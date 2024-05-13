Vom Glück der Bewegung in der Natur

„Gehen, sich bewegen, auf einen Berg steigen und wieder absteigen – das ist eine Parallele zum Leben“, sagt einer, der es wissen muss – Peter Habeler, österreichischer Extrembergsteiger und Bergpionier. Und tatsächlich kennen wir das Gefühl: Bewegung in der Natur macht uns gelassener, glücklicher. Die Natur wirkt beruhigend, der Kreislauf wird angekurbelt und der Geist wird frei.

Die Sonne scheint, ein angenehmes Lüftchen weht und die alpinen Giganten rundum beeindrucken. Die Konzentration gilt zu Beginn der Wanderung, vielleicht noch Gesprächen oder den eigenen Gedanken, dann immer mehr dem Weg und schließlich nur mehr der Natur. Plötzlich ist der Alltag weit weg und das Hier und Jetzt zählen. Die Berge haben eine magische Wirkung, dort finden Menschen, ohne es aktiv zu suchen: Ehrlichkeit, Authentizität und einen Ort, an dem alles richtig ist.