비엔나의 무도회
모두 왈츠를!

비엔나에서 열리는 무도회보다 낭만적이면서도 격식 있는 무도회는 어디에서도 찾아보기 힘듭니다. 여러 날 밤 주민과 관광객을 막론하고 사람들은 이 전통에 도취됩니다.

해마다 겨울이 오면 비엔나에서는 400개 이상의 무도회가 열리고, 30만 여명에 달하는 춤을 사랑하는 사람들이 세계 각지에서 비엔나을 찾아옵니다. 무도회마다 특유의 멋이 있습니다.

비엔나에는 마치 카니발에 환호하듯 무도회에 탐닉하는 사람들이 있습니다. 이러한 경향은 18세기부터 시작되었다고 볼 수 있습니다. 당시에는 오로지 귀족들이 사적인 행사에서만 가면을 쓰고 가장을 할 수 있었습니다. 이런 제한을 완화하기 위해 요제프 2세(1741 - 1790)는 호프부르크 왕궁의 무도회장에서 누구나 입장할 수 있는 무도회를 열었습니다.

비엔나 사람들은 이로써 여러 궁정관습을 모방할 수 있었고, 그 중에는 오늘날까지 지켜 오는 관습도 있습니다. 엄격한 드레스코드, 개막 팡파르, 데뷔탄트(사교계 첫 진출자들)의 입장, “모두 왈츠를(Alles Walzer)!”이라는 구호, 파트너들의 명단이 적힌 댄스카드와 음악의 전환, ‘자정 막간극’을 포함하여 대체로 카드리유(모든 참가자가 어울려 네모꼴을 이루어 추는 춤)에 이은 공식 폐회 등이 그 예입니다. 숙녀들이 한 사람 한 사람 입장할 때 “숙녀용 선물”을 선사하는 것도 고유의 특징입니다.

비엔나의 아름다운 무도회 - 전통과 현대의 만남

무도회는 대개 직업집단별로 열리므로, 다양한 개성이 매력적입니다. 예를 들면 커피하우스들이 모여 주최하는 카페 주인 무도회는 우아하고 매력적인 프로그램으로 호프부르크를 비엔나에서 가장 격식 있는 카페 무도회장으로 변모시킵니다. 제과업자 무도회는 각가지 맛 좋은 페이스트리를 내놓아 즐거움을 선사합니다. 비엔나 필하모닉 오케스트라 무도회는 신년음악회로 유명한 무지크페라인(악우협회)에서 열립니다.

비엔나 오페라 무도회

오스트리아공화국의 공식 무도회이며 무도회 사즌의 하이라이트라 할 수 있습니다.

비엔나 필하모닉 무도회

신년음악회로 유명한 황금홀에서 열리며 비엔나 필하모닉이 오프닝을 연주합니다.

제과업자 무도회

제빵과 제과업체가 호프부르크 왕궁에서 주최하는 달콤한 무도회이며 케이크 3천 개가 추첨 선물로 제공됩니다. .

카페 주인 무도회

호프부르크 왕궁에서 열리는 많은 무도회 중 가장 인기 있는 무도회 중 하나입니다. 특별히 마련된 커피바가 명물입니다.

무도회 캘린더

비엔나의 아름다운 무도회 행사장

비엔나의 무도회 시즌은 특별한 장소들의 문을 엽니다. 호프부르크, 시청사, 무지크페라인과 같은 웅장한 홀에서는 비엔나 왈츠, 전통, 현대적인 축제 문화가 어우러져 잊을 수 없는 무도회 밤을 만들어냅니다.

비엔나 시청사

무도회가 더 즐거워지는 팁

헤어살롱

슈타인메츠 분디(Steinmetz-Bundy)의 헤어 스타일리스트는 우아하면서도 트렌디한 업스타일링 기술을 마스터했습니다.)의 헤어 스타일리스트는 우아하면서도 트렌디한 업스타일링 기술을 마스터했습니다.

Steinmetz-Bundy-Privatsalon

스파클링 와인

무도회에는 슬림한 유리잔에 담은 스파클링 와인이 필수입니다.

소시지로 마무리

비엔나의 소시지 가판대는 무도회가 끝난 후 고픈 배를 가볍게 채울 수 있는 인기 스팟입니다.

비엔나 왈츠는 춤의 왕

파트너와 함께 추는 춤인 왈츠는 애초에는 외설적이라는 이유로 도덕적 논란을 불러일으켰습니다. 그러다가 나폴레옹 전쟁 이후 유럽 질서 재편을 위해 비엔나에서 개최된 비엔나 회의(1814-15년)가 살롱의 왈츠가 사회적으로 용인되는 계기가 되었습니다. 정치적 활동 중간중간에 무도회가 어찌나 자주 열렸던지 “회의가 춤을 춘다. 진전은 없다(Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht vorwärts)라는 전설적인 표현이 생겨날 정도였지요. 비엔나 회의는 춤을 추며 그 어떤 결정보다 세상을 움직인 유산을 남겼습니다. 바로 비엔나 왈츠춤의 왕으로 등극한 것이지요!

함께 추시겠습니까?


왈츠의 매혹적인 회전동작은 종교적으로 엄숙했던 무도회장의 분위기에 기분 좋은 친밀감을 가져다주었습니다. 152곡에 이르는 유려한 왈츠 곡을 작곡하여 왈츠를 대중화시킨 요한 슈트라우스 1세(1804-1849년)는 오케스트라를 이끌고 비엔나에서 런던까지 이 몽환적인 춤곡의 초청연주를 다녔습니다. “이번 곡을 함께 추시겠습니까?”라는 질문은 무도회장에서 어떤 말보다도 근사한 요청이며, 이 말을 듣는 사람은 누구나 가슴이 두근거리게 마련입니다. 만약 여성이 남성에게 춤을 청한다면, 그도 마찬가지로 똑같이 가슴이 설레겠죠.

왈츠 배우기

비엔나 왈츠는 회전이 많은 빠른 속도의 춤입니다. 기본 스텝과 회전을 익힌 후에는 '쾨르브헨'(바구니), '엥겔헨'(바람둥이), 왼쪽 왈츠 또는 숙녀의 솔로와 같은 왈츠 동작을 추가하여 춤의 완성도를 높일 수 있습니다.

음악

왈츠는 클래식과 현대 음악 모두에 맞춰 춤을 출 수 있습니다. 음악은 1분당 135~180박자 템포의 3/4박자여야 합니다.

파트너링

남성은 여성의 견갑골 아래에 손을 얹고, 여성은 남성의 어깨에 손을 얹습니다. 남성은 왼손을 들고 그 위에 여성이 오른손을 얹습니다.

기본 스텝

기본 스텝은 진자 동작으로 구성되며, 옆으로 또는 앞뒤로 춤을 춥니다. 스윙하는 다리에 힘을 주지 않고 체중을 이동하기만 하면 됩니다.

남성은 큰 걸음(오른발)-옆 걸음-닫기로 시작합니다. 한편 여성은 왼쪽으로 작은 발걸음을 뒤로 내디딘 다음 앞으로 내딛습니다.

단시간 개인 레슨

맞춤형 코스를 갖춘 루에프 댄스 스쿨은 비엔나에 머무는 동안 무도회에 참가할 예정이어나 연습 시간이 거의 없는 해외 관광객을 대상으로 합니다. 이 학교는 춤 동작뿐만 아니라, 살아있는 문화 전승으로 가르쳐 줍니다.

엘마이어 댄스 스쿨은 스페인 승마 학교의 마구간 바로 옆에 있습니다. 커플이든 혼자든 가장 중요한 춤 단계를 배우고, 동시에 무도회에서 지켜야 할 올바른 에티켓도 배울 수 있습니다.

의상 구하기

턱시도는 램버트 호퍼 주니어에서 대여할 수 있습니다. 클라이더퍼라이 로텐베르크그는 여성분들이 많이 찾는 렌탈숍입니다. 또한 무도회는 탄츠부티크에서 구할 수 있습니다.

비엔나 무도회에 대한 5가지

무도회 시즌은 카니발(독일어로 파싱 Fasching) 시즌과 맞물려 있으며 전통적으로 11월 11일 오전 11시 11분에 그라벤(Graben)거리에서 다 같이 추는 왈츠로 시작하여 재의 수요일 전날 화요일에 끝납니다. 1월과 2월에 절정에 이릅니다.

주요 무도회로는 비엔나 필하모닉 무도회, 오페라 무도회, 제과업자 무도회, 꽃의 무도회 등이 있습니다.

무도회 초대장에는 전통적으로 드레스 코드가 명시되어 있습니다. 비엔나 오페라 무도회, 비엔나 필하모닉 무도회 등 일부 무도회에서는 남성은 흰색 나비 넥타이를 착용해야 합니다(웨이터만 검은색 넥타이를 착용). 대부분의 무도회에서는 턱시도를 입어도 괜찮습니다. 여성은 바닥 길이의 이브닝 드레스를 입습니다.

무도회 시즌의 개막을 알리는 것은 비엔나 굴뚝 청소부 무도회입니다. 놀랄 필요는 없어요. 과자업자의 봉봉 무도회에서 역도 무도회까지 비엔나에서는 거의 모든 직업 그룹이 무도회를 주최합니다.

공연장의 조명이 어두워지고 느린 템포의 왈츠가 연주되면 무도회는 끝입니다. 즐거운 하룻밤을 보낸 후에는 포장마차에서 소시지를 먹거나 카페에서 글라쉬를 먹고 아침을 맞이하는 것이 전통입니다.

