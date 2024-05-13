Skiing in the Ischgl ski resort
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Tirolo
Vacanza invernale tra azione, adrenalina e velocità

Vacanze estive
Il Tirolo, regione a sud dell'Austria, offre uno scenario naturale per il divertimento, grazie a sport come sci, snowboard, fondo, snowkite, airboard o snowbike.

Il meraviglioso mondo alpino del Tirolo è la “ciliegina sulla torta” per tutti coloro che vogliono vivere a pieno gli sport invernali. Voglia di velocità e avventura? Allora via nei snowpark o sulle piste. Scivolare lungo il pendio con tutta la forza del vento facendo snowkite o sfrecciare lungo il lago? Lanciarsi con lo snowtubing su una pista a bordo di un grande ciambellone gonfiabile? Sembra divertente, e lo è davvero.

L’esperienza condivisa nella natura e nella neve è sempre in primo piano. E dopo – o anche durante – ci si ritrova in una baita accogliente per gustare qualcosa e ricaricare le energie in vista della prossima discesa.

Informazioni sul Tirolo austriaco
Capitale: Innsbruck
Area: 12.648 km²
Popolazione:775.970 (al 2024)
Percentuale di foreste: 41,2 %
Monte Grossglockner:3.798 metri
Aree sciistiche: 154
Ghiacciai:5
Terme:6

Eventi in Tirolo

Gli eventi tradizionali e moderni sono illustrati nel Calendario degli eventi

Il Tirolo da tutte le prospettive

Top highlights

I Mondi di Cristallo Swarovski: un mondo di esperienze

Rifugi 2.0: accoglienza e modernità

Highline 179: il ponte sospeso pedonale più lungo del mondo

Arrampicata su ghiaccio: per chi cerca l'avventura

Aqua Dome Längenfeld: relax in un paradiso panoramico

Innsbruck: il senso della vita incontra il Natale

Attività in Tirolo

Mete per escursioni in Tirolo

Le regioni più belle

Außerfern

Consigliato dai tirolesi e immerso in un panorama impressionante, Außerfern offre tutto il necessario per chi cerca relax e avventura.

Außerfern

La regione d'Innsbruck

La regione è composta dalla città di Innsbruck e da 40 villaggi nei dintorni. Offre tutto, dalle comodità urbane agli idilli rurali.

Innsbruck

Tirolo Orientale

L'Osttirol si estende tra gli Alti Tauri e le Dolomiti di Lienz. Qui si ergono nel cielo ben 266 cime di tremila metri.

Tirolo orientale

Oberland tirolese

Incantevoli villaggi antichi come Spiss, il comune più alto dell'Austria, aspettano di essere esplorati, così come gole, splendide valli e foreste di pini cembri.

Oberland tirolese

Unterland tirolese

L'Unterland comprende i distretti di Kitzbühel, Kufstein e Schwaz e quindi gran parte della Bassa Valle dell'Inn. Il paesaggio è semplicemente un sogno.

La pianura tirolese

Le città e i luoghi più belli

Ischgl

Un grande villaggio che ha raggiunto fama internazionale grazie alla sua tradizionale stazione di sport invernali. Qui c'è sempre qualcosa da fare!

Ischgl

Seefeld

Di pista in pista: la roccaforte tirolese dello sci di fondo vanta anche un'alta densità di hotel a quattro e cinque stelle.

Seefeld

Serfaus

Serfaus, insieme ai villaggi di Fiss e Ladis sulla terrazza assolata, è la regione perfetta per le vacanze sia in inverno sia in estate.

Serfaus

Sölden

L'ex villaggio agricolo di montagna rende felici gli ospiti in vacanza: tanta neve, maestosi panorami montani e molti chilometri di piste.

Sölden

Schwaz

La chiesa parrocchiale è la più grande chiesa a sala gotica del Tirolo. Schwaz si è fatta un nome grazie ai suoi giacimenti di argento e rame intorno al 1500.

Schwaz

Hall in Tirolo

Intorno al castello di 700 anni si allineano imponenti case. La cittadina ha un carattere medievale e vanta uno dei centri storici meglio conservati del Paese.

Hall in Tirolo

Imst

Il centro barocco della Valle dell'Inn, con le sue case e il monastero, si trova ai margini delle Alpi della Lechtal. La vivace vita culturale non delude.

Imst

Eventi speciali

Gara di Hahnenkamm

Kitzbühel

Ogni anno, la gara di sci più leggendaria del mondo si svolge nelle Alpi di Kitzbühel con arrivo a Kitzbühel.

Gara di Hahnenkamm

Ricette

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.

Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti

Krapfen di Zillertal

Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.

Krapfen di Zillertal

Arrosto di cervo brasato

un arrosto brasato a regola d'arte, servito con gnocchi soffici e avvolgenti, accompagnati da frutti di bosco

Scopri la ricetta

Kaiserschmarren

Il Kaiserschmarren è un dolce tradizionale austriaco, una sorta di frittata dolce solitamente servita con marmellata di prugne, composta di mele o altra frutta cotta

Scopri la ricetta

Alloggi unici

Hotel Waldklause a Längenfeld: Albergo naturale con 5 stelle

Cocoon Alpine Boutique Lodge a Maurach/Achensee: 5 stelle

Zhero Hotel a Ischgl/Kappl: Albergo design con 5 stelle

Gradonna Mountain Resort: 4 stelle superior con SPA

Hotel HENRI a Kitzbühel: Botiquehotel con 4 stelle

Alpin Resort Sacher a Seefeld: 5 stelle superior

Das Central a Sölden: 5 stelle

Alpenresort Schwarz nel Mieminger Plateau: 5 stelle

Brandstetterhof al lago Achensee: Naturhotel a 4 stelle

Info sulla protezione del clima

Protezione dei monumenti: un sinonimo di sostenibilità

La conservazione degli edifici storici è un'iniziativa di spicco in Austria per la protezione del clima. Perché?

  • La conservazione degli edifici storici può aiutare a risparmiare risorse. Gli edifici esistenti vengono conservati in modo da non dover realizzare nuovi progetti edilizi su spazi verdi.

  • La tutela dei monumenti svolge un importante ruolo socio-culturale, contribuendo alla conservazione degli edifici storici. Ciò può rafforzare l'identità regionale e arricchire l'offerta culturale.

  • Molti edifici storici sono stati originariamente costruiti con materiali naturali, spesso reperiti nella regione. Durante i lavori di restauro, si cerca di utilizzare questi materiali per preservare l'originalità degli edifici.

  • È possibile proteggere l'esistenza di specie animali e vegetali e il loro habitat. La tutela dei monumenti è anche la strada giusta da percorrere a livello ecologico.

Tirolo: domande frequenti

L'inverno dà il meglio di sé in Tirolo, offrendo le migliori condizioni per praticare questi sport:

  • Sci e snowboard: Il Tirolo è famoso in tutto il mondo per le sue stazioni sciistiche. Le località più famose sono Ischgl, Kitzbühel e l' Arlberg. Le stazioni sciistiche offrono piste perfettamente preparate e fun park per il freeride.

  • Sci di fondo: Nella regione dell'Achensee e a Seefeld ci sono chilometri di piste da sci di fondo ben preparate. Questi luoghi sono ideali per i principianti e gli sciatori esperti che vogliono esercitarsi in paesaggi pittoreschi.

  • Slittino: Uno sport divertente per tutta la famiglia. Nella Valle dello Stubai o a Sillian si trovano bellissime piste da slittino naturali.

  • Escursioni con le racchette da neve: Questa attività tranquilla permette di scoprire i paesaggi invernali lontano dalle piste. Luoghi come Pertisau am Achensee e Scheffau sono particolarmente adatti per le escursioni con le racchette da neve.

Sì. Le Carte ospiti offrono l'ingresso ridotto o gratuito a numerose mete escursionistiche.

Località sciistiche popolari e grandi sono ad esempio Ischgl, Kitzbühel, SKI Arlberg, la Valle di Zillertal, la Valle dell’Ötztal e Serfaus-Fiss-Ladis.

Innsbruck offre una combinazione di atmosfera alpina, eventi internazionali di sport invernali, suggestivi mercatini di Natale, edifici storici e vivace vita cittadina.

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