오스트리아의 산과 호수
산과 호수에서 근심을 잊다
오스트리아는 자연과의 깊은 조화를 이루며 사람들이 산과 호수를 소중히 여깁니다. 하이킹, 고지대 트레일, 안전한 등산로, 산악 자전거 등 다양한 방법으로 자연을 체험할 수 있습니다. 알프스 산맥이 펼쳐진 오스트리아는 계곡, 숲, 초원, 고산 호수 등 다양한 경관을 자랑하며, 그 사이사이에 교회를 중심으로 한 마을들이 비밀 보석처럼 자리잡고 있습니다.
또한, 오스트리아는 깨끗한 물이 풍부한 나라로, 계곡과 강, 호수, 폭포를 통해 맑고 순수한 물의 은혜를 받고 습니다.
산과 물가에서
알프스를 즐기는 방법
Vom Glück der Bewegung in der Natur
„Gehen, sich bewegen, auf einen Berg steigen und wieder absteigen – das ist eine Parallele zum Leben“, sagt einer, der es wissen muss – Peter Habeler, österreichischer Extrembergsteiger und Bergpionier. Und tatsächlich kennen wir das Gefühl: Bewegung in der Natur macht uns gelassener, glücklicher. Die Natur wirkt beruhigend, der Kreislauf wird angekurbelt und der Geist wird frei.
Die Sonne scheint, ein angenehmes Lüftchen weht und die alpinen Giganten rundum beeindrucken. Die Konzentration gilt zu Beginn der Wanderung, vielleicht noch Gesprächen oder den eigenen Gedanken, dann immer mehr dem Weg und schließlich nur mehr der Natur. Plötzlich ist der Alltag weit weg und das Hier und Jetzt zählen. Die Berge haben eine magische Wirkung, dort finden Menschen, ohne es aktiv zu suchen: Ehrlichkeit, Authentizität und einen Ort, an dem alles richtig ist.
산과 초원의 나라, 오스트리아
면적 약 20만 평방킬로미터에 달하는 알프스 산맥은 유럽에서 가장 높은 산맥으로, 8개국에 걸쳐 퍼져 있습니다.
알프스 산맥 면적의 29%, 즉 이 8개국 중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 나라가 바로 오스트리아입니다.
알프스 목초지: 재충전을 위한 공간
저는 야외에서 자연과 마주하며 내면의 평화를 찾는 것을 좋아합니다. 갑자기 단순하고 아름다운 것들이 다시 눈에 들어오기 시작하죠.Guido Unterwurzacher, 티롤 산악 가이드 겸 익스트림 클라이머