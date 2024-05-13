도시 한복판에서 즐기는 야외 액티비티 17

천혜의 알프스를 가진 오스트리아는 유럽에서 아웃도어 여행지로 더 알려져 있습니다. 한국에서는 문화와 역사를 찾아 도시부만 방문하는 분들이 많은데, 도시를 벗어나지 않아도 오스트리아가 자랑하는 대자연을 제대로 맛볼 수 있습니다!

오스트리아에서는 자연을 즐기기 위해 도시에서 멀리 벗어날 필요가 없습니다. 오스트리아의 도심은 주변 지역을 여행하기 위한 출발지로 완벽한 조건을 갖췄으며 동시에 도시 한복판에서 자연 체험도 가능합니다. 강을 따라 자전거를 타거나 강 위에서 서핑하기, 도심 속 산 오르기, 도심 속 녹색 오아시스 산책하기 등 도시에서 즐기는 야외 액티비티를 소개합니다.


산 위에서 즐기는 액티비티

모차르트의 고향 잘츠부르크에는 시내에 여러 개의 산등성이가 자리하고 있습니다. 여유롭게 즐기는 오후 산책이든 조금 멀리 떠나는 일일 투어이든 잘츠부르크의 도심 속 산에 오르면 구시가지와 잘차흐 강(Salzach), 주변 지역의 빼어난 경관을 파노라마로 볼 수 있습니다.

가이스베르크(Gaisberg)와 운터스베르크(Untersberg)는 오두막에서 하룻밤 묵는 일일 투어에 이상적인 지역입니다. 호엔잘츠부르크 성이 위치하는 페스퉁스베르크(Festungsberg)와 인접한 묀히스베르크(Mönchsberg), 반대쪽에 위치한 카푸치너베르크(Kapuzinerberg)는 도시에 머물며 느긋하게 다녀오는 당일치기 여행에 적합합니다. 엽서 속 사진처럼 아름다운 경치를 배경으로 도심 속을 거니는 경험을 할 수 있습니다.

맑은 공기를 듬뿍

비엔나가 세계적으로 ‘가장 살기 좋은 도시’로 꼽히는 데는 이유가 있습니다. 회색빛 건물보다 녹색 공간이 먼저 떠오르는 비엔나에서는 도시를 떠나지 않고도 자연을 느낄 수 있기 때문이죠. 비엔나에는 도심 속 정글도 존재합니다.

비엔나 시 동부에 위치한 로바우(Lobau)의 면적은 2,300 헥타르로 도나우-아우엔(Donau-Auen) 국립공원 전체 면적의 1/4에 해당하는 어마어마한 크기를 자랑합니다. 다양한 동식물을 만날 수 있어 비엔나의 정글로 불리는 곳입니다. 놀랍게도 800 종이 넘는 식물과 포유류 30여종, 번식 조류 100여종, 파충류 8종, 양서류 13종, 어류 60종을 보유하고 있습니다.

녹색 비엔나 더 보기

잘츠부르크나 인스부르크 같은 오스트리아의 도시에서도 완벽한 파도를 만날 수 있습니다. 대표적으로 잘츠부르크의 그나이스(Gneis) 지역을 들 수 있습니다. 알름 수로(Almkanal)의 인공 파도에서 서핑을 즐겨보세요!

4.5미터 폭에 0.5미터 높이의 파도를 일으키는 이곳의 특징은 두 개의 조파판이 있어 각각 개별적으로 조정이 가능하다는 점입니다. 거의 1년 내내 150미터 길이의 파도에서 서핑을 즐길 수 있습니다. 단, 강바닥이 마르는 9월에는 소몰이가 있어 예외입니다.

자전거 타기

오스트리아는 전국적으로 자전거 코스가 잘 정비되어 있습니다. 트라이젠탈 자전거도로(Traisental cycle route)의 일부는 니더외스터라이히주의 주도인 장크트푈텐(St. Pölten)을 관통하는 트라이젠(Traisen) 강을 따라 이어집니다. 이 완만한 도로는 피호프너(Viehofner) 호수를 지나는데 여기에서 자전거를 페달보트나 노 젓는 배로 바꿀 수 있습니다. 또는 나무로 된 둑 위로 자전거를 올려 펠트뮐레(Feldmühle) 숲길로 이동할 수 있습니다. 개구리 소리가 들려오고 형형색색의 나비들과 노란색 수련이 눈길을 사로잡는 길입니다.

조금 더 자연에 가까운 길을 원하나요? 니더외스터라이히 박물관(Museum Niederösterreich)의 정원은 잠깐의 휴식을 취하기에 완벽한 장소입니다. 또한 박물관의 자연을 위한 집(Haus für Natur)에는 붉은 개미 수천 마리가가 서식하는 개미집이 있습니다.

오스트리아 자전거 여행 더 보기

