Burgenland in inverno

Introduction
Il potere curativo dell’acqua, utilizzato nei bagni termali, ha una lunga tradizione nel Burgenland. Tra i numerosi bagni termali, gli amanti del benessere possono scegliere il tipo di acqua che preferiscono. L’acqua sulfurea, come quella del Allegria Resort di Stegersbach, rafforza il sistema immunitario, mentre un bagno in acqua salsa, ad esempio, alle Terme di St. Martins ha un effetto calmante e rilassante. Fra l’altro, la sua efficacia è stata scientificamente provata.
Le coppie in cerca di pace e tranquillità e gli ospiti da soli concepiscono una rilassante visita invernale alle terme in modo diverso da quello che fanno le famiglie o i gruppi di sauna. Le terme del Burgenland offrono servizi su misura e una varietà di offerte. Sia che si tratti di salute, fitness e sport, sia che si tratti di staccare la spina, divertirsi e lasciarsi coccolare: in un centro termale del Burgenland, gli spiriti si rinfrancano e tornano a galla nell’acqua termale piacevolmente calda, soprattutto dopo una lunga camminata invernale o un’uscita di pattinaggio sul ghiaccio.
Eventi nel Burgenland
Gli eventi tradizionali e moderni sono illustrati nel Calendario degli eventi.
Top highlights
Le regioni più belle
Burgenland settentrionale
Il mix di bellezze naturali, ricchezza culturale e delizie culinarie rende il Burgenland settentrionale una destinazione ricca di varietà.
Burgenland centrale-Rosalia
Le Prealpi, i vigneti di Blaufränkisch, i parchi naturali, i castelli e i palazzi caratterizzano questa regione.
Le città e i luoghi più belli
Eisenstadt
La patria di Haydn unisce eleganza e modernità. Circondata da vigneti, attrae i visitatori con siti storici ed eventi.
Freistadt Rust
Rust presenta facciate barocche e rinascimentali di pregio e ospita la più grande colonia di cicogne del Paese.
Mörbisch
Che si tratti dei vicoli dei cortili, degli storici Streckhöfe o del Festival am See, qui gli ospiti possono percepire lo stile di vita pannonico a ogni angolo.
Güssing
Circondato da vigneti e dal vulcano spento, lo storico castello sovrasta la città e offre spunti e panorami inaspettati.
Forchtenstein
Nel cuore del Parco Naturale di Rosalia, Forchtenstein incanta i visitatori con il suo castello, sette sentieri escursionistici e diversi eventi culinari e culturali.
Bad Sauerbrunn
La storica città termale attrae i visitatori con le sue sorgenti minerali curative, le rilassanti passeggiate nel Rosarium e una ricca storia di cultura (del benessere).
Hotel Landhofmühle nel Burgenland meridionale
Claudia Fartek vive la sostenibilità e la regionalità per convinzione. La direttrice dell'Hotel Landhofmühle nel Parco Naturale Raab del Burgenland lavora in modo sostenibile da 30 anni. Perché? Perché ha senso ed è logico per lei, sia allora che oggi. Negli ultimi anni, la sostenibilità, la regionalità e la coerenza sono diventati motivi di scelta sempre più importanti per i vacanzieri. Tuttavia, la famiglia Fartek ha sempre vissuto questi ideali con una naturalezza che la posizione del Landhofmühle, nel mezzo del Parco Naturale di Raab, non può che confermare Parco Naturale Raab nel Burgenland.
Ma il loro impegno è stato ripagato: l'Hotel Landhofmühle è stato il primo "idillio naturale"Hotel idillio naturale" del Burgenland e quindi anche il primo a ricevere il marchio di qualità ecologica.
Oltre al premio Naturidyll Hotel, il Landhofmühle ha ora ottenuto anche il marchio di qualità Marchio di qualità AMA GENUSS REGION che è sinonimo di qualità controllata e origine regionale.
Eventi speciali
Personalità famose
Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Haydn lavorò per 30 anni come Kapellmeister degli Esterházy e con le sue opere caratterizzò il classicismo viennese.
La famiglia Esterházy
Gli Esterházy, un'importante famiglia nobile, caratterizzarono la regione con il loro mecenatismo culturale e i loro magnifici castelli.
Franz Liszt (1811 - 1886)
Nato a Raiding, nel Burgenland, il compositore e pianista fu una figura variopinta dalla carriera unica.
Ricette
Zuppa di pesce pannonica
Con questa ricetta la zuppa di pesce pannonica avrà lo stesso sapore dell'originale del lago di Neusiedl nel Burgenland.
Alloggi unici
Come conciliare protezione del clima e vacanze invernali?
#1: Scegliere stazioni sciistiche sostenibili
#2: Prenotare hotel con certificazione ambientale
#3: Trascorrere le vacanze invernali in una fattoria biologica
#4: Pianificare il viaggio in treno
#5: Utilizzare la mobilità sostenibile nel comprensorio sciistico
#6: Noleggiare attrezzatura da sci (con standard ecologici)
#7: Per amore della natura: rimanere in pista!
#8: Assaporare cibi regionali, stagionali e biologici
#9: Provare le attività invernali lente
Dialetto nel Burgenland
Kuh diventa Khui - nel Burgenland si parla il dialetto Ui. Il cosiddetto "Hianzische" appartiene al dialetto della Baviera centrale e durante l'Impero austro-ungarico veniva parlato fino a Vienna. Gli abitanti del Burgenland parlavano lo stesso dialetto dell'imperatrice Elisabetta e quindi si capivano all'epoca.
Oggi il dialetto del Burgenland sta subendo un arretramento a causa delle tendenze linguistiche di Vienna e della Bassa Austria.