티롤에서 만나는 특별한 미식
알프스 산장의 소박한 전통 요리부터 미슐랭 스타 레스토랑의 대담한 창의성까지, 산의 풍미를 경험하다
티롤의 치즈와 버터, 슈페크(Speck)는 알프스식 간식인 브레틀야우제(Brettljause)의 기본 메뉴에만 머무르지 않습니다. 이 지역의 요리는 주변 자연에서 직접 얻은 재료로 완성한, 맑고 정직한 맛을 바탕으로 합니다. 알프스 초원과 산장, 전통 가스트하우스(Gasthaus), 세련된 레스토랑에 이르기까지 어디에서든 그 진가를 만날 수 있습니다.
여행길에서는 달걀 프라이를 곁들인 그뢰스틀(Gröstl), 진한 육수에 담긴 카스프레스크뇌델(Kaspressknödel), 그리고 칠러탈식 크라프펜(Zillertaler Krapfen) 같은 향토 요리와 마주하게 됩니다. 작은 유제품 공방과 과수 농가, 마을 제과점에서는 현지 장인들이 정성을 다해 ‘진짜 티롤의 맛’이라 기억될 순간을 만들어 냅니다.
이 지역 특산품의 품질은 오감으로 느낄 수 있습니다. 산악 목장에서는 따뜻한 알프스식 환대를 경험하고, 티롤러 알름케제(Tiroler Almkäse)가 만들어지는 과정을 직접 볼 수 있습니다. 또한 유럽에서 가장 높은 고도에 위치한 과수 재배지에 자리한 슈탄츠(Stanz) 증류 마을에서는, 현지에서 생산한 고급 증류주를 바로 맛볼 수 있습니다.
티롤 미식 여행의 힌트
티롤의 미식을 경험하자
온 마을이 고급 증류주를 만드는 슈탄츠
이 마을에는 50개의 증류소가 모여 고급 브랜디(Edelbrand)를 전문적으로 생산합니다. 티롤의 슈탄츠(Stanz)에는 약 650명의 주민이 살고 있으며, 150가구 중 90가구가 고급 브랜디를 만들고 있습니다.
해발 1,040미터에 위치한 이곳은 유럽에서 가장 높은 과수 재배지입니다. 햇살이 풍부한 입지와 정교한 관개 시스템 덕분에 과일 고유의 향과 자연스러운 당도가 살아납니다.
슈납스(Schnaps)와 달리, 고급 브랜디는 완전히 익은 과일만 사용하며 과일 함량 100%로 만들어집니다. 덕분에 한 잔의 브랜디에서 슈탄츠 자두(Stanzer Zwetschke)의 향을 맡고, 부드럽고 긴 여운으로 맛볼 수 있습니다.
티롤의 특산품
티롤에서 진정한 오리지널을 경험하세요!
시간의 깊이를 맛보다: 지질학자 한나 포멜라(Hannah Pomella)와 셰프 크리스토프 크라비클러(Christoph Krabichler)는 화석이 풍부한 토양부터 알프스 특유의 테루아르(Alpine terroir)까지, 티롤의 지질학적 역사가 어떻게 맛과 재료를 형성하는지 탐구합니다.
알프스의 정수: 티롤은 뛰어난 고급 브랜디로 유명하며, 각각 순수한 맛을 응축한 표현입니다. 셰프 필립 스토너(Philipp Stohner), 스테파니 리저(Stefanie Rieser), 빅토리아 파링거(Viktoria Fahringer)는 티롤 고급 브랜디 세 가지에서 영감을 받아 한 입 크기의 요리 세 가지를 선보입니다.
특별한 브레틀야우제: ‘디 빌더린(Die Wilderin)’으로 알려진 클라우디아 코글러(Claudia Kogler)는 티롤러 마렌드(Tiroler Marend)를 창의적으로 재해석한 네 가지 요리를 선보이며, 브레틀야우제가 단순한 ‘간식’ 이상의 가치가 있음을 증명합니다.