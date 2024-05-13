오스트리아의 와인
와이너리 방문하기
지난 20년간 오스트리아의 와인은 꾸준히 진화해 왔습니다. 그 결과, 니더오스트리아의 그뤼너 벨트리너, 슈타이어마르크의 소비뇽 블랑, 중부 부르겐란트의 와인들은 해외 주요 도시에서 와인 애호가들의 추천을 받고 있습니다. 오스트리아를 여행하면서 와인 생산 현장을 직접 방문하고 와인의 원산지에 대해 배울 수 있는 기회를 가질 수 있습니다.
가장 일반적이면서도 매력적인 방법 중 하나는 바로 와이너리 방문입니다. 오스트리아의 많은 와이너리는 가족 경영이며, 현대 건축을 접목한 독특한 외관이 특징입니다. 슈타이어마르크 남부나 부르겐란트의 작은 마을 어디에서나, 와인 생산자들의 자부심이 담긴 업적을 느낄 수 있습니다. 최신 시설로 꾸며진 와인 저장고와 시음실은 방문객들을 맞이하며, 사전 예약을 하면 와인 생산자가 직접 시설과 저장고를 안내해주는 기회도 제공됩니다.
와인 문화 알아보기
오스트리아산 와인의 매력
오스트리아 와인의 특별함은 깊은 전통에서 비롯됩니다. 수천 년간 포도 재배가 오스트리아의 풍경과 문화, 일상 속에 뿌리내려 있으며, 이는 독특한 포도 품종에도 그대로 반영됩니다. 많은 품종이 오스트리아만의 독점적인 재배 지역에서 자생하며, 이상적인 기후와 지질 조건에서 독창적인 와인을 만들어냅니다.
오스트리아의 다양한 지형은 와인의 스타일에도 큰 영향을 미칩니다. 이곳의 와인은 활기차고 가벼운 맛부터 강렬하고 기념비적인 화이트 와인, 매력적인 과일 향의 레드 와인, 견고하고 오래 지속되는 와인에 이르기까지 다양하게 구비되어 있으며, 특히 정교한 스위트 와인은 세계적으로 인정받고 있습니다.
지방 와인 탐방
호이리게와 부셴샹크
구시가지 관광을 마친 후, 이제 녹음이 우거진 비엔나 외곽의 포도밭에서 여유로운 시간을 가져보세요. 누스베르크 같은 지역은 도심에서 금방 도착할 수 있으며, 맛있는 와인과 정갈한 요리를 편안하게 즐길 수 있는 곳입니다. 최근 몇 년 동안 비엔나산 와인, 특히 그뤼너 벨트리너와 게미슈터 자츠가 큰 인기를 끌며, 호이리게(Heurige, 와이너리가 운영하는 선술집) 뷔페의 맛깔스러운 홈메이드 요리와 훌륭한 조화를 이루고 있습니다. 여기에 비엔나의 멋진 전망까지 더해져 특별한 경험을 선사합니다.
비엔나의 호이리게는 처음에는 사람들이 긴 나무 벤치에 앉아 소박하게 식사를 즐기던 와인 선술집이었습니다. 문 위에 걸린 삼나무 잎을 묶은 것이 호이리게가 영업 중임을 알려주는 전통은 지금도 그대로 이어지고 있습니다. 현재는 다양한 종류의 호이리게에서 훌륭한 비엔나 와인을 맛볼 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 호이리게보다 더 간소한 부셴샹크(Buschenschank)에서는 따뜻한 음식이 나오지 않지만 그만큼 와인 자체의 맛을 제대로 맛볼 수 있습니다.
오스트리아의 와인 체험
오스트리아의 와인 로드 알아보기
포도는 상쾌함과 새콤달콤함을 동시에 지닌 매력적인 작은 과일입니다. 청자색 또는 녹백색을 띠며, 오스트리아에서 특히 잘 자랍니다. 이곳의 신선한 공기, 풍부한 토양, 충분한 햇빛과 고요함 속에서, 포도나무를 정성껏 돌보는 사람들 덕분에 최고의 품질을 자랑합니다. 이 작은 과일이 바로 훌륭한 와인은 물론, 독일어로 "젝트(Sekt)"라 불리는 스파클링 와인의 본질입니다. 결혼식, 새해 전야, 무도회 시즌에 비엔나에서는 가느다란 잔에 담긴 스파클링 와인이 빠질 수 없습니다.
슐룸베르거 스파클링 와인
슐룸베르거는 1842년부터 프랑스 샴파뉴 지역의 전통 방식인 "메소드 트래디셔널"을 고수해 왔습니다. 그 결과, 각 병에는 오스트리아 포도의 진수가 담겨 있으며, 수확과 가공 과정 모두 세심한 수작업으로 이루어집니다. 병 바닥에 찍힌 마크는 이 정교한 공정이 수년간의 노력을 통해 완성된 품질을 증명합니다. 따라서 슐룸베르거의 스파클링 와인이 비엔나 오페라 무도회의 비밀스러운 스타가 되는 것은 당연한 일입니다.
시게티 스파클링 와인 와이너리
페터 시게티가 가장 사랑하는 장소는 그의 포도밭입니다. 이곳에서 그는 전문가의 눈으로 포도를 세심하게 돌보고 검사합니다. 노이시들러제와 제빈켈 지역에서 햇볕에 잘 익은 포도를 직접 손으로 따서 선별하는데, 오직 최고 품질의 포도만이 선택됩니다. 이렇게 선별된 포도는 스파클링 와인으로 가공되어, 그 품종의 특성을 잘 드러내게 됩니다.
와이너리 고벨스부르크 성
오래된 고벨스부르크 성 주변에서 피노 누아, 리슬링, 그뤼너 벨트리너 포도 품종이 동화 같은 분위기에서 자랍니다. 포도가 익으면 작은 상자에 조심스럽게 따서 부드럽게 압착한다. 그런 다음 스파클링 와인의 베이스가 병에 담을 준비가 될 때까지 6개월 동안 배럴에 보관합니다. 그 후 손으로 흔들어 효모를 제거하는 '그랜드 피날레'가 될 때까지 2~3년 동안 더 숙성됩니다.
와이너리 브륀들마이어
"붉은 금빛 반사가 있는 연한 연어 핑크, 미세한 지속성 무스, 체리와 야생 딸기 향, 감귤류, 카라멜, 효모 향, 과일 향과 크리미한 맛", 전문가들은 세 가지 적포도 피노 누아, 츠바이겔트, 생 로랑에서 동일한 비율로 압착한 매력적인 브륀들마이어 스파클링 와인 "브뤼 로제"를 이렇게 설명합니다.
와이너리 유르치치
알빈과 슈테파니 유르치치는 자연에 대한 깊은 존경심을 가지고 있습니다. 그래서 그들은 토양을 유기농으로 재배합니다. 그들은 건강한 토양과 강한 포도나무만이 '브뤼트 내추럴' 같은 고품질 스파클링 와인을 생산할 수 있다고 믿고 있습니다. 이 와인의 기초는 고산지대의 차가운 지역에서 자란 100% 그뤼너 벨트리너로, '메소드 트래디셔널' 방식에 따라 4년 반 동안 효모 찌꺼기와 함께 숙성되지만, 추가적인 당분은 첨가하지 않습니다. 순수 자연의 맛을 담고 있습니다.
와이너리 슈타이닝거
슈타이닝거 와이너리에서 생산하는 크뤼 스파클링 와인은 포도 품종뿐만 아니라 포도나무가 익는 테루아도 중요합니다: 리슬링은 와인 애호가들 사이에서 내부자 팁으로 여겨지는 하일리겐슈타인 포도밭에서 생산됩니다. 그뤼너 벨트리너는 햇볕이 내리쬐는 슈타인하우스 부지에서 생산됩니다. 이러한 조건과 병에서의 세심한 2차 발효는 와이너리의 기본 스파클링 와인을 특히 맑고 과일 향이 풍부하며 향기로운 와인으로 만들어 줍니다.
스파클링 와인 켈러 크리스찬 마들
바인피어텔의 크리스티안 마들(Christian Madl)이 생산하는 스파클링 와인은 거의 예술이라고 할 수 있습니다. 그의 뛰어난 직관력 외에도 그는 최고의 토양을 가지고 있습니다. 바인피어텔의 포이스도르프 주변 지역은 매우 적합한 미기후로 유명합니다. 이는 최고 품질의 스파클링 와인 생산에 유리하며, 이는 오스트리아, 독일 및 프랑스에서 수많은 상을 수상했습니다.
스파클링 와인 공장 하네스 하르캄프
하네스 하르캄프는 끊임없이 자신의 스파클링 와인을 개선하고 싶어합니다. 다행히도 그는 남부 슈타이어마르크에서 특히 석회암이 풍부한 토양의 혜택을 누리고 있습니다. 그는 스파클링 와인의 섬세하고 크리미하며 다소 풀 바디한 특성을 강조하기 위해 나무통에서 발효한 '브뤼 레제르브'의 베이스 와인을 사용합니다. 이렇게 하는 스파클링 와인 생산자는 많지 않기 때문에, 그의 와인은 정말로 특별한 가치를 지닙니다.
스파클링 와인 : 포도의 가장 우아한 세련미
포도가 훌륭한 스파클링 와인으로 탄생하기까지는 수년이 걸립니다. 이 과정에서는 "메소드 트라디셔넬"에 따라 포도를 수확하고, 준비하고, 병에 담은 후, 오랜 시간 기다려야 합니다. 이 모든 과정에는 생산자의 중요한 비밀이 담겨 있습니다. 예를 들어, 슐룸베르거는 1842년에 설립된 오스트리아에서 가장 오래된 스파클링 와인 양조장 중 하나로 유명합니다. 그러나 다른 국내 와이너리의 스파클링 와인도 뛰어난 감정가들의 입맛을 만족시킵니다.
재미있는 사실!
스파클링 와인의 병의 바닥이 일반 와인 병보다 더 깊게 움푹 패여 있어요. 이는 스파클링 기포의 압력을 고르게 분산시키기 위한 것입니다.
"메소드 트라디셔넬" 방식을 따르면 스파클링 와인이 생산의 첫 단계부터 마지막 단계까지 동일한 병에서 숙성됩니다.
병을 거꾸로 비스듬히 놓고 총 32번 흔들면서 8분의 1씩 회전시키며 점점 더 가파른 각도로 세웁니다.