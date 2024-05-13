Horse-drawn sleigh with three people on snowy landscape, farmhouses and snow-covered firs in background.
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Salisburghese in inverno
Vacanze invernali tra sci, slittino, pattinaggio sul ghiaccio ed escursioni romantiche

Vacanze estive
Montagne innevate, laghi ghiacciati, cascate con formazioni di ghiaccio spettacolari: le vacanze invernali nel Salisburghese affascinano per la loro bellezza mozzafiato.

Romantico e rilassante o vivace e dinamico: la regione di Salisburgo mostra volti diversi per le vacanze invernali. Da un lato romantico e rilassante, con la magia dell’inverno ancora presente: da vivere con calma, ad esempio con un giro in carrozza trainata da cavalli o in mongolfiera, una passeggiata tra paesaggi innevati o un’escursione con le ciaspole in montagna.

Chi invece preferisce il lato vivace e dinamico trova sfide sportive ovunque nelle stazioni sciistiche della regione. Sci, sci di fondo, slittino e sport estremi offrono divertimento, adrenalina e la gioia di una gustosa pausa in una malga.

Informazioni sul Salisburghese
Capoluogo:Salisburgo
Area:7.156 km²
Abitanti:ca. 572.900 (aggiornamento 2025)
Percentuale di foreste:51,9%
Montagna più alta:Großvenediger (3.674 metri)
Aree sciistiche:57
Parchi naturali:3
Stabilimenti termali:6

Eventi nel Salisburghese:
Gli eventi tradizionali e moderni sono illustrati nel Calendario degli eventi.

Scorci di Salisburghese

Top highlights

Vacanze in famiglia: conquistare le montagne insieme

Sciare in stazioni sciistiche di livello mondiale

Sci di fondo e pattinaggio su piste perfette

Sport divertenti con tubing, snow bike e snow kite

Arrampicata su ghiaccio con una scarica di adrenalina

Romanticismo in inverno con gite in carrozza con cavalli

Cucina alpina nel Salisburghese

Attività nel Salisburghese

Con sci, pattini o ramponi

Sport invernali nel Salisburghese

Dai laghi ghiacciati del nord del Salisburghese si estende verso sud un vero e proprio collegamento di regioni invernali: dal Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn a Obertauern fino a Werfenweng e al Kitzsteinhorn. All’esperienza invernale appartengono naturalmente le legendarie malghe e la rinomata cucina alpina con Kartoffelgröstl, Kaspressknödel o torta ai mirtilli neri.

Moderni impianti di risalita, piste illuminate, trasporti pubblici e skibus: tutto è predisposto nelle località sciistiche del Salisburghese per una stagione invernale sostenibile.

Sciare nel Salisburghese

Destinazioni per escursioni nel Salisburghese

Le regioni più belle

Lungau

Esci dalla città e immergiti nella campagna del Lungau! Il paradiso invernale più a sud del Salisburghese è noto per la sua tranquillità e naturalezza.

Lungau

Hochkönig

120 chilometri di piste, 34 impianti di risalita, 85 chilometri di sentieri per l'escursionismo invernale e 40 chilometri di piste per lo sci di fondo.

Hochkönig

Valle di Gastein

Aree sciistiche di prim'ordine, alloggi di prima classe e offerte di benessere in un hotspot dal particolare fascino alpino per designer, yogi e intenditori.

Valle di Gastein

Obertauern

100 chilometri di piste e neve garantita da novembre a maggio: snowkite, sci, slittino e sci di fondo a 1.752 metri sul livello del mare.

Obertauern

Valle di Grossarl

La Valle di Grossarl, collegata a Dorfgastein dallo ski swing, offre una cabinovia, le migliori piste, un esclusivo ristorante in vetta e offerte per le famiglie.

Valle di Grossarl

Tennengau

Incastonata tra il gruppo dell'Osterhorn e il massiccio carsico del Tennengebirge, la regione propone sci, sci di fondo, pattinaggio o gite in slitta con i cavalli.

Tennengau

Saalfelden-Leogang

Atmosfera d'inverno con sci, sci di fondo, ciaspolate e momenti di quiete tra lo Steinernes Meer e i Leoganger Steinberge – e tante attività per le famiglie.

Saalfelden-Leogang

Wagrain-Kleinarl

Qui il divertimento d'inverno è lo Snow Space Salzburg: piste, sentieri silenziosi nella neve, slittino, après-ski e paesaggi innevati da vivere nel Salisburghese.

Wagrain-Kleinarl

Le città e i luoghi più belli

St. Gilgen

Conosciuta anche come "villaggio di Mozart", questa pittoresca città offre sport, cultura e natura.

St. Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

Mountain bike in estate, sci in inverno: qui le vacanze attive sono all'ordine del giorno.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See

Ghiacciaio, montagne, lago: un altro meraviglioso mix, tipico del Salisburghese.

Zell am See

Saalfelden-Leogang

Conosciuta per le frenetiche attività all'aperto, gli eventi, le attrazioni culturali e l'incomparabile mondo delle montagne.

Saalfelden-Leogang

Bad Gastein

Storica città termale con sorgenti termali, architettura Belle Époque e un impressionante mondo alpino.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

Un luogo con acqua, montagne, natura, molte attività e un senso di sostenibilità.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

Un villaggio idilliaco per l'estate e l'inverno, con accesso diretto alle montagne dell'Hochkönig.

Maria Alm

Mauterndorf

Un piccolo paese tranquillo del Lungau, ricco di tradizioni e circondato dalle montagne degli Hohe Tauern. Bellissimo per le camminate d'inverno e per il fondo.

Mauterndorf

"Benessere alpino" nel Salisburghese

Bagni sulfurei rinvigorenti, piscine saline rilassanti, terapie inalatorie, bagni in acqua minerale: il potere curativo dell'acqua si manifesta in molti stabilimenti termali e piscine coperte della regione. Se ci si lascia galleggiare nella piscina esterna riscaldata, si è sicuri di trovarsi faccia a faccia con una delle cime bianche. Questo è il "benessere alpino" nel Salisburghese.

E quando il corpo e la mente si sono riscaldati e rilassati, l'aria fresca all'esterno vi rinvigorisce mentre sciate, fate sci di fondo, ciaspolate o passeggiate.

Terme nel Salisburghese

Eventi speciali

Personalità famose

Franz Xaver Gruber

L'insegnante ha composto la famosissima canzone "Silent Night, Holy Night", simbolo di pace e solidarietà.

Franz Xaver Gruber

Giuseppe Mohr

Il sacerdote ha scritto il testo della canzone "Silent Night, Holy Night", simbolo della fede e dell'armonia mondiale.

Joseph Mohr
I suoni di un successo mondiale

"Il suono della musica

Edelweiss, Edelweiss...! Uno dei film musicali hollywoodiani di maggior successo di tutti i tempi è stato girato nella città di Salisburgo e nel Salisburghese: Tutti insieme appassionatamente. Le memorie di Maria Augusta Trapp e della sua famosa famiglia di coristi sono state trasformate in un film di successo mondiale.

Il Castello di Hellbrunn e i Giardini di Mirabell nella città di Salisburgo, la Basilica di Mondsee e St. Gilgen sul lago Wolfgangsee nel Salisburghese: i luoghi del film sono oggi visitati dagli appassionati di tutto il mondo.

Tour in autobus di Sound of Music

Tour in bicicletta di Miss Maria

Il sentiero del suono della musica

Ricette

Salzburger Nockerl

Il "Salzburger Nockerl" è un dolce tradizionale austriaco, simbolo della città di Salisburgo. Consiste in una sorta di soufflé leggero e soffice, realizzato con un impast

Scopri la ricetta

Wurzelfleisch della Bluntau-Saibling

E' un piatto della cucina austriaca che consiste in pesce, nello specifico Bluntau-Saibling, accompagnata da verdure bollite

Scopri la ricetta

Pinzgauer Schotten mit Himbeeren

La cucina alpina creativa austriaca delizia i buongustai. Lo chef pluripremiato Andreas Döllerer è uno dei pionieri di questo movimento.

Dessert al formaggio fresco con lamponi

Zuppa di gnocchi di semolino

Il segreto di questa ricetta è la semola grossa e il burro a temperatura ambiente. Questo rende gli gnocchi di semolino facili e veloci.

Scopri la ricetta

Filetto di trota con funghi selvatici

Un piatto di pesce profumato di erbe e funghi, pensato per veri gourmet.

Filetto di trota con funghi selvatici

Marmorgugelhupf

Il Gugelhupf è un dolce classico della cucina austriaca. Con questa ricetta è facile e veloce da realizzare.

Scopri la ricetta

Buchteln con crema alla vaniglia

Nelle tradizionali “roccaforti del Buchtel”, da Salisburgo a Vienna, c'è sempre un acceso dibattito attorno a questo dolce.

Scopri la ricetta

Alloggi unici

Naturhotel Forsthofgut a Leogang: 5 stelle con waldSPA

Wellnesshotel Nesslerhof a Großarl: 5 stelle

Familienhotel Kesselgrub a Altenmark-Zauchensee: 4 stelle

Hotel Sacher Salisburgo: lusso a 5 stelle

L'Hochkönigin a Maria Alm: 4 stelle superiore

Miramonte a Bad Gastein: hotel di design moderno

Cortisen lago Wolfgangsee: hotel boutique 4 stelle superior

DAS.GOLDBERG: vista sulle montagne, legno di cirmolo e oro

Wiesergut: moderno boutiquehotel con radici tradizionali

Oberforsthof a St. Johann: 4 stelle superior

Forsthofalm: hotel con wellness e cucina regionale

Puradies: Heaven Spa a 1.500 m² con architettura naturale

Consigli per la protezione del clima

Come combinare protezione del clima e vacanze invernali?

  • scegliere stazioni sciistiche sostenibili

  • prenotate hotel con certificazione ambientale

  • Trascorrere le vacanze invernali in una fattoria biologica

  • Pianificate il vostro viaggio in treno

  • utilizzate la mobilità sostenibile nel comprensorio sciistico

  • assaporare cibi regionali, stagionali e biologici

  • Provate le attività invernali slow

Viaggiare in modo sostenibile
Il Parco Nazionale degli Alti Tauri

Natura protetta nel Salisburghese

Il più grande parco nazionale delle Alpi soddisfa le più ardite aspettative alpine: La regione protetta vanta oltre 250 cime di tremila metri e 342 ghiacciai in una natura incontaminata. Il fulcro è il Grossglockner. Con i suoi 3.798 metri, svetta sul massiccio come la montagna più alta dell'Austria. La famosa strada alpina del Grossglockner offre un piacere di guida serpeggiante, anche se è chiusa in inverno.

La casa delle aquile, degli stambecchi e delle marmotte può essere esplorata all'aria aperta con i ranger del parco nazionale. Il Museo del Parco Nazionale di Mittersill mostra le attrazioni in modo creativo sotto il tetto.

Parco Nazionale degli Alti Tauri

Domande frequenti

Le principali località sciistiche del Salisburghese sono:

  • Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn con 270 km di piste

  • Snow Space Salzburg (Flachau, Wagrain, St. Johann) con 120 km di piste

  • Obertauern con oltre 100 km di piste perfettamente preparate

  • Saalbach Hinterglemm

    La valle al centro delle montagne erbose del Pinzgau è un punto d'incontro per gli appassionati di mountain bike e le famiglie.

  • Hochkönig

    La montagna più imponente del mondo, con i suoi 2.181 metri di altezza, è il luogo ideale per molte attività.

  • Valle di Gastein

    Le magnifiche case in stile Art Nouveau della Belle Époque conferiscono alla valle un fascino particolare.

  • Zell am See-Kaprun

    Ghiacciaio, montagne, lago: un altro meraviglioso mix, tipico del Salisburghese.

  • Obertauern

    I panorami fino a 2.500 metri sul livello del mare ispirano le escursioni in questa magnifica regione alpina.

  • Lungau

    A partire da 1.000 metri di altitudine, le cime, i pascoli alpini e i laghi di montagna si esplorano al meglio a piedi o in bicicletta.

  • Parco nazionale degli Alti Tauri

    La regione vanta oltre 250 cime di tremila metri e 342 ghiacciai in un ambiente naturale protetto.

  • Il lago Wolfgangsee Un lago pittoresco nel Salzkammergut, circondato dalle montagne del massiccio del Dachstein.

  • Lago di Zell Un grande lago vicino a Zell am See, popolare per gli sport acquatici come la vela, il windsurf e il nuoto.

  • Lago Fuschl Un altro bellissimo lago del Salzkammergut, noto per le sue acque limpide e l'atmosfera tranquilla. Il Fuschlsee è una destinazione popolare per nuotare, andare in barca e passeggiare lungo le sue rive.

  • Hintersee Un pittoresco lago di montagna nelle montagne del Tennengebirge, circondato da imponenti formazioni rocciose.

  • Lago di Wallersee Famoso per gli sport acquatici come la vela, il surf e la pesca.

  • Mattsee Preferito per le sue acque pulite e gli splendidi dintorni, il lago Mattsee è una destinazione popolare per gli sport acquatici come il nuoto, la vela e il windsurf.

  • Lago Obertrum Parte del Trumer Seenland in Flachgau, il lago Obertrum è una destinazione popolare per gli sport acquatici come la vela, il surf e lo stand-up paddling.

La SalzburgerLand Card è una carta all-inclusive che consente di visitare circa 180 esperienze e attrazioni nella città e nella provincia di Salisburgo con ingresso gratuito - per 6 o 12 giorni. Molte offerte possono essere visitate più volte, le terme, le ferrovie di montagna e alcune altre attrazioni possono essere visitate una sola volta nell'arco di 6 o 12 giorni.

  • Laghi e terme

  • Castelli e palazzi

  • Musei e mostre

  • Miniere da esposizione

  • Esperienze nella natura

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