캠핑은 오스트리아에서 가장 아름다운 곳에서 머무는 그 자체로 하나의 휴가 철학입니다. 또는 고급스러움이 가미된 글램핑 버전으로 즐길 수도 있습니다.

캠핑은 당신을 행복하게 합니다!

거대한 나무 꼭대기, 캐러밴 앞의 잔디, 새소리, 거울처럼 매끄러운 호수의 전망 아래에서 깨어납니다. 이웃의 친절한 "좋은 아침" 인사. 커피 냄새가 벌써 좋으니 천천히 마셔보세요! 서두를 필요도 없고 번잡함도 없습니다. 캠프장은 여유를 즐길 수 있을만큼 조용하니까요.

캠핑이 여러분을 행복하게 하는 이유는 무엇인가요?

캠핑은 당신을 행복하게 해줍니다. 캠핑은 특히 마음이 편안해집니다. 여러 연구 결과에서 알 수 있듯이 건강에도 좋습니다. 왜 그럴까요?