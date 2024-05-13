농장에서 즐기는 휴가

오스트리아의 농장 휴가는 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별한 경험입니다. 여러분에게 딱 맞는 숙소를 찾아보세요.

시골에서의 휴가! 이보다 더 좋은 게 있을까요?

아침이면 이미 초원에는 벌들이 윙윙거리고 송아지들이 맑은 공기를 향해 장밋빛 코를 뻗고 갓 구운 체리 케이크 냄새가 활기찬 하루의 휴가를 위해 체력을 보충해야 한다는 것을 상기시켜 줍니다.

휴일 손님은 농장을 떠나지 않아도 농장에서 많은 것을 즐길 수 있습니다. 원한다면 아침 일찍 소를 목초지로 몰고 나가 달걀을 나르는 일을 도울 수 있습니다. 투어는 농부의 아내가 직접 꽃과 허브의 효과와 치유력에 대해 설명하는 농부의 정원으로 짧은 여행을 이어갑니다.