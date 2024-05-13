오스트리아의 이색적인 숙박 시설
나무 꼭대기에서 잠들고, 공룡 옆에서 깨어나는 오스트리아의 특별한 휴가를 "와우" 순간으로 만들어 보세요.
오스트리아의 그림 같은 산과 호수 풍경은 모험과 휴식의 완벽한 조화를 이루어 잊지 못할 경험을 선사합니다. 이 독특한 장소들에서는 평화와 영감으로 가득한 걱정 없는 시간을 보낼 수 있습니다. 소박한 산장부터 상상력을 자극하는 테마룸까지, 오스트리아는 모든 여행자에게 알맞은 숨겨진 보석을 제공합니다. 일상에서 벗어나 새로운 세계에 들어온 듯한 기분을 만끽해보세요.
나무와 자연
트리하우스
서로의 깊은 눈빛, 축하를 위한 와인 한 잔, 함께 보내는 주말에 대한 설레는 기대감: 트리하우스에서의 로맨틱한 밤은 오스트리아에서 잊지 못할 휴가를 만들어 줍니다. 트리하우스는 온 가족에게 환상적인 경험을 선사하며 독특한 모험을 선사합니다. 커플 또는 온 가족이 함께 나무 꼭대기로 올라가 나뭇잎 사이로 휴식을 취해보세요.
특이한 수면
테마 숙박 시설
공룡과 함께 아침 식사를 하거나, 사우나 티피에서 별이 쏟아지는 밤하늘을 즐기거나, 와인 배럴에서 함께 시간을 보내는 등 니더 외스터라이히에서 티롤에 이르는 이 테마 숙박시설은 단순한 숙면뿐만 아니라 완전히 독특한 경험을 선사합니다.
시골의 목가적인 환경에서의 편안함
디자이너 샬레
반짝이는 호수 옆, 광활한 숲 속, 웅장한 산맥이 보이는 전망 등 오스트리아 전역에서 편안한 휴식처를 제공하는 샬레에서 럭셔리한 잠자리를 경험해보세요. 샬레 휴가는 소박한 매력에 빠져드는 것이 핵심입니다.