티롤에서 만나는 특별한 미식
알프스 산장의 소박한 전통 요리부터 미슐랭 스타 레스토랑의 대담한 창의성까지, 산의 풍미를 경험하다

티롤은 맛을 제대로 아는 곳입니다. 오랜 세월 이어온 전통 위에 클래식한 향토 요리와 혁신적인 창작 요리를 세련되게 어우러져, 새로운 차원의 미식 경험을 완성합니다.

티롤의 치즈와 버터, 슈페크(Speck)는 알프스식 간식인 브레틀야우제(Brettljause)의 기본 메뉴에만 머무르지 않습니다. 이 지역의 요리는 주변 자연에서 직접 얻은 재료로 완성한, 맑고 정직한 맛을 바탕으로 합니다. 알프스 초원과 산장, 전통 가스트하우스(Gasthaus), 세련된 레스토랑에 이르기까지 어디에서든 그 진가를 만날 수 있습니다.

여행길에서는 달걀 프라이를 곁들인 그뢰스틀(Gröstl), 진한 육수에 담긴 카스프레스크뇌델(Kaspressknödel), 그리고 칠러탈식 크라프펜(Zillertaler Krapfen) 같은 향토 요리와 마주하게 됩니다. 작은 유제품 공방과 과수 농가, 마을 제과점에서는 현지 장인들이 정성을 다해 ‘진짜 티롤의 맛’이라 기억될 순간을 만들어 냅니다.

이 지역 특산품의 품질은 오감으로 느낄 수 있습니다. 산악 목장에서는 따뜻한 알프스식 환대를 경험하고, 티롤러 알름케제(Tiroler Almkäse)가 만들어지는 과정을 직접 볼 수 있습니다. 또한 유럽에서 가장 높은 고도에 위치한 과수 재배지에 자리한 슈탄츠(Stanz) 증류 마을에서는, 현지에서 생산한 고급 증류주를 바로 맛볼 수 있습니다.

Stanz

온 마을이 고급 증류주를 만드는 슈탄츠

이 마을에는 50개의 증류소가 모여 고급 브랜디(Edelbrand)를 전문적으로 생산합니다. 티롤의 슈탄츠(Stanz)에는 약 650명의 주민이 살고 있으며, 150가구 중 90가구가 고급 브랜디를 만들고 있습니다.

해발 1,040미터에 위치한 이곳은 유럽에서 가장 높은 과수 재배지입니다. 햇살이 풍부한 입지와 정교한 관개 시스템 덕분에 과일 고유의 향과 자연스러운 당도가 살아납니다.

슈납스(Schnaps)와 달리, 고급 브랜디는 완전히 익은 과일만 사용하며 과일 함량 100%로 만들어집니다. 덕분에 한 잔의 브랜디에서 슈탄츠 자두(Stanzer Zwetschke)의 향을 맡고, 부드럽고 긴 여운으로 맛볼 수 있습니다.

Stanz

티롤에서 진정한 오리지널을 경험하세요!

시간의 깊이를 맛보다: 지질학자 한나 포멜라(Hannah Pomella)와 셰프 크리스토프 크라비클러(Christoph Krabichler)는 화석이 풍부한 토양부터 알프스 특유의 테루아르(Alpine terroir)까지, 티롤의 지질학적 역사가 어떻게 맛과 재료를 형성하는지 탐구합니다.

알프스의 정수: 티롤은 뛰어난 고급 브랜디로 유명하며, 각각 순수한 맛을 응축한 표현입니다. 셰프 필립 스토너(Philipp Stohner), 스테파니 리저(Stefanie Rieser), 빅토리아 파링거(Viktoria Fahringer)는 티롤 고급 브랜디 세 가지에서 영감을 받아 한 입 크기의 요리 세 가지를 선보입니다.

특별한 브레틀야우제: ‘디 빌더린(Die Wilderin)’으로 알려진 클라우디아 코글러(Claudia Kogler)는 티롤러 마렌드(Tiroler Marend)를 창의적으로 재해석한 네 가지 요리를 선보이며, 브레틀야우제가 단순한 ‘간식’ 이상의 가치가 있음을 증명합니다.

티롤의 미식 세계는 풍부한 맛과 지역 재료를 중심으로 펼쳐집니다. 알프스 목초지와 산장, 전통 가스트하우스는 물론 세련된 고급 레스토랑과 수상 경력의 미식 공간까지, 어디서든 그 진가를 느낄 수 있습니다. 아래 사이트를 참조하고 즐거운 미식 여행으로 떠나보아요!

티롤에서는 수세대에 걸쳐 지역 사람들의 일상에 자리한 푸짐한 요리들의 향기가 공기를 가득 채웁니다. 대표적인 인기 메뉴로는 티롤러 크뇌들(Tiroler Knödel), 진한 산 치즈로 만든 카스프레스크뇌들(Kaspressknödel), 그리고 감자와 소고기를 바삭하게 볶은 티롤러 그뢰스틀(Tiroler Gröstl)이 있습니다. 슐루츠크라프펜(Schlutzkrapfen)은 커드치즈와 브라운버터를 채운 섬세한 파스타 포켓으로 큰 사랑을 받으며, 바삭한 칠러탈러 크라프펜(Zillertal Krapfen) 역시 인기입니다. 달콤한 맛을 좋아하는 이들을 위해서는 갓 튀긴 키아흘(Kiachl)을 링곤베리 잼과 함께, 혹은 짭짤하게 양배추와 곁들여 즐길 수 있습니다.

각 요리는 알프스 일상생활, 알뜰한 조리법, 그리고 지역 재료에 대한 섬세한 감각을 그대로 반영합니다.

티롤을 진정으로 이해하고 싶다면, 가장 먼저 찾아야 할 곳은 바로 지역 가스트하우스입니다. 나무 바닥이 삐걱거리고, 낮게 속삭이는 목소리 사이로 주방에서 풍기는 향기가 이미 이야기를 들려주는 곳. 지역 재료는 알프스 초원의 풍미와 전통 장인정신이 담긴 요리로 탄생합니다. 주인들은 가족처럼 따뜻하게 맞이해 줍니다. 식탁 위에서는 고전 레시피와 신선한 아이디어가 만나면서도 그 뿌리를 잃지 않습니다.

티롤러 비어트하우스(Tiroler Wirtshaus, 티롤 전통 여관)에서는 이 풍경, 사람들, 그리고 요리가 얼마나 긴밀하게 연결되어 있는지 오감으로 느낄 수 있습니다.

티롤은 산이 만들어내는 리듬 속에서 미식의 진수를 야외에서도 경험하도록 초대합니다. 조용한 산길을 따라가면 편안히 쉬어갈 수 있는 알프스 목장이 나타나고, 부드러운 자전거 코스는 계곡을 지나 갑자기 탁 트인 파노라마 풍경으로 안내합니다. 카르벤델(Karwendel) 중심부에는 수천 그루의 단풍나무가 둘러싼 알프스 마을, 엥 알름(Eng Alm)이 기다립니다. 작은 공방에서는 직접 맛으로 느낄 수 있는 장인정신을 발견할 수 있고, 슈탄츠(Stanz) 증류 마을에서는 숙련된 과일 증류사들이 전통을 전합니다. 길을 따라 가다 보면 게누스곤델(Genussgondel)을 타고 풍경 위를 날거나, 인스브루크를 내려다보며 피크닉을 즐길 수도 있습니다.

티롤에서는 연중 다양한 미식 이벤트가 열립니다. 장크트 요한(St. Johann)에서 열리는 크뇌들 축제(Knödelfest), 피츠탈 빙하(Pitztal Glacier)에서 진행되는 오스트리아 최고 고도 와인 시음회, 제펠트(Seefeld) 스트루델 축제가 대표적입니다. 여기에 키츠뷔엘(Kitzbühel)의 KITZ 쿨리나릭(KITZ Kulinarik)과 호프프가르텐(Hopfgarten)에서 열리는 국제 치즈 축제(International Käsiade) 같은 하이라이트 행사들이 더해져, 티롤의 음식 문화를 진정성 있고 다채롭게 체험할 수 있습니다.

