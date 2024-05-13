Saalbach Hinterglemm nel Salisburghese
Avventure all’aperto e vacanze in famiglia tutto l’anno: Skicircus, percorsi MTB e autentico spirito alpino.
Introduction
Che vi lanciate sulle piste d’inverno o che in estate esploriate i sentieri a piedi o in mountain bike – Saalbach Hinterglemm, nel SalzburgerLand, è una destinazione rilassata e versatile. È, durante tutto l’anno, un place-to-be per chi cerca varietà, natura e autentico spirito outdoor. In inverno, il motto è: via nel Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn! Con oltre 270 chilometri di piste, è un vero highlight per sciatori e snowboarder. Quando la neve si ritira, l’estate prende il comando: infiniti trail per MTB, la leggendaria Big-5 Bike Challenge, sentieri escursionistici di ogni livello di difficoltà e luoghi d’avventura come il parco avventura nel percorso tra le cime degli alberi (Baumzipfelweg) rendono ogni giornata piena di energia e movimento.
Ma niente paura: Saalbach Hinterglemm non è solo azione pura. Con la Joker Card ci sono tantissimi extra – dalle corse gratuite con gli impianti di risalita alle escursioni. Le famiglie si divertiranno quanto gli amanti del gusto, che qui trovano cucina locale, atmosfera accogliente di rifugi di montagna e momenti di benessere. E poiché anche la sostenibilità è importante, l’iniziativa “Green Road” dimostra che una vacanza attiva tra le Alpi e la responsabilità ambientale possono andare perfettamente mano nella mano.
Scorci di Saalbach Hinterglemm
Top highlights
Sciare a Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Sole, neve polverosa e piste perfettamente preparate: circa 270 chilometri di piste fanno dello Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn uno dei più grandi comprensori sciistici dell'Austria.
Con 70 funivie, numerosi snowpark e spettacolari piste notturne e percorsi freestyle, c'è molta varietà per gli appassionati di sci e snowboard. Lo Skicircus offre anche una colorata gamma di attività per le famiglie: tanto divertimento per tutti i nani delle piste, i mini corridori e i giovani carver!
Mountain bike a Saalbach Hinterglemm
Salite in bicicletta sulla montagna e godetevi il meraviglioso panorama alpino: La regione di Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn è il posto perfetto per Mountain bike non lascia nulla a desiderare. Con oltre 70 chilometri di linee e sentieri e nove impianti di risalita su sette montagne, è la più grande regione ciclistica dell'Austria. Una rete di 400 chilometri di sentieri attende anche gli escursionisti.
Un'altra caratteristica speciale è il vicino Bikepark Leogang. Qui l'offerta spazia da sentieri di montagna incontaminati a spettacolari percorsi freeride. Con una superficie di 10.000 metri quadrati, il Riders Playground è uno dei più grandi bike park per principianti in Europa. Qui, bambini e adulti possono esercitarsi su terreni sicuri e provare nuove sfide.
Eventi speciali
Ricette
Zuppa di gnocchi di semolino
Il segreto di questa ricetta è la semola grossa e il burro a temperatura ambiente. Questo rende gli gnocchi di semolino facili e veloci.
Filetto di trota con funghi selvatici
Un piatto di pesce profumato di erbe e funghi, pensato per veri gourmet.
Wurzelfleisch della Bluntau-Saibling
E' un piatto della cucina austriaca che consiste in pesce, nello specifico Bluntau-Saibling, accompagnata da verdure bollite
Pinzgauer Schotten mit Himbeeren
La cucina alpina creativa austriaca delizia i buongustai. Lo chef pluripremiato Andreas Döllerer è uno dei pionieri di questo movimento.
Salzburger Nockerl
Il "Salzburger Nockerl" è un dolce tradizionale austriaco, simbolo della città di Salisburgo. Consiste in una sorta di soufflé leggero e soffice, realizzato con un impast
Marmorgugelhupf
Il Gugelhupf è un dolce classico della cucina austriaca. Con questa ricetta è facile e veloce da realizzare.
Alloggi unici
Sostenibilità a Saalbach Hinterglemm
Saalbach Hinterglemm punta attivamente sulla sostenibilità e su un approccio trasparente alle sfide e alle misure: L'attenzione è rivolta agli aspetti ecologici, sociali ed economici. La "Strada Verde" definisce il percorso verso il futuro. Passo dopo passo, con responsabilità per le persone e la natura.
La regione sta lavorando per rendere sempre più sostenibili le infrastrutture, l'approvvigionamento energetico, la mobilità, le infrastrutture e la gestione dei rifiuti. L'obiettivo è sviluppare lo spazio vitale in modo consapevole e sostenibile.