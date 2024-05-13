ターコイズブルーへのエクスカーション ケルンテン州の湖を巡るルート

ターコイズブルーに輝く湖と雄大な山々。 クラーゲンフルトからヴェルターゼー（Wörthersee）沿いをのんびりドライブすると、帝国時代の歴史的な別荘やホテル、海水浴場など、湖畔の建築物を垣間見ることができ、オシアッハゼー湖に到着します。 ケーブルカーでゲルリッツェン・アルプに登ると、パノラマの絶景が楽しめます。 オシアッハ村では、修道院教会と文化イベント「カリンシアの夏」音楽祭をお見逃しなく。

ヒント：湖畔にある宿「ゼーヴィルト（Seewirt）」で、ぜひケルンテン・カスヌーデルンをお試しください！ 次にミルシュタット湖に向かい、ファーカーゼー湖でリラックスした後、ヴェルターゼーに戻ってください。 旅の終わりには、カラヴァンケンからホーエ・タウエルンまで息を呑むような絶景を楽しめるピラミーデンコーゲル展望塔を訪れましょう。