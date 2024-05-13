도시 한복판에서 즐기는 야외 액티비티 17

모차르트의 고향 잘츠부르크에는 시내에 여러 개의 산등성이가 자리하고 있습니다. 여유롭게 즐기는 오후 산책이든 조금 멀리 떠나는 일일 투어이든 잘츠부르크의 도심 속 산에 오르면 구시가지와 잘차흐 강(Salzach), 주변 지역의 빼어난 경관을 파노라마로 볼 수 있습니다.

가이스베르크(Gaisberg)와 운터스베르크(Untersberg)는 오두막에서 하룻밤 묵는 일일 투어에 이상적인 지역입니다. 호엔잘츠부르크 성이 위치하는 페스퉁스베르크(Festungsberg)와 인접한 묀히스베르크(Mönchsberg), 반대쪽에 위치한 카푸치너베르크(Kapuzinerberg)는 도시에 머물며 느긋하게 다녀오는 당일치기 여행에 적합합니다. 엽서 속 사진처럼 아름다운 경치를 배경으로 도심 속을 거니는 경험을 할 수 있습니다.