오스트리아의 겨울 하이킹

눈 덮인 풍경 속에서의 겨울 하이킹은 차가운 계절의 조용한 면모를 보여줍니다. 여기 가장 아름다운 겨울 트레일을 소개합니다.

슬로프에서 벗어난 겨울 하이킹

겨울 태양 아래 반짝이는 눈은 소음과 외침을 삼키고, 조용함을 만들어냅니다. 깊은 눈으로 덮인 풍경을 걸으며, 오스트리아의 국립공원이나 아늑한 겨울 마을을 지나면서 겨울의 고요함 속에서 모든 소음을 더 강하게 느끼게 됩니다. 발걸음의 바스락거림, 숨소리, 얼어붙은 개천의 졸졸거림이 그 예입니다. 눈과 고요함은 우리로 하여금 다시 자신을 찾게 합니다.

오스트리아에는 브레겐츠 숲, 햇살 가득한 산 위의 높은 고원지대, 호헤 타우에른 국립공원을 지나는 겨울 하이킹 코스까지 잘 정비된 수백 개의 겨울 하이킹 코스가 있습니다.