초보 스키어를 위한 스키장

오스트리아의 스키장에서는 초보자와 재도전자도 걱정 필요없습니다. 스키 학교의 숙련된 스키 강사가 잘 가르쳐주기 때문입니다.

스키와 스노보드를 타고 파우더 눈 위를 미끄러질 때의 짜릿함이 돌아왔습니다. 하지만 회전이 완벽하지 않고 무릎이 조금 흔들립니다. 서두를 필요는 없습니다!

초보자나 오랜만에 스키를 타는 사람들은 넓은 스키장보다 작고 관리하기 쉬운 스키장에서 더 편안함을 느낍니다. 슬로프 지도를 복잡하게 공부하지 않아도 카빙과 회전이 쉬운 완만한 슬로프가 많아, 아름다운 알프스 겨울 풍경도 경험할 수 있습니다.

스키장에서는 전통 음식을 즐기며 몸과 마음을 따뜻하게 녹여보세요. 가족과 겨울 스포츠 애호가들이 함께 자연의 아름다움을 만끽하며 알프스의 활기찬 라이프스타일을 경험할 수 있습니다.