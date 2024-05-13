포도밭이 보이는 오스트리아의 와인 선술집은 문화와 역사를 오감으로 느낄 수 있는 장소입니다.

와이너리 방문하기

지난 20년간 오스트리아의 와인은 꾸준히 진화해 왔습니다. 그 결과, 니더오스트리아의 그뤼너 벨트리너, 슈타이어마르크의 소비뇽 블랑, 중부 부르겐란트의 와인들은 해외 주요 도시에서 와인 애호가들의 추천을 받고 있습니다. 오스트리아를 여행하면서 와인 생산 현장을 직접 방문하고 와인의 원산지에 대해 배울 수 있는 기회를 가질 수 있습니다.

가장 일반적이면서도 매력적인 방법 중 하나는 바로 와이너리 방문입니다. 오스트리아의 많은 와이너리는 가족 경영이며, 현대 건축을 접목한 독특한 외관이 특징입니다. 슈타이어마르크 남부나 부르겐란트의 작은 마을 어디에서나, 와인 생산자들의 자부심이 담긴 업적을 느낄 수 있습니다. 최신 시설로 꾸며진 와인 저장고와 시음실은 방문객들을 맞이하며, 사전 예약을 하면 와인 생산자가 직접 시설과 저장고를 안내해주는 기회도 제공됩니다.