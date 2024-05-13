Introduction
Il meraviglioso mondo alpino del Tirolo è la “ciliegina sulla torta” per tutti coloro che vogliono vivere a pieno gli sport invernali. Voglia di velocità e avventura? Allora via nei snowpark o sulle piste. Scivolare lungo il pendio con tutta la forza del vento facendo snowkite o sfrecciare lungo il lago? Lanciarsi con lo snowtubing su una pista a bordo di un grande ciambellone gonfiabile? Sembra divertente, e lo è davvero.
L’esperienza condivisa nella natura e nella neve è sempre in primo piano. E dopo – o anche durante – ci si ritrova in una baita accogliente per gustare qualcosa e ricaricare le energie in vista della prossima discesa.
Il Tirolo da tutte le prospettive
Top highlights
Mete per escursioni in Tirolo
Le regioni più belle
Außerfern
Consigliato dai tirolesi e immerso in un panorama impressionante, Außerfern offre tutto il necessario per chi cerca relax e avventura.
La regione d'Innsbruck
La regione è composta dalla città di Innsbruck e da 40 villaggi nei dintorni. Offre tutto, dalle comodità urbane agli idilli rurali.
Tirolo Orientale
L'Osttirol si estende tra gli Alti Tauri e le Dolomiti di Lienz. Qui si ergono nel cielo ben 266 cime di tremila metri.
Oberland tirolese
Incantevoli villaggi antichi come Spiss, il comune più alto dell'Austria, aspettano di essere esplorati, così come gole, splendide valli e foreste di pini cembri.
Le città e i luoghi più belli
Ischgl
Un grande villaggio che ha raggiunto fama internazionale grazie alla sua tradizionale stazione di sport invernali. Qui c'è sempre qualcosa da fare!
Seefeld
Di pista in pista: la roccaforte tirolese dello sci di fondo vanta anche un'alta densità di hotel a quattro e cinque stelle.
Serfaus
Serfaus, insieme ai villaggi di Fiss e Ladis sulla terrazza assolata, è la regione perfetta per le vacanze sia in inverno sia in estate.
Sölden
L'ex villaggio agricolo di montagna rende felici gli ospiti in vacanza: tanta neve, maestosi panorami montani e molti chilometri di piste.
Schwaz
La chiesa parrocchiale è la più grande chiesa a sala gotica del Tirolo. Schwaz si è fatta un nome grazie ai suoi giacimenti di argento e rame intorno al 1500.
Hall in Tirolo
Intorno al castello di 700 anni si allineano imponenti case. La cittadina ha un carattere medievale e vanta uno dei centri storici meglio conservati del Paese.
Eventi speciali
Gara di Hahnenkamm
Ogni anno, la gara di sci più leggendaria del mondo si svolge nelle Alpi di Kitzbühel con arrivo a Kitzbühel.
Ricette
Canederli tirolesi: ricetta, cottura e ingredienti
I "Tiroler Knödel", conosciuti anche come canederli, sono un piatto tradizionale della cucina tirolese, amati per la loro semplicità e il loro gusto rustico.
Krapfen di Zillertal
Con questa ricetta, la specialità tirolese ha lo stesso sapore dell'originale. Le ciambelle ripiene di formaggio grigio sono preparate appositamente per le feste.
Arrosto di cervo brasato
un arrosto brasato a regola d'arte, servito con gnocchi soffici e avvolgenti, accompagnati da frutti di bosco
Alloggi unici
Protezione dei monumenti: un sinonimo di sostenibilità
La conservazione degli edifici storici è un'iniziativa di spicco in Austria per la protezione del clima. Perché?
La conservazione degli edifici storici può aiutare a risparmiare risorse. Gli edifici esistenti vengono conservati in modo da non dover realizzare nuovi progetti edilizi su spazi verdi.
La tutela dei monumenti svolge un importante ruolo socio-culturale, contribuendo alla conservazione degli edifici storici. Ciò può rafforzare l'identità regionale e arricchire l'offerta culturale.
Molti edifici storici sono stati originariamente costruiti con materiali naturali, spesso reperiti nella regione. Durante i lavori di restauro, si cerca di utilizzare questi materiali per preservare l'originalità degli edifici.
È possibile proteggere l'esistenza di specie animali e vegetali e il loro habitat. La tutela dei monumenti è anche la strada giusta da percorrere a livello ecologico.