sport acquatici troveranno il loro paradiso nel parco nazionale. Solo 340 specie di uccelli trovano qui il loro habitat protetto. Dal 2001 la regione è anche patrimonio naturale e mondiale dell'UNESCO.
Burgenland Card: Servizi gratuiti e sconti
Arte, cultura e offerte entusiasmanti per tutta la famiglia - il biglietto per le migliori esperienze.
Il Burgenland in tutte le prospettive
Top highlights
Tour
Le regioni più belle
Burgenland settentrionale
Il mix di bellezze naturali, ricchezza culturale e delizie culinarie rende il Burgenland settentrionale una destinazione variegata.
Burgenland centrale-Rosalia
Le Prealpi, i vigneti di Blaufränkisch, i parchi naturali, i castelli e i palazzi caratterizzano questa regione.
Le città e i luoghi più belli
Eisenstadt
La patria di Haydn unisce eleganza aulica e modernità. Circondata da vigneti, attrae i visitatori con siti storici ed eventi.
Freistadt Rust
Rust presenta facciate barocche e rinascimentali di pregio e ospita la più grande colonia di cicogne del Paese.
Mörbisch
Che si tratti dei vicoli dei cortili, degli storici Streckhöfe o della festa in riva al lago, qui gli ospiti possono percepire lo stile di vita pannonico a ogni angolo.
Güssing
Circondato da vigneti e dal vulcano spento, lo storico castello sovrasta la città e offre scorci e panorami inaspettati.
Forchtenstein
Nel cuore del Parco Naturale di Rosalia, Forchtenstein incanta i visitatori con il suo castello, sette sentieri escursionistici e diversi eventi culinari e culturali.
Bad Sauerbrunn
La storica città termale attrae i visitatori con le sue sorgenti minerali curative, le rilassanti passeggiate nel Rosarium e una ricca storia di cultura (del benessere).
Hotel Landhofmühle nel Burgenland meridionale
Claudia Fartek vive la sostenibilità e la regionalità per convinzione. La direttrice dell'Hotel Landhofmühle nel Parco Naturale Raab del Burgenland lavora in modo sostenibile da 30 anni. Perché? Perché ha senso ed è logico per lei, sia allora che oggi. Negli ultimi anni, la sostenibilità, la regionalità e la coerenza sono diventati motivi di scelta sempre più importanti per i vacanzieri. Tuttavia, la famiglia Fartek ha sempre vissuto questi ideali con una naturalezza che la posizione del Landhofmühle, nel mezzo del Parco Naturale di Raab, non può che confermare Parco Naturale Raab nel Burgenland.
Ma il loro impegno è stato ripagato: l'Hotel Landhofmühle è stato il primo "idillio naturale"Hotel idillio naturale" del Burgenland e quindi anche il primo a ricevere il marchio di qualità ecologica.
Oltre al premio Naturidyll Hotel, il Landhofmühle ha ora ottenuto anche il marchio di qualità Marchio di qualità AMA GENUSS REGION che è sinonimo di qualità controllata e origine regionale.
Eventi speciali
Festival Liszt di Raiding
Al Festival Liszt di Raiding, la visione di Franz Liszt "Senza immaginazione non c'è arte" prende vita con concerti accanto alla sua casa natale.
Festa del lago di Mörbisch
Sperimentate le spettacolari esibizioni di artisti famosi sulle rive del lago di Neusiedl durante l'annuale festival musicale diretto da Alfons Haider.
Opera nella cava
Opere classiche e star della musica internazionale animano l'impressionante palcoscenico all'aperto della più antica cava d'Europa.
Concerti al castello di Halbturn
Dove il mix di musica classica, architettura barocca e paesaggio pannonico crea un'esperienza indimenticabile.
Festival di musica da camera di Lockenhaus
Godetevi la musica da camera in un'atmosfera intima ai piedi del Geschriebenstein a Lockenhaus, dove le sorprese sono all'ordine del giorno.
Personalità famose
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809)
Haydn lavorò per 30 anni come Kapellmeister degli Esterházy e con le sue opere diede forma al classicismo viennese.
La famiglia Esterházy
Gli Esterházy, un'importante famiglia nobile, caratterizzarono la regione con il loro mecenatismo culturale e i loro magnifici castelli.
Franz Liszt (1811 - 1886)
Nato a Raiding, nel Burgenland, il compositore e pianista fu una figura variopinta dalla carriera unica.
Ricette
Zuppa di pesce pannonica
Con questa ricetta la zuppa di pesce pannonica avrà lo stesso sapore dell'originale del lago di Neusiedl nel Burgenland.
Alloggi unici
Il Burgenland come esempio di turismo sostenibile
Il Burgenland è il primo Land austriaco in cui tutte le regioni sono state premiate due volte: Nordburgenland, Mittelburgenland-Rosalia e Südburgenland sono orgogliose della certificazione con il Marchio Ambientale Austriaco per destinazioni e il riconosciuto sigillo internazionale TourCert.
La responsabilità verso persone, animali e ambiente ha grande importanza nel Burgenland, esperienza che potete vivere in diversi modi durante la vacanza: immergetevi in aree naturali e habitat protetti, scoprite le tradizioni culturali, pernottate in strutture sostenibili, partecipate a visite guidate rispettose delle risorse naturali e utilizzate l’efficiente rete di trasporti pubblici. Viaggiare in modo sostenibile nel Burgenland è semplicissimo.
La specialità vinicola del Burgenland meridionale
Rosa pallido, rosso ciliegia o giallo chiaro: gli Uhudler ha colori diversi, fa parte dell'identità e della tradizione culinaria del Burgenland meridionale ed è coltivato su 300 ettari. Il suo bouquet profuma di frutti di bosco, lamponi, fragole e "Foxton".
Il vino di frutta proviene da uve americane (Concord, Delaware, Elvira, Ripatella), è altamente resistente ai parassiti e alle malattie fungine e viene prodotto in modo puramente naturale. L'Uhudler raggiunge la maturità alcolica dopo 2-10 anni con una percentuale di volume compresa tra il 10 e il 12%.
La viticoltura dell'Uhudler è stata vietata fino agli anni '90, ma lo scetticismo nei confronti delle varietà a produzione diretta è stato smentito. Da allora, la coltivazione dell'Uhudler è stata autorizzata nel Burgenland.
Dialetto nel Burgenland
Kuh diventa Khui - nel Burgenland si parla il dialetto Ui. Il cosiddetto "Hianzische" appartiene al dialetto bavarese centrale ed era parlato fino a Vienna durante l'Impero austro-ungarico. Gli abitanti del Burgenland parlavano lo stesso dialetto dell'imperatrice Elisabetta e quindi si capivano "bluind" all'epoca.
Oggi il dialetto del Burgenland sta subendo un arretramento a causa delle tendenze linguistiche di Vienna e della Bassa Austria.