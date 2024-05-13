Two hikers on a mountain ridge, green alpine meadows and snow-capped peaks in the background.
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Saalbach Hinterglemm nel Salisburghese
Avventure all’aperto e vacanze in famiglia tutto l’anno: Skicircus, percorsi MTB e autentico spirito alpino.

Sfida MTB ed escursioni in estate, Skicircus rilassato in inverno: Saalbach Hinterglemm è un mix di natura mozzafiato e attività all’aperto.

Che vi lanciate sulle piste d’inverno o che in estate esploriate i sentieri a piedi o in mountain bike – Saalbach Hinterglemm, nel SalzburgerLand, è una destinazione rilassata e versatile. È, durante tutto l’anno, un place-to-be per chi cerca varietà, natura e autentico spirito outdoor. In inverno, il motto è: via nel Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn! Con oltre 270 chilometri di piste, è un vero highlight per sciatori e snowboarder. Quando la neve si ritira, l’estate prende il comando: infiniti trail per MTB, la leggendaria Big-5 Bike Challenge, sentieri escursionistici di ogni livello di difficoltà e luoghi d’avventura come il parco avventura nel percorso tra le cime degli alberi (Baumzipfelweg) rendono ogni giornata piena di energia e movimento.

Ma niente paura: Saalbach Hinterglemm non è solo azione pura. Con la Joker Card ci sono tantissimi extra – dalle corse gratuite con gli impianti di risalita alle escursioni. Le famiglie si divertiranno quanto gli amanti del gusto, che qui trovano cucina locale, atmosfera accogliente di rifugi di montagna e momenti di benessere. E poiché anche la sostenibilità è importante, l’iniziativa “Green Road” dimostra che una vacanza attiva tra le Alpi e la responsabilità ambientale possono andare perfettamente mano nella mano.

Informazioni su Saalbach Hinterglemm
La montagna più alta:2.249 metri sul livello del mare (Hochkogel)
Ferrovie di montagna:9
Piste da sci:270 km
Rifugi:60
Percorsi ciclabili:400 km
Sentieri escursionistici:400 km
L'arrivo
Eventi

Con la JOKER CARD sono incluse attività gratuite e sconti esclusivi.

Scorci di Saalbach Hinterglemm

Top highlights

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Malghe e rifugi: il benessere dopo l'assalto alla vetta

Pista per lo slittino sul Reiterkogel: di giorno e di notte

Big-5-Bike Challenge: 5 montagne, 6 funivie in un giorno

Baumzipfelweg con il "Golden Gate Bridge delle Alpi"

Parco per imparare a pedalare per tutti i neofiti della bici

Sfida escursionistica: 64 km, 3.800 metri di altitudine

Trail running: 100 chilometri, tutti i livelli di difficoltà

Attività a Saalbach Hinterglemm

Liberate l'anello nello Skicircus!

Sciare a Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Sole, neve polverosa e piste perfettamente preparate: circa 270 chilometri di piste fanno dello Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn uno dei più grandi comprensori sciistici dell'Austria.

Con 70 funivie, numerosi snowpark e spettacolari piste notturne e percorsi freestyle, c'è molta varietà per gli appassionati di sci e snowboard. Lo Skicircus offre anche una colorata gamma di attività per le famiglie: tanto divertimento per tutti i nani delle piste, i mini corridori e i giovani carver!

Skicircus Saalbach Hinterglemm
Regione ciclistica in Austria

Mountain bike a Saalbach Hinterglemm

Salite in bicicletta sulla montagna e godetevi il meraviglioso panorama alpino: La regione di Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn è il posto perfetto per Mountain bike non lascia nulla a desiderare. Con oltre 70 chilometri di linee e sentieri e nove impianti di risalita su sette montagne, è la più grande regione ciclistica dell'Austria. Una rete di 400 chilometri di sentieri attende anche gli escursionisti.

Un'altra caratteristica speciale è il vicino Bikepark Leogang. Qui l'offerta spazia da sentieri di montagna incontaminati a spettacolari percorsi freeride. Con una superficie di 10.000 metri quadrati, il Riders Playground è uno dei più grandi bike park per principianti in Europa. Qui, bambini e adulti possono esercitarsi su terreni sicuri e provare nuove sfide.

Mountain bike a Saalbach Hinterglemm

Eventi speciali

Ricette

Zuppa di gnocchi di semolino

Il segreto di questa ricetta è la semola grossa e il burro a temperatura ambiente. Questo rende gli gnocchi di semolino facili e veloci.

Scopri la ricetta

Filetto di trota con funghi selvatici

Un piatto di pesce profumato di erbe e funghi, pensato per veri gourmet.

Filetto di trota con funghi selvatici

Wurzelfleisch della Bluntau-Saibling

E' un piatto della cucina austriaca che consiste in pesce, nello specifico Bluntau-Saibling, accompagnata da verdure bollite

Scopri la ricetta

Pinzgauer Schotten mit Himbeeren

La cucina alpina creativa austriaca delizia i buongustai. Lo chef pluripremiato Andreas Döllerer è uno dei pionieri di questo movimento.

Dessert al formaggio fresco con lamponi

Salzburger Nockerl

Il "Salzburger Nockerl" è un dolce tradizionale austriaco, simbolo della città di Salisburgo. Consiste in una sorta di soufflé leggero e soffice, realizzato con un impast

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Marmorgugelhupf

Il Gugelhupf è un dolce classico della cucina austriaca. Con questa ricetta è facile e veloce da realizzare.

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Buchteln con crema alla vaniglia

Nelle tradizionali “roccaforti del Buchtel”, da Salisburgo a Vienna, c'è sempre un acceso dibattito attorno a questo dolce.

Scopri la ricetta

Alloggi unici

Gartenhotel Theresia: Mountain-SPA, 4 stelle superior.

Ellmauhof: Paradiso per famiglie con SPA, 4 stelle superior

Adler Resort: appartamenti con SPA e pool, 4 stelle

Albergo di design Wiesergut

Albergo VAYA Post

La strada verde

Sostenibilità a Saalbach Hinterglemm

Saalbach Hinterglemm punta attivamente sulla sostenibilità e su un approccio trasparente alle sfide e alle misure: L'attenzione è rivolta agli aspetti ecologici, sociali ed economici. La "Strada Verde" definisce il percorso verso il futuro. Passo dopo passo, con responsabilità per le persone e la natura.

La regione sta lavorando per rendere sempre più sostenibili le infrastrutture, l'approvvigionamento energetico, la mobilità, le infrastrutture e la gestione dei rifiuti. L'obiettivo è sviluppare lo spazio vitale in modo consapevole e sostenibile.

Progetti di sostenibilità

Domande frequenti su Saalbach Hinterglemm

La regione di Saalbach Hinterglemm si trova nel Salisburghese, immersa nella valle Glemmtal delle Alpi di Kitzbühel. I villaggi si trovano a un'altitudine di 1.002 metri sul livello del mare.

Le montagne circostanti Saalbach Hinterglemm raggiungono un'altitudine di 2.249 metri sul livello del mare (Hochkogel), rendendo la regione una destinazione popolare per gli sport invernali e le vacanze a piedi. La combinazione di sport, natura, divertimento e ospitalità rende Saalbach Hinterglemm una destinazione turistica versatile in ogni stagione.

  • Sport invernali: lo Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn è uno dei più grandi comprensori sciistici dell'Austria: con oltre 270 chilometri di piste, moderni impianti di risalita e un'ampia scelta di piste per tutti i livelli.

  • Mountain bike ed escursioni: In estate, la regione si trasforma in un paradiso per gli sport all'aria aperta, con 400 chilometri di sentieri per escursioni e mountain bike. La "Big-5-Bike Challenge" è un'attrazione per i ciclisti più ambiziosi.

  • Adatta alle famiglie: l'offerta per le famiglie è ampia e comprende programmi speciali per bambini, percorsi tematici e parchi avventura.

La regione di Saalbach Hinterglemm offre una vasta gamma di attività per ogni stagione.

In inverno:

  • Sci e snowboard: lo Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn comprende 270 chilometri di piste e 9 impianti di risalita.

  • Sci di fondo: diversi percorsi offrono itinerari attraverso il paesaggio invernale.

  • Escursioni con le racchette da neve: escursioni guidate o esplorazioni personali nella natura alpina.

  • Slittino: le piste da slittino illuminate offrono divertimento a tutta la famiglia.

In estate:

  • Escursioni: oltre 400 chilometri di sentieri escursionistici attraversano le montagne, da facili passeggiate a tour in vetta.

  • Mountain bike: Saalbach Hinterglemm, una delle principali destinazioni ciclistiche d'Europa, offre numerosi sentieri, bike park e la leggendaria "Big-5-Bike Challenge".

  • Attività per famiglie: i sentieri escursionistici a tema, il percorso a corde alte o il sentiero sugli alberi alla fine della valle faranno la gioia di grandi e piccini.

  • Parapendio: godetevi una vista mozzafiato sulle Alpi con un volo in tandem.

Oltre alle attività principali, la regione offre wellness, cucina regionale, parco avventura, snowpark, momenti di relax nei rifugi panoramici, Baumzipfelweg, sentieri per famiglie e spettacolari discese notturne.

La JOKER CARD offre attività gratuite e sconti vantaggiosi a Saalbach Hinterglemm. È disponibile direttamente all’arrivo e garantisce accesso libero a numerosi partner inclusi.

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