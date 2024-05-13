초보 스키어를 위한 스키장
스키와 스노보드를 타고 파우더 눈 위를 미끄러질 때의 짜릿함이 돌아왔습니다. 하지만 회전이 완벽하지 않고 무릎이 조금 흔들립니다. 서두를 필요는 없습니다!
초보자나 오랜만에 스키를 타는 사람들은 넓은 스키장보다 작고 관리하기 쉬운 스키장에서 더 편안함을 느낍니다. 슬로프 지도를 복잡하게 공부하지 않아도 카빙과 회전이 쉬운 완만한 슬로프가 많아, 아름다운 알프스 겨울 풍경도 경험할 수 있습니다.
스키장에서는 전통 음식을 즐기며 몸과 마음을 따뜻하게 녹여보세요. 가족과 겨울 스포츠 애호가들이 함께 자연의 아름다움을 만끽하며 알프스의 활기찬 라이프스타일을 경험할 수 있습니다.
기타 초보자 환영 스키 리조트
FAQ
스키 준비 팁
지속 가능한 겨울 휴가
오스트리아 알프스의 겨울과 스키 휴가는 전설적입니다. 이러한 명성을 유지하기 위해 현재 많은 변화가 일어나고 있으며, 보다 지속 가능한 휴가를 만들기 위해 노력하고 있습니다:
"클라이마베르크" 카츠베르크 ": 유네스코 생물권 공원 잘츠부르크 룽가우 & 케른텐 녹베르게"에 있는 스키 지역 "클리마베르크"는 오스트리아 에코라벨과 독일 "녹색 관광상"을 수상했습니다.
첼 암 제에서는 케이블카가 100% 재생 가능한 에너지로 운영되며 눈 농사가 카프룬 리조트의 빙하를 보호하여 다음 해 겨울을 위한 눈을 저장하고 빙하 혀의 얼음 표면을 덮습니다.
슐라드밍-다흐슈타인 스키 지역은 기차뿐만 아니라 스키 버스 및 현장 전자 주유소를 운영합니다.
빌더 카이저 스키 지역에서는 기차로 도착하는 모든 고객에게 숙소까지 무료 교통편, 무료 대중 교통, 스키 렌탈 10% 할인 혜택이 제공됩니다.
실브레타 몬타폰, 골름, 브란트너탈 지역에서는 온라인으로 그린 티켓을 예약할 수 있습니다. 여기에는 일일 스키 패스, 버스 및 기차 도착 및 출발 티켓, 장비 대여 10% 할인, 무료 스키 왁싱 1회가 포함됩니다.