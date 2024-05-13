ウィーンのオペラ、コンサートのチケット予約
ウィーン国立歌劇場のチケット
ウィーン国立歌劇場のチケットは、文書による予約でも、オンライン予約でも、シーズンの公演プログラム発表後、すべての演目のチケットが予約できます。
チケットは通常二ヶ月前から発券。引き取りは、前日までなら国立歌劇場近くの前売り場(Operngasse 2)、当日の場合は直接劇場の窓口で開演前に。
●インターネットによるチケット予約:
シーズンすべての公演は以下のサイトでオンライン予約を受付けています。英語、ドイツ語。
http://www.wiener-staatsoper.at
http://www.culturall.com(国立歌劇場、フォルクスオーパー)
●日本からの書面によるチケット予約:
申込書は独文か英文で、遅くとも公演日の3週間前までに届くよう、以下のアドレスへ郵送またはファクス送付ください。 予約は何ヶ月前からでも可。その場合、返事はだいたい一ヶ月ぐらいで来ます。
宛先:
Vienna State Opera Ticket Offices
Hanuschgasse 3, 1010 Wien, Austria/Europe
FAX: +43-1- 51 444-2969
●電話によるチケット予約:
窓口での前売りと同様、通常2か月前からできます。クレジットカード決済。受け付けは月曜~日曜 10~21時(現地時間) Tel.+43-1-513 1513
フォルクスオーパーのチケット
フォルクスオーパーのチケットは、文書による予約は、シーズンの公演プログラム発表後、すべての演目のチケットが予約できます。
一方、オンライン予約に関しては、前月の最初の平日からチケットは予約が可能です。ただし、9月分のチケットの予約は夏休みが入るので6月最初の平日から受け付けられます。電話予約の期間も同じです。
●インターネット予約は:
http://www.volksoper.at
http://www.culturall.com
●書面によるチケット予約:
Volksoper Wien, Stadtbuero,
Goethegasse 1, 1010 Wien, Austria/Europe
FAX: +43-1-51 444-3669
e-mail: tickets@volksoper.at
●電話によるチケット予約:
窓口での前売りと同様、通常2か月前からできます。クレジットカード決済。受け付けは月曜~日曜 10~21時(現地時間) Tel.+43-1-513 1513
上記いずれの場合も書面による予約での支払い方法:
支払いは現地からの返事に従って、次の2通りのいずれかの方法で予め日本で済ませておきます。
・指定期間内に予約番号を明記の上、クレジットカードの種類・番号・名義・有効期限を知らせ、金額を引き落としてもらう。
・同じく指定期間内に現地にお金が届くように、銀行または郵便局から指定口座へ送金します。その際、請求金額が現地で目減りしないように送ってください。
現地で購入:
・連邦劇場合同チケットオフィス(国立歌劇場、フォルクスオーパー、ブルク劇場、アカデミー劇場のチケット)の窓口:Operngasse 2(オペラ座横)
窓口業務時間:月曜〜金曜8時〜18時、土日・祝祭日:9時〜12時、毎月第一土曜とアドヴェント(クリスマス前4週間)の土曜9時〜17時。
・オペラ座アーケードの案内所:Herbert von Karajan-Platz, 1010 Wien
窓口業務時間:月曜〜土曜9時から上演開始2時間前まで。土曜9時〜12時。毎月第一土曜とアドヴェント(クリスマス前4週間)の土曜9時〜17時。日曜・祝祭日は休み。
それぞれの劇場のチケット売り場:
・国立歌劇場ロビーの窓口(カラヤン広場側) Kassa im Foyer:
窓口業務時間:月曜〜土曜9時から上演開始2時間前まで。土曜9時〜12時。毎月第一土曜とアドヴェント(クリスマス前4週間)の土曜9時〜17時。日曜・祝祭日は休み。
・フォルクスオーパー ロビーの窓口:公演の一時間前から。
チケット前売り開始日:
・国立歌劇場:公演日の2ヵ月前から前売り開始(例:11月1日の公演分は9月1日から、11月30日の公演分は9月30日から)。ただし9月1日〜30日のチケットは、5月1日〜30日に、10月1日~30日のチケットは、6月1日から30日に前売り。
・フォルクスオーパー:毎月1日に翌月末までの公演チケットの前売りが開始されます。(例:9月1日には10月30日までの公演チケットが買えます。)。ただし9月のチケットは、6月1日から発売されます。
予約会員のための指定日やシリーズ公演の場合、一般前売りが制限されることもあります。大晦日の公演など特に人気の高い公演に関しては、特別に前売りが行なわれますのでご注意ください。
◎ 立ち見
シーズンの立ち見席回数券(バルコーンとギャラリー)、は6月1日から連邦劇場合同チケット売り場で発売されます。
個別のチケット:国立歌劇場の立ち見席チケットは当日売りのみ。フォルクスオーパーは前売り開始第1日目から購入可能。当日売り窓口は上演1時間前からオープン。
◎ 割り引き 残券 (Last-minute tickets):
国立歌劇場: 連邦劇場カードをお持ちの方に限り、前日、ラストチャンスが残されています。残券がある場合、その一部が49ユーロの一律価格で販売さ れます。このチケットは公演前日の9時〜14時、土・日曜・祭日は9時〜12時 Operngasse 2, 1010 Wienの前売り窓口にて、また国立歌劇場、アーケードの案内所でも日曜・祭日以外なら販売されます。月曜~金曜9時〜14時、土曜は9時〜12時。
◎ 座席表と料金表(ユーロ)
ウィーン国立歌劇場
フォルクスオーパー
楽友協会:
● インターネットでの予約:
E-Mail: tickets@musikverein.at
www.musikverein.at
● 窓口: Boesendorferstrasse 12, 月曜~金曜 9:00~20:00、土曜 9:00~
13:00と、公演時間の一時間前から(楽友協会主催コンサート)
●書面による宛先
Musikverein, Musikvereinsplatz 1, A-1010 Wien,
Tel. +43-1-505 8190
コンツェルトハウス:
● インターネットでの予約:
E-Mail: ticket@konzerthaus.at
www.konzerthaus.at
●書面による宛先
Konzerthaus, Lothringerstrasse 20, A-1037 Wien
Tel. +43-1-242 002
●窓口の営業時間:月曜~金曜 9:00~19:45、土曜 9:00~13:00と、開演前45分から
そのほかのコンサートのチケット予約は各主催者のアドレスにご連絡ください。現地では各会場の窓口、市内のプレイガイド(カルテンビューロ)、ホテルフロントなどで。
ウィーン市観光局が新たに発行しているイベント情報誌「スポットspot」は、以前の月間プログラムに代わるもので、その時期のイベントハイライト、音楽、美術など様々なイベント、興味深い文化トピックスに関する詳しい内容、そして舞台裏などを網羅しています（ドイツ語・英語）。発行は年に4回、3月1日、6月1日、9月1日、12月1日です。「spot」は現地のインフォメーションで配布していますが、ウィーン市観光局のイベントサイトでダウンロードできます。