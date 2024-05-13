Salisburghese in inverno
Vacanze invernali tra sci, slittino, pattinaggio sul ghiaccio ed escursioni romantiche
Introduction
Romantico e rilassante o vivace e dinamico: la regione di Salisburgo mostra volti diversi per le vacanze invernali. Da un lato romantico e rilassante, con la magia dell’inverno ancora presente: da vivere con calma, ad esempio con un giro in carrozza trainata da cavalli o in mongolfiera, una passeggiata tra paesaggi innevati o un’escursione con le ciaspole in montagna.
Chi invece preferisce il lato vivace e dinamico trova sfide sportive ovunque nelle stazioni sciistiche della regione. Sci, sci di fondo, slittino e sport estremi offrono divertimento, adrenalina e la gioia di una gustosa pausa in una malga.
Eventi nel Salisburghese:
Gli eventi tradizionali e moderni sono illustrati nel Calendario degli eventi.
Scorci di Salisburghese
Top highlights
Sport invernali nel Salisburghese
Dai laghi ghiacciati del nord del Salisburghese si estende verso sud un vero e proprio collegamento di regioni invernali: dal Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn a Obertauern fino a Werfenweng e al Kitzsteinhorn. All’esperienza invernale appartengono naturalmente le legendarie malghe e la rinomata cucina alpina con Kartoffelgröstl, Kaspressknödel o torta ai mirtilli neri.
Moderni impianti di risalita, piste illuminate, trasporti pubblici e skibus: tutto è predisposto nelle località sciistiche del Salisburghese per una stagione invernale sostenibile.
Le regioni più belle
Lungau
Esci dalla città e immergiti nella campagna del Lungau! Il paradiso invernale più a sud del Salisburghese è noto per la sua tranquillità e naturalezza.
Hochkönig
120 chilometri di piste, 34 impianti di risalita, 85 chilometri di sentieri per l'escursionismo invernale e 40 chilometri di piste per lo sci di fondo.
Valle di Gastein
Aree sciistiche di prim'ordine, alloggi di prima classe e offerte di benessere in un hotspot dal particolare fascino alpino per designer, yogi e intenditori.
Obertauern
100 chilometri di piste e neve garantita da novembre a maggio: snowkite, sci, slittino e sci di fondo a 1.752 metri sul livello del mare.
Valle di Grossarl
La Valle di Grossarl, collegata a Dorfgastein dallo ski swing, offre una cabinovia, le migliori piste, un esclusivo ristorante in vetta e offerte per le famiglie.
Tennengau
Incastonata tra il gruppo dell'Osterhorn e il massiccio carsico del Tennengebirge, la regione propone sci, sci di fondo, pattinaggio o gite in slitta con i cavalli.
Saalfelden-Leogang
Atmosfera d'inverno con sci, sci di fondo, ciaspolate e momenti di quiete tra lo Steinernes Meer e i Leoganger Steinberge – e tante attività per le famiglie.
Le città e i luoghi più belli
St. Gilgen
Conosciuta anche come "villaggio di Mozart", questa pittoresca città offre sport, cultura e natura.
Saalbach-Hinterglemm
Mountain bike in estate, sci in inverno: qui le vacanze attive sono all'ordine del giorno.
Saalfelden-Leogang
Conosciuta per le frenetiche attività all'aperto, gli eventi, le attrazioni culturali e l'incomparabile mondo delle montagne.
Bad Gastein
Storica città termale con sorgenti termali, architettura Belle Époque e un impressionante mondo alpino.
Maria Alm
Un villaggio idilliaco per l'estate e l'inverno, con accesso diretto alle montagne dell'Hochkönig.
"Benessere alpino" nel Salisburghese
Bagni sulfurei rinvigorenti, piscine saline rilassanti, terapie inalatorie, bagni in acqua minerale: il potere curativo dell'acqua si manifesta in molti stabilimenti termali e piscine coperte della regione. Se ci si lascia galleggiare nella piscina esterna riscaldata, si è sicuri di trovarsi faccia a faccia con una delle cime bianche. Questo è il "benessere alpino" nel Salisburghese.
E quando il corpo e la mente si sono riscaldati e rilassati, l'aria fresca all'esterno vi rinvigorisce mentre sciate, fate sci di fondo, ciaspolate o passeggiate.
Eventi speciali
Personalità famose
"Il suono della musica
Edelweiss, Edelweiss...! Uno dei film musicali hollywoodiani di maggior successo di tutti i tempi è stato girato nella città di Salisburgo e nel Salisburghese: Tutti insieme appassionatamente. Le memorie di Maria Augusta Trapp e della sua famosa famiglia di coristi sono state trasformate in un film di successo mondiale.
Il Castello di Hellbrunn e i Giardini di Mirabell nella città di Salisburgo, la Basilica di Mondsee e St. Gilgen sul lago Wolfgangsee nel Salisburghese: i luoghi del film sono oggi visitati dagli appassionati di tutto il mondo.
Tour in autobus di Sound of Music
Tour in bicicletta di Miss Maria
Ricette
Salzburger Nockerl
Il "Salzburger Nockerl" è un dolce tradizionale austriaco, simbolo della città di Salisburgo. Consiste in una sorta di soufflé leggero e soffice, realizzato con un impast
Wurzelfleisch della Bluntau-Saibling
E' un piatto della cucina austriaca che consiste in pesce, nello specifico Bluntau-Saibling, accompagnata da verdure bollite
Pinzgauer Schotten mit Himbeeren
La cucina alpina creativa austriaca delizia i buongustai. Lo chef pluripremiato Andreas Döllerer è uno dei pionieri di questo movimento.
Zuppa di gnocchi di semolino
Il segreto di questa ricetta è la semola grossa e il burro a temperatura ambiente. Questo rende gli gnocchi di semolino facili e veloci.
Filetto di trota con funghi selvatici
Un piatto di pesce profumato di erbe e funghi, pensato per veri gourmet.
Marmorgugelhupf
Il Gugelhupf è un dolce classico della cucina austriaca. Con questa ricetta è facile e veloce da realizzare.
Alloggi unici
Come combinare protezione del clima e vacanze invernali?
scegliere stazioni sciistiche sostenibili
prenotate hotel con certificazione ambientale
Trascorrere le vacanze invernali in una fattoria biologica
Pianificate il vostro viaggio in treno
utilizzate la mobilità sostenibile nel comprensorio sciistico
assaporare cibi regionali, stagionali e biologici
Provate le attività invernali slow
Natura protetta nel Salisburghese
Il più grande parco nazionale delle Alpi soddisfa le più ardite aspettative alpine: La regione protetta vanta oltre 250 cime di tremila metri e 342 ghiacciai in una natura incontaminata. Il fulcro è il Grossglockner. Con i suoi 3.798 metri, svetta sul massiccio come la montagna più alta dell'Austria. La famosa strada alpina del Grossglockner offre un piacere di guida serpeggiante, anche se è chiusa in inverno.
La casa delle aquile, degli stambecchi e delle marmotte può essere esplorata all'aria aperta con i ranger del parco nazionale. Il Museo del Parco Nazionale di Mittersill mostra le attrazioni in modo creativo sotto il tetto.