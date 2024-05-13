오스트리아의 가족 스키 지역
오스트리아의 스키 리조트는 가족들이 함께 겨울을 즐길 수 있도록 만들어줍니다. 오스트리아에서의 스키 하루는 반짝이는 눈과 초보자에게 적합한 완만한 슬로프, 잊지 못할 추억을 만들어주는 아늑한 오두막으로 가득한 겨울 동화입니다.
부모와 자녀는 반짝이는 눈 속에서 함께 스키를 타는 즐거움을 경험합니다. 삶에서 가장 즐거운 것은 종종 간단한 것들입니다. 아이들이 새 스키로 첫 턴을 하거나, 경사로를 넘어 도전하는 점프, 혹은 처음으로 빨간 슬로프에 도전하는 모습이 그렇습니다. 오스트리아의 가족 스키 리조트는 눈 속에서 잊지 못할 하루를 만들기에 완벽합니다. 많은 가족에게 스키 리조트의 크기는 가장 중요한 요소가 아닙니다. 종종 인파에서 벗어난 작고 조용한 스키 지역이 가족을 더욱 가깝게 만들어 줍니다.
Carinthia
Lower Austria
Upper Austria
SalzburgerLand
Styria
Tirol
Vorarlberg
가족 스키 휴가를 위한 준비물 목록
장비
스키, 폴, 스키 부츠: 보통 현장에서 대여 가능
헬멧: 오스트리아에서 15세 이하 어린이는 헬멧 착용이 필수입니다
의류
기능성 속옷
플리스 점퍼/자켓
헬멧
방수 겨울 재킷과 스노우 바지 및 부츠
스키 양말
스키 고글
스키 장갑
하루 종일 눈 속에 있을 때를 대비하여
소형 배낭
가방 또는 신발용 손난로
선글라스
자외선 차단 지수가 높은 립밤과 선크림
모자/머리띠/스카프
실내용
슬리퍼
보드 게임
그림 그리기 도구
책
포근한 장난감
토치
오스트리아의 가족 친화적인 스키 리조트
알고 계셨나요?
오스트리아 전역에 600개 이상의 스키 학교와 18,000명의 스키 및 스노보드 강사가 있다는 사실을 알고 계셨나요?
... 오스트리아에서는 해발 1,000미터(3,280피트) 이상의 고지대에서는 지위와 나이에 상관없이 서로 이름을 부르며 스키를 탄다는 사실을 알고 계셨나요?
... 오스트리아의 스키 리조트에는 총 22,000킬로미터(13,760마일)가 넘는 스키 슬로프가 있나요?
... 파우더 스노우는 90%가 공기라고요? 눈싸움에는 좋지 않지만 스키를 타기에는 훌륭합니다.
... 오스트리아 스키장에서 가장 인기 있는 요리는 카이저슈메른인가요? 그 뒤를 이어 케제슈페츨과 치즈 만두 수프가 그 뒤를 잇고 있습니다. 역순으로 즐기는 것이 가장 좋습니다!
... 오스트리아에서 가장 높은 스키 리조트의 스키 시즌은 5월 중순까지 지속되나요?
... 오스트리아의 스키 휴가객 3명 중 1명이 30세 미만이라는 사실?
... 포어아를베르크의 다뮐스는 세계에서 가장 눈이 많이 내리는 마을? 이곳에는 매년 겨울 평균 9미터의 눈이 내립니다.
How can we combine climate protection with winter holidays?
#1: Choose sustainable ski resorts
#2: Book eco-certified hotels
#3: Spend your winter holiday on an organic farm
#4: Plan your journey by train
#5: Use sustainable transport within the ski resort
#6: Rent ski equipment with eco-standards
#7: For the sake of nature: Stay on the piste!
#8: Enjoy regional, seasonal, and organic food
#9: Try slow-winter activities