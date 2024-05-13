비엔나에서 열리는 무도회보다 낭만적이면서도 격식 있는 무도회는 어디에서도 찾아보기 힘듭니다. 여러 날 밤 주민과 관광객을 막론하고 사람들은 이 전통에 도취됩니다.

해마다 겨울이 오면 비엔나에서는 400개 이상의 무도회가 열리고, 30만 여명에 달하는 춤을 사랑하는 사람들이 세계 각지에서 비엔나을 찾아옵니다. 무도회마다 특유의 멋이 있습니다.

비엔나에는 마치 카니발에 환호하듯 무도회에 탐닉하는 사람들이 있습니다. 이러한 경향은 18세기부터 시작되었다고 볼 수 있습니다. 당시에는 오로지 귀족들이 사적인 행사에서만 가면을 쓰고 가장을 할 수 있었습니다. 이런 제한을 완화하기 위해 요제프 2세(1741 - 1790)는 호프부르크 왕궁의 무도회장에서 누구나 입장할 수 있는 무도회를 열었습니다.

비엔나 사람들은 이로써 여러 궁정관습을 모방할 수 있었고, 그 중에는 오늘날까지 지켜 오는 관습도 있습니다. 엄격한 드레스코드, 개막 팡파르, 데뷔탄트(사교계 첫 진출자들)의 입장, “모두 왈츠를(Alles Walzer)!”이라는 구호, 파트너들의 명단이 적힌 댄스카드와 음악의 전환, ‘자정 막간극’을 포함하여 대체로 카드리유(모든 참가자가 어울려 네모꼴을 이루어 추는 춤)에 이은 공식 폐회 등이 그 예입니다. 숙녀들이 한 사람 한 사람 입장할 때 “숙녀용 선물”을 선사하는 것도 고유의 특징입니다.