농장에서 즐기는 휴가
시골에서의 휴가! 이보다 더 좋은 게 있을까요?
아침이면 이미 초원에는 벌들이 윙윙거리고 송아지들이 맑은 공기를 향해 장밋빛 코를 뻗고 갓 구운 체리 케이크 냄새가 활기찬 하루의 휴가를 위해 체력을 보충해야 한다는 것을 상기시켜 줍니다.
휴일 손님은 농장을 떠나지 않아도 농장에서 많은 것을 즐길 수 있습니다. 원한다면 아침 일찍 소를 목초지로 몰고 나가 달걀을 나르는 일을 도울 수 있습니다. 투어는 농부의 아내가 직접 꽃과 허브의 효과와 치유력에 대해 설명하는 농부의 정원으로 짧은 여행을 이어갑니다.
팜 홀리데이 - 맞춤형 체험
농장에서 먹고 마시기
오스트리아에서의 농장 휴가는 산지에서 직접 재배한 신선한 음식과 음료를 즐기는 축제와도 같습니다. 과일, 채소, 허브를 햇볕에 익혀 풍미를 더하는 등 최고급 식재료가 현지에서 자라고 있습니다. 갓 구운 빵, 유제품, 과일 주스와 기타 특산품이 농장에서 준비되어 있어, 식재료의 원산지와 전통 요리의 제작 과정을 직접 체험하고 맛볼 수 있습니다.
농장 주방은 지역성과 지속 가능성의 보물창고로, 각 요리마다 특별한 이야기를 담고 있습니다. 농장 휴가는 오랜 전통의 즐거움을 만끽하는 동시에 책임감 있는 농업의 중요성을 새롭게 깨닫는 기회를 제공합니다.
팜 홀리데이가 지속 가능한 이유는 무엇인가요?
농장 휴가는 생태, 지역, 사회 문화적 측면을 지원하는 지속 가능한 여행 선택입니다:
짧은 이동 거리: 현지 음식과 짧은 운송 거리는 CO2 배출량을 줄여줍니다.
자연 서식지 보존: 농업은 자연 서식지를 유지하고, 생물 다양성을 증진하며, 건강한 생태계를 유지하는 데 도움이 됩니다.
자원 효율성: 많은 농장에서 물, 에너지, 유한한 자원을 신중하게 관리하며 건강한 식품, 건강한 식물, 건강한 토양, 윤리적 축산업 등 순환 경제를 1년 365일 실천하고 있습니다.
지역 문화 및 경제 지원: 농장 휴가는 전통적인 생활방식과 공예를 유지함으로써 지역 문화와 경제를 강화합니다.