비엔나 대표 볼거리

비엔나는 합스부르크 제국의 유산과 현대적인 감각이 조화를 이루는 도시입니다. 역사가 숨쉬고 있는 이곳을 방문하면 다양한 문화적 측면을 발견할 수 있습니다.

비엔나는 역사와 문화의 매혹적인 상호작용이 돋보이는 도시입니다. 도나우(다뉴브) 강과 비엔나 숲은 도시 자연경관의 상징으로, 웅장한 쇤브룬 궁전과 호프부르크 궁전은 합스부르크 왕가의 찬란함을 보여줍니다. 슈테판 대성당은 구시가지를 장엄하게 내려다보는 비엔나의 심장입니다.

또한 비엔나는 예술의 중심지입니다. 비엔나 미술사 박물관과 벨베데레 궁전에서는 고전적인 예술 작품 뿐만이 아니라 19세기말에 꽃핀 비엔나 모더니즘이 생생하게 살아 있습니다.

여러 영화에도 나온 프라터 공원의 유명한 대관람차는 녹지와 놀이기구에 독특한 조화를 이루며, 전통과 현대가 어우러진 이 도시의 독특한 매력을 더합니다. 관광을 다니다 배가 고프면 전통 커피 하우스에서 옛 수도 비엔나의 매력을 오감으로 경험해 보세요.