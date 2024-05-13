오스트리아에서 새해를 맞이하기

오스트리아에서는 새해를 맞이하는 방법이 정말 다양합니다. 화려한 새해 무도회에 참석해 우아한 분위기 속에서 한 해를 시작할 수도 있고, 도시 곳곳의 거리에서 사람들과 함께 신나는 축제를 즐길 수도 있죠.

올해 연말 여행지로 오스트리아를 선택하셨나요? 정말 탁월한 선택이에요! 오스트리아는 새해를 맞이하기에 완벽한 장소로, 전국 곳곳에서 다채로운 축제가 펼쳐집니다. 불꽃놀이, 콘서트, 무도회, 파티까지—상상할 수 있는 모든 축제 분위기가 준비되어 있죠.

자정이 가까워지면, 거리 한복판에서 샴페인 한 잔을 들고 왈츠를 추는 꿈 같은 순간이 펼쳐집니다. 그런 로맨틱한 새해를 꿈꿔왔다면, 이제 그 꿈이 현실이 되는 순간이에요!

오스트리아의 새해 전야는 세대를 넘어 모두가 함께 즐기는 시간입니다. 자유롭고 즐거우며, 전통이 살아 숨 쉬는 이곳에서는 누구나 특별한 추억을 만들 수 있어요. 야외에서 춤을 추거나, 카페에서 샴페인으로 건배를 하거나, 소시지 가판대 앞에서 친구들과 수다를 떨며 웃는 순간들—오스트리아의 새해는 삶의 기쁨과 따뜻한 연결의 순간들로 가득합니다.

지금이 바로, 오스트리아에서 잊지 못할 새해를 시작할 시간이에요!

도시에서 맞이하는 새해

비엔나 스타일로 새해 맞이하기

비엔나의 구시가지 전체는 매년 새해 전야가 되면 거대한 파티 존으로 변합니다. 매년 최대 100만 명에 달하는 사람들이 이 축제를 즐기기 위해 모여듭니다.

‘질베스터파트(Silvesterpfad, 새해 전야 길)’는 12월 31일 오후 2시에 시작해 1월 1일 새벽 2시에 마무리됩니다. 거리에서는 콘서트가 열리고, 왈츠 음악과 최신 팝송이 곳곳에서 흘러나와 사람들은 자연스럽게 춤을 춥니다. 자정이 되면 도시 전체에 교회 종소리가 울려 퍼지고, 절반의 시민들이 거리에서 ‘아름답고 푸른 도나우’ 왈츠에 맞춰 춤을 춥니다. 밤하늘을 수놓는 불꽃놀이는 말할 것도 없죠.

질베스터파트를 걷다 보면 돼지, 네잎클로버, 굴뚝 청소부 모양의 장식품을 파는 가판대를 자주 보게 될 겁니다. 오스트리아 사람들은 행운을 가져다준다고 믿는 이런 부적들을 매우 중요하게 생각합니다. 그리고 겨울, 특히 새해 전야에 오스트리아 사람들이 좋아하는 또 하나의 필수 요소는 바로 몸을 녹여주는 따뜻한 글뤼바인(Glühwein)과 몸을 녹이기 위한 푼쉬(Punsch)!.

12월 31일과 1월 1일에는 비엔나 국립 오페라 극장폴크스오퍼(국민 오페라 극장)에서 요한 슈트라우스의 오페레타 「박쥐(Die Fledermaus)」의 갈라 공연도 열립니다. 문화적인 새해를 보내고 싶은 분들께 딱 맞는 선택이 될 것입니다.

브레겐츠

그라츠

인스브루크

클라겐푸르트

린츠

잘츠부르크

장크트 푈텐

친환경 새해

불꽃놀이 없는 클라인발저탈의 조용한 새해 전야

점점 더 많은 사람들이 사람과 동물, 자연을 보호하기 위해 새해에 불꽃놀이와 폭죽을 하지 않는 것을 선택하고 있습니다. 클라인발저탈(Kleinwalsertal) 계곡은 이런 움직임을 선도하며, 불꽃놀이 대신 대규모 야외 파티를 열어 새해 전야를 축하하고 있습니다.

이 친환경적인 대안은 사람과 자연 모두에게 부담을 주지 않는 즐거운 축제 분위기를 제공합니다. 또한 오염을 줄이는 데 도움이 되며, 공동체와 지속 가능성을 중심에 둔 새로운 전통을 만들어가고 있습니다.

Kleinwalser Valley

새해 전통

오스트리아에서는 새해 전야에 왈츠를 추고, 행운을 기원하는 부적을 주고받으며, 녹인 납을 부어 미래를 점치는 전통이 있습니다. 자정이 되면 슈트라우스의 「아름답고 푸른 도나우」가 연주되고, 집안에서 연기를 내는 의식은 다가오는 한 해의 행운을 가져온다고 전해집니다.

비엔나 왈츠

자정이 되면 오스트리아 사람들은 전통적으로 요한 슈트라우스의 『아름답고 푸른 도나우』가 전국 거리 곳곳에서 울려 퍼지는 가운데 왈츠를 추며 새해를 맞이합니다.

행운의 부적

새해 전야에는 사랑하는 사람들의 행복과 성공을 기원하며 네 잎 클로버, 돼지 모형, 굴뚝 청소부 장식 등을 행운의 부적으로 선물합니다.

납 부어 점치기

녹인 납을 물에 부으면, 만들어진 모양을 보고 다가올 한 해를 점칩니다. 그 모양은 행운이나 성공 등과 관련된 힌트를 준다고 믿어집니다.

연기 의식

라우네흐테(Rauhnächte) 기간 동안 허브를 태워 집과 마당에 연기를 내어 악령을 쫓고 다가오는 한 해의 행운을 기원합니다

비엔나 왈츠

베토벤과 슈베르트가 세상을 떠난 후, 비엔나 음악의 새로운 시대가 시작되었으며, 그 중심에는 슈트라우스 가문이 있었습니다. 요한 슈트라우스는 여섯 살에 첫 왈츠를 작곡했고, 아버지의 뒤를 이어 지휘자가 된 후 비엔나를 넘어 큰 성공을 거두었습니다. 1863년부터 그는 모든 황실 무도회를 이끌며 비엔나 춤 역사의 새로운 장을 열었습니다.

비엔나 왈츠는 2017년 유네스코 무형문화유산으로 지정되었지만, 1815년 비엔나 회의 이전까지는 부적절하다고 여겨졌습니다. 부르주아 계급이 등장하고 그뤼너차이트 시대에 살롱이 열리면서 활기찬 새 시대가 시작되었죠. 요한 슈트라우스 덕분에 비엔나 왈츠는 오늘날까지도 오스트리아 전통의 중요한 부분으로 자리잡고 있습니다.

UNESCO Intangible HeritageJohann Strauss II

특별 행사

새해 전야 길

2025. 12. 31. – 2026. 1. 1.
비엔나 중심부

새해 전야 길은 12월 31일 오후 2시에 시작해 1월 1일 새벽 2시에 끝납니다. 왈츠와 인기곡, 거리 파티가 여러분을 새해 춤판으로 초대합니다!

더 보기

오페레타 「박쥐」

2025. 12. 31. – 2026. 1. 1.
비엔나 국립 오페라극장, 폴크스오퍼

새해 전야와 1월 1일에, 비엔나 국립 오페라극장과 폴크스오퍼에서는 요한 슈트라우스의 오페레타 「박쥐」가 공연됩니다.

더 보기

노르트케테산의 새해 전야 행사

2025. 12. 31. – 2026. 1. 1.
인스브루크

인스브루크 시내를 한눈에 내려다보며 새해를 맞이해 보세요 – 불꽃놀이를 감상하는 장관은 그야말로 숨이 멎을 만큼 아름답습니

더 보기

호에 잘페(Hohe Salve) 산에서 보내는 새해 전야

2025. 12. 30. – 2026. 1. 1.
Kirchbichl, Hopfgarten, Itter, 티롤 주

환상적인 파노라마 전망, 장관을 이루는 불꽃놀이, 그리고 산속에서 울려 퍼지는 음악까지!

더 보기

도나우 강에서 보내는 새해 전야

2025. 12. 31. – 2026. 1. 1.
Donaupark at Lentos Museum Anlegestelle Wurm & Noé , 4020 Linz

도나우 강 위에서 펼쳐지는 새해 전야! 음악과 갈라 디너, 그리고 환상적인 불꽃놀이를 감상할 수 있는 특별한 크루즈 파티.

더 보기

호엔잘츠부르크 요새에서 열리는 새해 전야 콘서트

2025. 12. 31.
잘츠부르크, 호엔잘츠부르크 요새

모차르트, 슈트라우스 등 거장들의 음악과 함께하는 역사적인 요새의 축제 분위기를 즐기세요.

더 보기

뵈르터제 호수(Wörthersee)에서 즐기는 새해 수영

2026. 1. 1.
Lake Wörthersee, Velden

심장이 약한 분들은 주의하세요 — 물 온도는 약 5°C에 불과합니다.

더 보기

새해 음악회 – 톤퀠스틀러 오케스트라(Tonkünstler)

2026. 1. 3. – 2026. 1. 9.
비엔나 무지크페라인 황금홀

새해의 축제 같은 시작: 비엔나 무지크페라인 황금홀에서 왈츠와 클래식 명곡들이 울려 퍼져, 한 해의 시작을 잊지 못할 순간으로 만들어줍니다.

더 보기

비엔나 필하모닉 오케스트라 신년 음악회

요한 슈트라우스 가문과 그 동시대인들의 광대한 레퍼토리에서 나온 활기차고 동시에 향수를 불러일으키는 음악 프로그램으로 새해 첫날을 축하하는 것은 오랫동안 비엔나 필하모닉의 전통이었습니다. 비엔나 신년 콘서트는 무지크페라인 황금의 라이브 관객들을 즐겁게 할 뿐만 아니라 90개국 이상에서 약 5천만 명의 시청자를 끌어 모으며, 전 세계에서 가장 유명한 클래식 콘서트로 자리매김하고 있습니다.

비엔나 신년 음악회의 티켓을 구하기란 하늘에 별 따기입니다. 전 세계적인 인기로 매년 많은 사람들이 오스트리아로 모이게 하는 이 음악회에서 음악을 감상하기 위해서는 운이 매우 중요합니다. 예약은 전년도 2월에 접수와 추첨을 통해 당첨자에 한해 진행됩니다.

New Year Concert ticket lottery

새해맞이음식

새해 전야에는 가족과 친구들이 모여 퐁듀나 라클렛 같은 아늑한 식사를 즐기며, 스파클링 와인 한 잔을 곁들입니다. 마지팬이나 초콜릿으로 만든 행운의 부적은 꼭 빠지지 않는데, 이는 새해의 번영과 행운을 상징합니다.

FAQs

오스트리아의 전통적인 새해 전야 풍습에는 왈츠 춤추기, 주석 부어보기, 집과 농장에 연기 피우기(스머징), 그리고 행운의 부적을 선물로 주는 것이 포함됩니다.

높은 수요로 인해 새해 음악회 티켓은 매년 초 비엔나 필하모닉 공식 웹사이트에서 진행되는 추첨을 통해서만 배정됩니다. 이를 통해 전 세계의 관객들이 동등한 기회를 가질 수 있도록 합니다. 티켓 추첨 신청은 1월부터 2월까지 접수됩니다.

함께 나누는 식사는 새해 전야 축하의 중요한 부분입니다. 퐁듀와 라클렛이 인기 있는 메뉴이며, 많은 가정에서는 푸짐한 고기 요리부터 겨울철 고전 요리까지 지역 특산품을 포함한 특별한 메뉴를 준비합니다. 자정이 되면 거의 모든 사람이 샴페인이나 스파클링 와인 잔을 들어 축배를 듭니다. 또한 작은 마지팬 돼지, 초콜릿 굴뚝 청소부, 말발굽 같은 달콤한 상징물도 전통의 일부로, 새해의 행운을 기원합니다.

오스트리아에서는 새해를 맞아 다양한 이벤트가 열립니다. 비엔나에서는 도시 중심가가 거대한 무대가 되어 질베스터파드(새해 전야 길, Silvesterpfad)가 펼쳐지며, 무도회장과 라이브 음악, 음식 부스가 즐비합니다. 비엔나 국립 오페라극장은 고전적인 방식으로 오페레타 ‘박쥐’를 공연하고, 세계적으로 유명한 비엔나 필하모닉 오케스트라 신년 음악회는 1월 1일 현지 시간 아침에 음악의 빛을 선사합니다.

지역별로도 특별한 하이라이트가 새해 분위기를 만듭니다. 인스브루크에서는 노르트케테산에서 많은 방문객이 모이는 베르크질베스터(Bergsilvester) 행사가 열리고, 린츠에서는 도나우 강 위에서 새해 전야 행사가 펼쳐집니다. 잘츠부르크에서는 호엔잘츠부르크 요새에서 특별한 콘서트가 열려 독특한 분위기를 자아냅니다. 도전 정신이 있는 사람들은 뵈르터제 호수(Wörthersee)나 아헨제 호수(Achensee)의 차가운 물에서 새해 맞이 수영을 즐길 수 있는데, 이는 잊을 수 없는 경험이 될 것입니다.

관련 기사