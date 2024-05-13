Il Tirolo, regione a sud dell'Austria, offre uno scenario naturale per il divertimento, grazie a sport come sci, snowboard, fondo, snowkite, airboard o snowbike.

Il meraviglioso mondo alpino del Tirolo è la “ciliegina sulla torta” per tutti coloro che vogliono vivere a pieno gli sport invernali. Voglia di velocità e avventura? Allora via nei snowpark o sulle piste. Scivolare lungo il pendio con tutta la forza del vento facendo snowkite o sfrecciare lungo il lago? Lanciarsi con lo snowtubing su una pista a bordo di un grande ciambellone gonfiabile? Sembra divertente, e lo è davvero.

L’esperienza condivisa nella natura e nella neve è sempre in primo piano. E dopo – o anche durante – ci si ritrova in una baita accogliente per gustare qualcosa e ricaricare le energie in vista della prossima discesa.