오스트리아의 겨울 하이킹
눈 속을 걷다

눈 덮인 풍경 속에서의 겨울 하이킹은 차가운 계절의 조용한 면모를 보여줍니다. 여기 가장 아름다운 겨울 트레일을 소개합니다.

슬로프에서 벗어난 겨울 하이킹

겨울 태양 아래 반짝이는 눈은 소음과 외침을 삼키고, 조용함을 만들어냅니다. 깊은 눈으로 덮인 풍경을 걸으며, 오스트리아의 국립공원이나 아늑한 겨울 마을을 지나면서 겨울의 고요함 속에서 모든 소음을 더 강하게 느끼게 됩니다. 발걸음의 바스락거림, 숨소리, 얼어붙은 개천의 졸졸거림이 그 예입니다. 눈과 고요함은 우리로 하여금 다시 자신을 찾게 합니다.

오스트리아에는 브레겐츠 숲, 햇살 가득한 산 위의 높은 고원지대, 호헤 타우에른 국립공원을 지나는 겨울 하이킹 코스까지 잘 정비된 수백 개의 겨울 하이킹 코스가 있습니다.

오스트리아의 겨울 하이킹

포어아를베르크의 겨울 하이킹

슬로프에서 벗어나 겨울을 경험하고 싶은 분들에게 포어아를베르크는 겨울 산책을 위한 진정한 안식처를 제공합니다. 쉬운 길부터 도전적인 길까지 잘 표시된 길은 외딴 마을과 자연 그대로의 겨울 풍경을 통과합니다. 모든 지역에서 멈춰서 몸을 녹일 수 있는 특별히 설계된 트레일을 이용할 수 있습니다.

보랄베르크의 겨울 하이킹

즐거움으로 재충전하기

산길에서, 미식하이킹 중에 그리고 동물들과 함께

티롤의 겨울 하이킹

겨울 하이킹은 잠시 멈춰서 소박한 즐거움을 만끽할 수 있는 충분한 시간을 제공합니다: 하얀 이불처럼 신선한 가루를 품고 있는 전나무 가지, 눈이 소복이 쌓인 농가, 숲 속 눈 내음. 이러한 감각적 경험은 몸과 마음에 활력을 불어넣어 줍니다. 티롤의 겨울 하이킹은 여러 지역에서 다양한 경험을 선사합니다.

티롤의 겨울 하이킹

경이로움의 순간

얼어붙은 호수, 햇살 가득한 높은 고원, 높은 산 위에서.

잘츠부르거란트의 겨울 하이킹

잘츠부르거란트에는 다양한 겨울 하이킹 코스가 준비되어 있습니다. 수십 마일에 걸쳐 뻗어 있는 깔끔한 길은 눈 덮인 숲을 지나 인상적인 전망대, 고산 목초지, 스낵 스테이션으로 이어집니다. 다양한 고도에서 100킬로미터(62마일)가 넘는 겨울 트레일을 탐험할 수 있습니다.

잘츠부르거란트의 겨울 하이킹

스노우 체험

숲, 고산 목초지, 산에서 눈 결정이 반짝일 때

룽가우에서 겨울 하이킹

가슈타인의 겨울 하이킹

젤암제 카프룬의 겨울 하이킹

잘펠덴 레오강 겨울 하이킹

푸슐제 지역의 겨울 하이킹

잘바흐의 겨울 하이킹

바그라인-클라이너를에서의 겨울 하이킹

케른텐의 겨울 하이킹

눈 덮인 숲과 햇살이 내리쬐는 슬로프가 있는 케른텐의 겨울 하이킹은 매혹적입니다. 계곡의 겨울 풍경은 그림처럼 완벽한 경치와 느린 삶의 속도를 선사합니다. 이곳에서 평화와 휴식을 차근차근 찾아보세요.

케른텐의 겨울 하이킹

모든 것이 하얀 곳

산 정상, 얼어붙은 폭포와 호수

슈티이어마르크의 겨울 하이킹

오스트리아의 겨울 풍경이 하얀 눈으로 덮이면 자연을 사랑하는 사람들은 이 순간을 소중하게 여깁니다. 독특한 분위기가 대지 위에 내려앉습니다. 특히 슈티이어마르크에서는 면적의 60% 이상이 숲으로 덮여 있어 이 마법이 더욱 아름답습니다.

넓은 산책로부터 좁은 겨울 트레일까지 다양한 옵션이 있습니다. 취향과 체력 수준에 따라 가장 마음에 드는 장소를 탐험할 수 있습니다.

슈티이어마르크의 겨울 하이킹

겨울의 슈티이어마르크 체험하기

편안함, 즐겨 찾는 장소 및 파노라마 전망

오버 외스터라이히의 겨울 하이킹

오버 외스터라이히 지역의 겨울 산책로는 아름다운 겨울 풍경을 따라 이어져 있어 여유롭고 낭만적인 산책을 즐기기에 이상적입니다. 인기 있는 루트는 힌터슈토더에서 그림 같은 쉬더바이허까지 이어지는 겨울 산책로입니다. 댐으로 막힌 크루메 슈타이어와 그로서 프리엘의 산악 파노라마가 펼쳐지는 이 자연의 보석은 오스트리아에서 가장 아름다운 곳으로 선정되었습니다.

오버 외스터라이히의 겨울 하이킹

생각의 자유를 만끽하세요

고자우의 겨울 하이킹

뮐피어텔 지역의 겨울 하이킹

니더 외스터라이히에서의 겨울 하이킹

눈이 내리면 니더 외스터라이히의 비엔나 알프스는 수많은 루트가 있는 겨울 천국으로 변합니다. 모스트피어텔의 동쪽 알프스 지역인 호흐카르 주변의 괴스틀링 알프스를 통과하는 약 50킬로미터(31마일)의 깔끔한 산책로가 이어집니다. 발트피어텔에서는 눈이 많이 내리는 겨울철에 특정 파노라마 및 하이킹 루트를 표시하고 제설 작업을 합니다. 안나베르크와 그 주변을 위에서 감상하고 싶다면 정상 산장에 들러 1,377미터(4,517피트) 높이의 티롤러코겔을 오르는 하이킹을 추천한다. 슈니베르크, 호흐슈밥, 게자우제 산맥 등의 명소와 함께 멋진 고산 경관이 2시간의 등반에 대한 보상이 될 것입니다.

비엔나 알프스 겨울 하이킹

알프스 전경이 펼쳐지는 파노라마 트레일

발트피어텔 겨울 하이킹

니더 외스터라이히 동물 체험

슈니베르크에서 겨울 하이킹

자주 묻는 질문

가장 적합한 신발은 너무 딱딱하지 않고 접지력이 강한 고무 밑창이 있는 방설/방수 하이부츠입니다. 저녁에는 항상 부츠에 신문지를 채워서 말리세요.(라디에이터 위에 두지 마세요!)

양가죽이나 펠트로 만든 보온 안감이 바닥의 냉기를 차단하는 데 도움이 됩니다.

게이터는 위에서 눈이 부츠 안으로 떨어지는 것을 방지하고 하체를 건조하게 유지해줍니다. 가장 좋은 게이터는 뒤꿈치 아래 스트랩으로 고정할 수 있는 게이터입니다.

천연 섬유의 장점과 합성 섬유의 장점을 결합한 혼방 원단으로 만든 등산용 또는 트레킹용 양말을 추천합니다. 보온성이 뛰어나고 빨리 마르기 때문입니다.

양파처럼 겹겹이 입는 것이 가장 좋습니다:

  • 첫 번째 레이어: 기능성 속옷

  • 두 번째 레이어: 플리스 풀오버 또는 재킷으로 몸에서 습기를 제거합니다

  • 겉옷: 최소한 발수 기능이 있는 기능성 재킷. 중요: 일체형 또는 지퍼가 달린 후드.

  • 음료(예: 보온병에 담긴 따뜻한 차)와 간식.

  • 눈이나 비가 오는 벤치에서 휴식을 취할 수 있는 작은 방석.

  • 이마 램프. 스틱을 잡아야 하므로 일반 휴대용 손전등은 적합하지 않습니다.

  • 휴대폰. 유럽 긴급 전화 번호 112는 SIM 카드 없이도 작동합니다.

  • 하이킹 지도

리드미컬하게, 천천히 걷습니다. 특히 눈이 많이 쌓인 곳에서는 빠른 속도로 걸으면 금방 지칠 수 있습니다. 기본 규칙: 땀이 나거나 숨이 차서 말을 할 수 없다면 너무 빨리 걷고 있는 것입니다.

표시된 트레일만 이용하세요! 등산로에서 벗어나면 동식물을 방해하게 되니까요.

