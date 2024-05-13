오스트리아의 소금 광산

잘츠캄머구트 지역에서는 7,000년 동안 소금이 채굴되어 왔습니다. 실제 소금 광산을 탐방하여 하얀 황금에 숨겨진 이야기를 만나보세요.

한 걸음씩 산속으로 더 깊숙이 들어가 보세요. 이곳은 좁고 흙의 차가운 공기가 피부에 축축한 막을 형성합니다. 광산의 벽과 바닥은 거칠고 결정질로 느껴지며, 손가락 아래에는 작은 소금 알갱이가 만져질 듯합니다. 터널 깊숙한 곳의 긴 여정은 끝이 없어 보이지만 갑자기 커다란 동굴이 열립니다. 이곳에 화이트 골드가 산 속에 묻혀 있습니다.

램프 불빛 아래서 벽이 주황색과 빨간색으로 반짝입니다! 지하 기도실, 나치가 약탈한 예술품 전시, 광부 슬라이드, 심지어 지하에서 빛의 쇼가 펼쳐지는 수상 극장 무대까지 발견할 수 있을 거라고 누가 예상했을까요? 소금 광산을 방문하는 것은 독특하고 신비로운 세계에 들어온 듯한 느낌을 주는 진정한 경험입니다.