Sfida MTB ed escursioni in estate, Skicircus rilassato in inverno: Saalbach Hinterglemm è un mix di natura mozzafiato e attività all’aperto.

Che vi lanciate sulle piste d’inverno o che in estate esploriate i sentieri a piedi o in mountain bike – Saalbach Hinterglemm, nel SalzburgerLand, è una destinazione rilassata e versatile. È, durante tutto l’anno, un place-to-be per chi cerca varietà, natura e autentico spirito outdoor. In inverno, il motto è: via nel Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn! Con oltre 270 chilometri di piste, è un vero highlight per sciatori e snowboarder. Quando la neve si ritira, l’estate prende il comando: infiniti trail per MTB, la leggendaria Big-5 Bike Challenge, sentieri escursionistici di ogni livello di difficoltà e luoghi d’avventura come il parco avventura nel percorso tra le cime degli alberi (Baumzipfelweg) rendono ogni giornata piena di energia e movimento.

Ma niente paura: Saalbach Hinterglemm non è solo azione pura. Con la Joker Card ci sono tantissimi extra – dalle corse gratuite con gli impianti di risalita alle escursioni. Le famiglie si divertiranno quanto gli amanti del gusto, che qui trovano cucina locale, atmosfera accogliente di rifugi di montagna e momenti di benessere. E poiché anche la sostenibilità è importante, l’iniziativa “Green Road” dimostra che una vacanza attiva tra le Alpi e la responsabilità ambientale possono andare perfettamente mano nella mano.