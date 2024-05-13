티롤에서 만나는 특별한 미식

티롤은 맛을 제대로 아는 곳입니다. 오랜 세월 이어온 전통 위에 클래식한 향토 요리와 혁신적인 창작 요리를 세련되게 어우러져, 새로운 차원의 미식 경험을 완성합니다.

티롤의 치즈와 버터, 슈페크(Speck)는 알프스식 간식인 브레틀야우제(Brettljause)의 기본 메뉴에만 머무르지 않습니다. 이 지역의 요리는 주변 자연에서 직접 얻은 재료로 완성한, 맑고 정직한 맛을 바탕으로 합니다. 알프스 초원과 산장, 전통 가스트하우스(Gasthaus), 세련된 레스토랑에 이르기까지 어디에서든 그 진가를 만날 수 있습니다.

여행길에서는 달걀 프라이를 곁들인 그뢰스틀(Gröstl), 진한 육수에 담긴 카스프레스크뇌델(Kaspressknödel), 그리고 칠러탈식 크라프펜(Zillertaler Krapfen) 같은 향토 요리와 마주하게 됩니다. 작은 유제품 공방과 과수 농가, 마을 제과점에서는 현지 장인들이 정성을 다해 ‘진짜 티롤의 맛’이라 기억될 순간을 만들어 냅니다.

이 지역 특산품의 품질은 오감으로 느낄 수 있습니다. 산악 목장에서는 따뜻한 알프스식 환대를 경험하고, 티롤러 알름케제(Tiroler Almkäse)가 만들어지는 과정을 직접 볼 수 있습니다. 또한 유럽에서 가장 높은 고도에 위치한 과수 재배지에 자리한 슈탄츠(Stanz) 증류 마을에서는, 현지에서 생산한 고급 증류주를 바로 맛볼 수 있습니다.