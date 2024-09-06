캠핑과 글램핑
자연 속에서 즐기는 럭셔리
캠핑은 오스트리아에서 가장 아름다운 곳에서 머무는 그 자체로 하나의 휴가 철학입니다. 또는 고급스러움이 가미된 글램핑 버전으로 즐길 수도 있습니다.
캠핑은 당신을 행복하게 합니다!
거대한 나무 꼭대기, 캐러밴 앞의 잔디, 새소리, 거울처럼 매끄러운 호수의 전망 아래에서 깨어납니다. 이웃의 친절한 "좋은 아침" 인사. 커피 냄새가 벌써 좋으니 천천히 마셔보세요! 서두를 필요도 없고 번잡함도 없습니다. 캠프장은 여유를 즐길 수 있을만큼 조용하니까요.
캠핑이 여러분을 행복하게 하는 이유는 무엇인가요?
캠핑은 당신을 행복하게 해줍니다. 캠핑은 특히 마음이 편안해집니다. 여러 연구 결과에서 알 수 있듯이 건강에도 좋습니다. 왜 그럴까요?
대자연 속에서 멋진 휴식을 취할 수 있기 때문이죠. 평화와 휴식은 몸과 마음을 회복시켜 줍니다.
캠프장에서 새로운 친구를 사귈 수 있습니다. 사회적 접촉은 건강에 도움이 됩니다.
신선한 공기와 비타민 D는 면역 체계를 강화시킵니다.
캠핑족은 인공 조명을 덜 필요로 합니다. 생체 시계의 기능이 향상되어 더 깊은 수면을 취할 수 있습니다.
캠핑장의 자유로움은 속도를 늦춰줍니다. 아무것도 하지 않고 아무것도 하지 않아도 되니까요!
캠핑은 자연과 가까워지는 기회를 제공합니다. 산이나 호수 중에서 원하는 장소를 선택할 수 있어요. 여름이나 겨울, 언제든지 캠핑을 즐길 수 있는 장소가 있습니다.
추천 캠핑 지역
호숫가에서 캠핑을 하면 영혼이 편안해집니다. 반짝이는 물과 맑은 공기가 자연과 깊은 유대감을 형성합니다. 매 순간 호수의 고요함과 아름다움을 만끽할 수 있습니다.
아름다운 호숫가 캠프장 4곳
캠핑을 할 때 특별한 편안함을 원하지 않고 장비와 장소 면에서 고급스러움을 추구하는 사람이라면 누구나 '화려함'과 '캠핑'의 조합은 최고! 글램핑은 야외 생활과 화려한 편안함, 이 두 가지의 장점을 완벽하게 결합한 캠핑입니다! 가장 아름다운 글램핑장에는 아늑한 인테리어부터 넓은 테라스, 숲 한가운데, 나무 위에 지어진 곳, 호수 위에 떠 있는 곳, 현대적인 사파리 텐트와 티피 스위트, 배럴과 나무 롯지 등 편안한 휴가를 보내는 데 필요한 모든 것이 갖춰져 있습니다.
글램핑 - 럭셔리 캠핑
트리하우스에서의 글램핑, 비박에서의 수면 등 모험과 자연 체험을 함께 즐길 수 있는 곳입니다. 기억에 오래 남을 숙박 시설입니다.