"Benessere alpino" nel Salisburghese

Bagni sulfurei rinvigorenti, piscine saline rilassanti, terapie inalatorie, bagni in acqua minerale: il potere curativo dell'acqua si manifesta in molti stabilimenti termali e piscine coperte della regione. Se ci si lascia galleggiare nella piscina esterna riscaldata, si è sicuri di trovarsi faccia a faccia con una delle cime bianche. Questo è il "benessere alpino" nel Salisburghese.

E quando il corpo e la mente si sono riscaldati e rilassati, l'aria fresca all'esterno vi rinvigorisce mentre sciate, fate sci di fondo, ciaspolate o passeggiate.