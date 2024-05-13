Red and white lighthouse on wooden pier of Lake Neusiedl at sunset, frozen water surface, people on the pier.
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Burgenland in inverno
Vacanze invernali tra natura, benessere e terme

Vacanze estive
In Burgenland la quiete invernale incontra l’avventura: rilassarsi nelle terme, scivolare sul ghiaccio o camminare tra le gelide canne palustri sul lago Neusiedl.

Il potere curativo dell’acqua, utilizzato nei bagni termali, ha una lunga tradizione nel Burgenland. Tra i numerosi bagni termali, gli amanti del benessere possono scegliere il tipo di acqua che preferiscono. L’acqua sulfurea, come quella del Allegria Resort di Stegersbach, rafforza il sistema immunitario, mentre un bagno in acqua salsa, ad esempio, alle Terme di St. Martins ha un effetto calmante e rilassante. Fra l’altro, la sua efficacia è stata scientificamente provata.

Le coppie in cerca di pace e tranquillità e gli ospiti da soli concepiscono una rilassante visita invernale alle terme in modo diverso da quello che fanno le famiglie o i gruppi di sauna. Le terme del Burgenland offrono servizi su misura e una varietà di offerte. Sia che si tratti di salute, fitness e sport, sia che si tratti di staccare la spina, divertirsi e lasciarsi coccolare: in un centro termale del Burgenland, gli spiriti si rinfrancano e  tornano a galla nell’acqua termale piacevolmente calda, soprattutto dopo una lunga camminata invernale o un’uscita di pattinaggio sul ghiaccio.

Informazioni rapide sul Burgenland
Capitale:Eisenstadt
Superficie:42,91 km²
Popolazione:circa 301.000 (al 2024)
Parchi nazionali:1
Parchi naturali:6
Terme:6

Eventi nel Burgenland
Gli eventi tradizionali e moderni sono illustrati nel Calendario degli eventi.

Top highlights

Passeggiate, pattinaggio sul ghiaccio al Lago Neusiedlersee

Eisenstadt: cittá della cultura con magia dell'inverno

Il Castello Esterhazy nel luce d'inverno

Inverno a Rust: vie silenziose, ampi scorci sul lago

Castello di Forchtenstein: viaggo nel tempo invernale

Heiligenbrunn: Il quartiere delle cantine nell' inverno

Terme St. Martins: calore nell'inverno del Burgenland

SPA invernale nella Therme di Stegersbach

Attività nel Burgenland

Mete per escursioni nel Burgenland

Le regioni più belle

Burgenland settentrionale

Il mix di bellezze naturali, ricchezza culturale e delizie culinarie rende il Burgenland settentrionale una destinazione ricca di varietà.

Burgenland settentrionale

Burgenland centrale-Rosalia

Le Prealpi, i vigneti di Blaufränkisch, i parchi naturali, i castelli e i palazzi caratterizzano questa regione.

Burgenland-Rosalia centrale

Burgenland meridionale

Gli amanti del relax e della cultura saranno entusiasti delle sorgenti termali curative, della natura pittoresca e delle tradizioni vive.

Burgenland meridionale

Le città e i luoghi più belli

Eisenstadt

La patria di Haydn unisce eleganza e modernità. Circondata da vigneti, attrae i visitatori con siti storici ed eventi.

Eisenstadt

Freistadt Rust

Rust presenta facciate barocche e rinascimentali di pregio e ospita la più grande colonia di cicogne del Paese.

Rust

Mörbisch

Che si tratti dei vicoli dei cortili, degli storici Streckhöfe o del Festival am See, qui gli ospiti possono percepire lo stile di vita pannonico a ogni angolo.

Mörbisch

Güssing

Circondato da vigneti e dal vulcano spento, lo storico castello sovrasta la città e offre spunti e panorami inaspettati.

Güssing

Forchtenstein

Nel cuore del Parco Naturale di Rosalia, Forchtenstein incanta i visitatori con il suo castello, sette sentieri escursionistici e diversi eventi culinari e culturali.

Forchtenstein

Bad Sauerbrunn

La storica città termale attrae i visitatori con le sue sorgenti minerali curative, le rilassanti passeggiate nel Rosarium e una ricca storia di cultura (del benessere).

Bad Sauerbrunn
Naturalmente sostenibile

Hotel Landhofmühle nel Burgenland meridionale

Claudia Fartek vive la sostenibilità e la regionalità per convinzione. La direttrice dell'Hotel Landhofmühle nel Parco Naturale Raab del Burgenland lavora in modo sostenibile da 30 anni. Perché? Perché ha senso ed è logico per lei, sia allora che oggi. Negli ultimi anni, la sostenibilità, la regionalità e la coerenza sono diventati motivi di scelta sempre più importanti per i vacanzieri. Tuttavia, la famiglia Fartek ha sempre vissuto questi ideali con una naturalezza che la posizione del Landhofmühle, nel mezzo del Parco Naturale di Raab, non può che confermare Parco Naturale Raab nel Burgenland.

Ma il loro impegno è stato ripagato: l'Hotel Landhofmühle è stato il primo "idillio naturale"Hotel idillio naturale" del Burgenland e quindi anche il primo a ricevere il marchio di qualità ecologica.

Oltre al premio Naturidyll Hotel, il Landhofmühle ha ora ottenuto anche il marchio di qualità Marchio di qualità AMA GENUSS REGION che è sinonimo di qualità controllata e origine regionale.

Albergo Landhofmühleal video

Eventi speciali

Magia invernale di Mörbisch

22/11/2025 – 04/01/2026
Seebühne Mörbisch

Vivete il più grande presepe del mondo sul palcoscenico galleggiante di Mörbisch. Vi aspetta una festa di luci, artigianato, programma per bambini e un’atmosfera unica sul lago di Neusiedl in inverno.

Per saperne di piú

Personalità famose

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Haydn lavorò per 30 anni come Kapellmeister degli Esterházy e con le sue opere caratterizzò il classicismo viennese.

Haydn

La famiglia Esterházy

Gli Esterházy, un'importante famiglia nobile, caratterizzarono la regione con il loro mecenatismo culturale e i loro magnifici castelli.

La dinastia degli Esterházy

Franz Liszt (1811 - 1886)

Nato a Raiding, nel Burgenland, il compositore e pianista fu una figura variopinta dalla carriera unica.

Dalla cometa alla rapsodia

Erwin Moser

Il Museo Erwin Moser di Gols rende omaggio all'eredità creativa dell'autore di libri per bambini con una mostra.

Erwin Moser

Ricette

Zuppa di pesce pannonica

Con questa ricetta la zuppa di pesce pannonica avrà lo stesso sapore dell'originale del lago di Neusiedl nel Burgenland.

Zuppa di pesce pannonica

Arrosto Esterházy

Dobbiamo alla dinastia dei magnati il roast beef Esterházy, un piatto a base di carne di manzo brasata. Ecco una ricetta semplice per i buongustai.

Arrosto Esterházy

Alloggi unici

Scheiblhofer: lusso tra vino e natura, 4 stelle superior

Kellerstöckl: rifugi affascinanti in un paesaggio idilliaco

Castello Bernstein: l’hotel più alto del Burgenland

Taubenkobel: Cucina gourmet e boutique hotel

Tenuta Purbach: eleganza e comfort nella regione vinicola

Das Nils: gastronomia e atmosfera nel boutique hotel

La Träumerei: luogo pittoresco per matrimoni indimenticabili

Wohnotheken Ratschen: piaceri del vino in ambiente moderno

Vila Vita Pannonia: 4-stelle-superiore nel resort naturale

Consigli per la protezione del clima

Come conciliare protezione del clima e vacanze invernali?

  • #1: Scegliere stazioni sciistiche sostenibili

  • #2: Prenotare hotel con certificazione ambientale

  • #3: Trascorrere le vacanze invernali in una fattoria biologica

  • #4: Pianificare il viaggio in treno

  • #5: Utilizzare la mobilità sostenibile nel comprensorio sciistico

  • #6: Noleggiare attrezzatura da sci (con standard ecologici)

  • #7: Per amore della natura: rimanere in pista!

  • #8: Assaporare cibi regionali, stagionali e biologici

  • #9: Provare le attività invernali lente

Viaggiare in modo sostenibile
Cos'altro offre il Burgenland
Dialetto e vernacolo

Dialetto nel Burgenland

Kuh diventa Khui - nel Burgenland si parla il dialetto Ui. Il cosiddetto "Hianzische" appartiene al dialetto della Baviera centrale e durante l'Impero austro-ungarico veniva parlato fino a Vienna. Gli abitanti del Burgenland parlavano lo stesso dialetto dell'imperatrice Elisabetta e quindi si capivano all'epoca.

Oggi il dialetto del Burgenland sta subendo un arretramento a causa delle tendenze linguistiche di Vienna e della Bassa Austria.

DOMANDE FREQUENTI

Il Burgenland è entrato ufficialmente a far parte dell'Austria il 4 ottobre 1921.

Fino al 1918, l'attuale Burgenland faceva parte della parte ungherese dell'Impero austro-ungarico. Dopo il crollo dell'impero alla fine della Prima guerra mondiale, l'appartenenza del territorio fu riorganizzata dal Trattato di Saint-Germain del 1919. Questo stabilì che l'area sarebbe stata incorporata nella Repubblica d'Austria. Tuttavia, l'effettiva annessione del Burgenland all'Austria avvenne solo nel 1921/22, quando finalmente divenne parte della Repubblica d'Austria come "provincia federale indipendente con pari diritti".

Lago Neusiedler See - uno dei più grandi laghi di steppa d'Europa. Il parco nazionale è patrimonio mondiale dell'UNESCO, con una flora e una fauna uniche.

Cultura: il Burgenland è ricco di storia e cultura, con una moltitudine di castelli e palazzi ed è sede di numerosi eventi culturali e festival.

Il clima continentale temperato rende la regione ideale per la viticoltura: è una delle principali regioni vinicole dell'Austria.

Con la Burgenland Card potrete usufruire di molti servizi gratuiti e sconti presso le attrazioni per tutta la durata del vostro soggiorno. La Burgenland Card è valida per il pernottamento in un Burgenland Card-Partner.

Nel Burgenland, noto per la sua ricca storia e cultura, ci sono numerosi castelli e palazzi sparsi in tutta la provincia. Sebbene non se ne conosca il numero esatto, si parla spesso di circa 100-120 castelli e palazzi diversi. Questi siti storici variano da fortezze ben conservate a rovine romantiche e offrono una vasta gamma di stili architettonici e periodi storici. Alcuni degli esempi più famosi sono il Castello di Forchtenstein, il Castello di Bernstein, il Castello di Friedensburg Schlaining, il Castello di Güssing e il Castello di Lockenhaus, che svolgono tutti un ruolo importante nella storia regionale del Burgenland.

Il Burgenland era chiamato "Deutsch-Westungarn" quando faceva ancora parte del Regno d'Ungheria nella monarchia austro-ungarica.

Sì, nel Burgenland ci sono due piccole stazioni sciistiche ideali per le famiglie che vogliono iniziare a sciare: l'area sciistica di Rettenbach e l'area sciistica di Kukmirn / Zellenberg.

In Austria ci sono in totale 40 centri termali dove la benefica acqua sgorga, scorre e diventa vapore.

L’acqua termale contiene minerali e oligoelementi in diverse composizioni che hanno un effetto benefico sulla salute: sale, zolfo, calcio, magnesio, iodio e selenio. L’effetto termico aggiuntivo delle acque medicinali è il rilassamento muscolare. Il calore favorisce la circolazione sanguigna e rilassa il corpo.

Una struttura balneare può definirsi "bagno termale" solo se dispone di una sorgente propria e di acque sotterranee con una temperatura in uscita superiore ai 20° C.

Si raccomanda di non superare una durata del bagno compresa tra 15 e 20 minuti. È meglio seguire sempre le istruzioni sulla durata e sugli effetti del bagno nelle terme!

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