Burgenland in inverno

Hotel Landhofmühle nel Burgenland meridionale

Claudia Fartek vive la sostenibilità e la regionalità per convinzione. La direttrice dell'Hotel Landhofmühle nel Parco Naturale Raab del Burgenland lavora in modo sostenibile da 30 anni. Perché? Perché ha senso ed è logico per lei, sia allora che oggi. Negli ultimi anni, la sostenibilità, la regionalità e la coerenza sono diventati motivi di scelta sempre più importanti per i vacanzieri. Tuttavia, la famiglia Fartek ha sempre vissuto questi ideali con una naturalezza che la posizione del Landhofmühle, nel mezzo del Parco Naturale di Raab, non può che confermare Parco Naturale Raab nel Burgenland.

Ma il loro impegno è stato ripagato: l'Hotel Landhofmühle è stato il primo "idillio naturale"Hotel idillio naturale" del Burgenland e quindi anche il primo a ricevere il marchio di qualità ecologica.

Oltre al premio Naturidyll Hotel, il Landhofmühle ha ora ottenuto anche il marchio di qualità Marchio di qualità AMA GENUSS REGION che è sinonimo di qualità controllata e origine regionale.