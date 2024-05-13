오스트리아에서 새해를 맞이하기
올해 연말 여행지로 오스트리아를 선택하셨나요? 정말 탁월한 선택이에요! 오스트리아는 새해를 맞이하기에 완벽한 장소로, 전국 곳곳에서 다채로운 축제가 펼쳐집니다. 불꽃놀이, 콘서트, 무도회, 파티까지—상상할 수 있는 모든 축제 분위기가 준비되어 있죠.
자정이 가까워지면, 거리 한복판에서 샴페인 한 잔을 들고 왈츠를 추는 꿈 같은 순간이 펼쳐집니다. 그런 로맨틱한 새해를 꿈꿔왔다면, 이제 그 꿈이 현실이 되는 순간이에요!
오스트리아의 새해 전야는 세대를 넘어 모두가 함께 즐기는 시간입니다. 자유롭고 즐거우며, 전통이 살아 숨 쉬는 이곳에서는 누구나 특별한 추억을 만들 수 있어요. 야외에서 춤을 추거나, 카페에서 샴페인으로 건배를 하거나, 소시지 가판대 앞에서 친구들과 수다를 떨며 웃는 순간들—오스트리아의 새해는 삶의 기쁨과 따뜻한 연결의 순간들로 가득합니다.
지금이 바로, 오스트리아에서 잊지 못할 새해를 시작할 시간이에요!
비엔나 스타일로 새해 맞이하기
비엔나의 구시가지 전체는 매년 새해 전야가 되면 거대한 파티 존으로 변합니다. 매년 최대 100만 명에 달하는 사람들이 이 축제를 즐기기 위해 모여듭니다.
‘질베스터파트(Silvesterpfad, 새해 전야 길)’는 12월 31일 오후 2시에 시작해 1월 1일 새벽 2시에 마무리됩니다. 거리에서는 콘서트가 열리고, 왈츠 음악과 최신 팝송이 곳곳에서 흘러나와 사람들은 자연스럽게 춤을 춥니다. 자정이 되면 도시 전체에 교회 종소리가 울려 퍼지고, 절반의 시민들이 거리에서 ‘아름답고 푸른 도나우’ 왈츠에 맞춰 춤을 춥니다. 밤하늘을 수놓는 불꽃놀이는 말할 것도 없죠.
질베스터파트를 걷다 보면 돼지, 네잎클로버, 굴뚝 청소부 모양의 장식품을 파는 가판대를 자주 보게 될 겁니다. 오스트리아 사람들은 행운을 가져다준다고 믿는 이런 부적들을 매우 중요하게 생각합니다. 그리고 겨울, 특히 새해 전야에 오스트리아 사람들이 좋아하는 또 하나의 필수 요소는 바로 몸을 녹여주는 따뜻한 글뤼바인(Glühwein)과 몸을 녹이기 위한 푼쉬(Punsch)!.
12월 31일과 1월 1일에는 비엔나 국립 오페라 극장과 폴크스오퍼(국민 오페라 극장)에서 요한 슈트라우스의 오페레타 「박쥐(Die Fledermaus)」의 갈라 공연도 열립니다. 문화적인 새해를 보내고 싶은 분들께 딱 맞는 선택이 될 것입니다.
친환경 새해
불꽃놀이 없는 클라인발저탈의 조용한 새해 전야
점점 더 많은 사람들이 사람과 동물, 자연을 보호하기 위해 새해에 불꽃놀이와 폭죽을 하지 않는 것을 선택하고 있습니다. 클라인발저탈(Kleinwalsertal) 계곡은 이런 움직임을 선도하며, 불꽃놀이 대신 대규모 야외 파티를 열어 새해 전야를 축하하고 있습니다.
이 친환경적인 대안은 사람과 자연 모두에게 부담을 주지 않는 즐거운 축제 분위기를 제공합니다. 또한 오염을 줄이는 데 도움이 되며, 공동체와 지속 가능성을 중심에 둔 새로운 전통을 만들어가고 있습니다.
새해 전통
비엔나 왈츠
베토벤과 슈베르트가 세상을 떠난 후, 비엔나 음악의 새로운 시대가 시작되었으며, 그 중심에는 슈트라우스 가문이 있었습니다. 요한 슈트라우스는 여섯 살에 첫 왈츠를 작곡했고, 아버지의 뒤를 이어 지휘자가 된 후 비엔나를 넘어 큰 성공을 거두었습니다. 1863년부터 그는 모든 황실 무도회를 이끌며 비엔나 춤 역사의 새로운 장을 열었습니다.
비엔나 왈츠는 2017년 유네스코 무형문화유산으로 지정되었지만, 1815년 비엔나 회의 이전까지는 부적절하다고 여겨졌습니다. 부르주아 계급이 등장하고 그뤼너차이트 시대에 살롱이 열리면서 활기찬 새 시대가 시작되었죠. 요한 슈트라우스 덕분에 비엔나 왈츠는 오늘날까지도 오스트리아 전통의 중요한 부분으로 자리잡고 있습니다.
특별 행사
새해 전야 길
새해 전야 길은 12월 31일 오후 2시에 시작해 1월 1일 새벽 2시에 끝납니다. 왈츠와 인기곡, 거리 파티가 여러분을 새해 춤판으로 초대합니다!
오페레타 「박쥐」
새해 전야와 1월 1일에, 비엔나 국립 오페라극장과 폴크스오퍼에서는 요한 슈트라우스의 오페레타 「박쥐」가 공연됩니다.
노르트케테산의 새해 전야 행사
인스브루크 시내를 한눈에 내려다보며 새해를 맞이해 보세요 – 불꽃놀이를 감상하는 장관은 그야말로 숨이 멎을 만큼 아름답습니
호에 잘페(Hohe Salve) 산에서 보내는 새해 전야
환상적인 파노라마 전망, 장관을 이루는 불꽃놀이, 그리고 산속에서 울려 퍼지는 음악까지!
도나우 강에서 보내는 새해 전야
도나우 강 위에서 펼쳐지는 새해 전야! 음악과 갈라 디너, 그리고 환상적인 불꽃놀이를 감상할 수 있는 특별한 크루즈 파티.
호엔잘츠부르크 요새에서 열리는 새해 전야 콘서트
모차르트, 슈트라우스 등 거장들의 음악과 함께하는 역사적인 요새의 축제 분위기를 즐기세요.
뵈르터제 호수(Wörthersee)에서 즐기는 새해 수영
심장이 약한 분들은 주의하세요 — 물 온도는 약 5°C에 불과합니다.
비엔나 필하모닉 오케스트라 신년 음악회
요한 슈트라우스 가문과 그 동시대인들의 광대한 레퍼토리에서 나온 활기차고 동시에 향수를 불러일으키는 음악 프로그램으로 새해 첫날을 축하하는 것은 오랫동안 비엔나 필하모닉의 전통이었습니다. 비엔나 신년 콘서트는 무지크페라인 황금의 라이브 관객들을 즐겁게 할 뿐만 아니라 90개국 이상에서 약 5천만 명의 시청자를 끌어 모으며, 전 세계에서 가장 유명한 클래식 콘서트로 자리매김하고 있습니다.
비엔나 신년 음악회의 티켓을 구하기란 하늘에 별 따기입니다. 전 세계적인 인기로 매년 많은 사람들이 오스트리아로 모이게 하는 이 음악회에서 음악을 감상하기 위해서는 운이 매우 중요합니다. 예약은 전년도 2월에 접수와 추첨을 통해 당첨자에 한해 진행됩니다.