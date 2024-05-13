De mooiste paleistuinen in Oostenrijk

Oostenrijk is de thuisbasis van indrukwekkende kastelen. Net zo opmerkelijk zijn de uitgestrekte tuinen, met veel zeldzame planten.

De Oostenrijkse kastelen liggen van oost naar west verspreid als parels aan een ketting en bieden volop kansen om de geschiedenis te ontdekken. Maar niet alleen de kastelen zelf zijn een bezoek waard - de tuinen, parken en lusthoven eromheen, zorgvuldig ontworpen met veel detail, zijn ware juweeltjes van tuinontwerp.

Een perfecte mix van architectuur en natuur

De Oostenrijkse paleistuinen zijn zeer gevarieerd, van prachtige bloemperken tot alpentuinen en van romantische ontwerpen tot waterpartijen. Veel van deze tuinen zijn eeuwenoud en bieden een verfrissend toevluchtsoord in de zomer. Het is geen verrassing dat bezoekers genieten van een ontspannen wandeling door deze prachtige groene ruimtes.

De mensen in Oostenrijk hebben altijd een sterke band gehad met natuur en architectuur. Al vroeg begonnen ze tuinen aan te leggen om te genieten van de schoonheid van de natuur. Vandaag de dag nodigen de prachtige paleistuinen van Oostenrijk uit tot wandelen, verkennen en ontspannen.

Maak kennis met de Oostenrijkse paleistuinen

Tuinen der liefde

Tuinen van kasteel Ambras

Aartshertog Ferdinand II liet het paleis bouwen als toevluchtsoord voor zijn geheime vrouw, Philippine Welser. De kasteelvrouw wordt omgeven door vele legendes.

Kasteel Ambras

Mirabell tuinen

Wandel door de baroktuin naar de fontein, zie marmeren dwergen verstopt in de heggen en geniet van hetzelfde uitzicht dat Salome Alt ooit bewonderde.

Mirabell Paleis

Paleistuinen en biodiversiteit

Kasteeltuinen Herberstein

Er valt veel te ontdekken: Een dierentuin met dieren uit de hele wereld en tuinen die zijn ontworpen om de zon te volgen, met kleurrijke thematische bloembedden.

Kasteeltuinen Herberstein

Kasteeltuinen Rosegg

In het wildpark kun je de historische kasteelheuvel verkennen en meer dan 300 dieren bekijken. Een wandeling door het labyrint naar het kasteel is ook de moeite waard.

Kasteel Rosegg

Paleispark Schönbrunn

De oudste dierentuin ter wereld is de belangrijkste attractie in Schönbrunn. Tip: Trek zeker voldoende tijd uit om het paleisterrein en het paleis zelf te verkennen.

Paleis Schönbrunn

Tuinen van paleis Hof

Waar ontmoeten witte ezels en lippizanerpaarden exotische planten? In de baroktuin van paleis Hof! Er zijn ook 7 terrassen en 6 fonteinen.

Paleis Hof

Prins Eugene en plantkunde

Prins Eugene was niet alleen een generaal maar ook een gepassioneerd tuinier. Hij veranderde vier paleizen in prachtige baroktuinen.

Paleis Hof

Paleis Belvedere

Paleis Niederweiden

Paleis Obersiebenbrunn

Wijngaard of kasteeltuin?

Kasteel Kapfenstein

Geniet van een picknick tussen de 40 hectare wijngaarden en laat je blik helemaal afdwalen naar Hongarije en Slovenië.

Wijnmakerij Kasteel Kapfenstein

Paleistuinen als geen ander

Kasteeltuinen Rosegg

In het 2.400 m² grote labyrint lopen bezoekers over paden met 3.000 haagbeuken, waardoor een haag ontstaat die zich over een kilometer uitstrekt.

Kasteel Rosegg

Kasteelpark Laxenburg

Eeuwenoude bomen en een tien kilometer lang netwerk van paden, samen met uitgestrekte weiden en waterpartijen, bieden ontspanning en rust.

Kasteel Laxenburg

Tuinen van paleis Belvedere

Hier vind je niet alleen de oudste Alpentuin van Europa, maar ook de paleistuin, de kamertuin, de beeldentuin en de botanische tuin.

Paleis Belvedere

Paleistuinen met indrukwekkende technische kenmerken

Paleispark Esterházy

Waar nu een café staat, stond ooit de eerste Watt stoommachine van de monarchie. Deze zorgde voor de aandrijving van het watersysteem voor de vijvers en de kassen.

Paleispark Esterházy

Paleistuin Hellbrunn

De waterpartijen in de paleistuinen verbazen bezoekers met magische grotten, lastige spuitfonteinen en 200 handgemaakte marionetten die door water worden aangedreven.

Paleis Hellbrunn

Paleistuinen met elegantie

UNESCO kent de titel "Werelderfgoed" toe aan bestemmingen die unieke getuigenissen zijn van voorbije culturen of uitzonderlijke natuurlijke landschappen. Vier paleizen en hun tuinen hebben deze prestigieuze erkenning gekregen.

Paleispark Eggenberg

Gepland als een architecturale representatie van het universum, omlijst door vijf tuinen.

Paleispark Eggenberg

Tuinen Mirabell

De oriëntatie van de barokke siertuin op de kathedraal en het fort benadrukt het stadsbeeld van Salzburg.

Paleis Mirabell

Paleispark Schönbrunn

Wat een uitzicht vanaf de Gloriette over het park, de tuin van de kroonprins en het doolhof!

Paleis Schönbrunn

Belvedere tuinen

Met zijn landschapsontwerp zijn de tuinen een perfecte mix van architectuur en natuur.

Paleis Belvedere

Informatie over klimaatbescherming

Biodiversiteit en soortenrijkdom in kasteeltuinen

Kasteeltuinen zijn niet alleen vredige toevluchtsoorden voor ontspanning, maar ook vitale habitats voor vele dier- en plantensoorten. Veel paleistuinen veranderen hun groene ruimten nu in weiden met wilde bloemen, zoals de Gloriette-weide in het Schlosspark Schönbrunn in Wenen, die een toevluchtsoord voor insecten is geworden.

In de parken van Salzburg worden "wilde hoekjes" aangemoedigd om te bloeien en zelfs verkeerseilanden worden bijenweiden. Maaischema's worden nu aangepast om de lokale flora en fauna te ondersteunen.

Of het nu een kasteelpark, een verkeerseiland of een grasberm is, elke groene ruimte draagt bij aan de biodiversiteit.

Duurzaamheid wordt ook omarmd bij het reizen: ÖBB verandert wegbermen, grasbermen en stationsweiden in bijenparadijzen, compleet met bijenkorven en honing!

FAQs

Burgenland

Neder-Oostenrijk

Steiermark

Karinthië:

Neder-Oostenrijk:

  • Schlosspark Laxenburg

SalzburgerLand:

  • Schlosspark Hellbrunn

Steiermark:

  • Paleispark Herberstein

Tirol:

  • Kasteelpark Ambras

Honden moeten in alle tuinen en parken aangelijnd zijn.

Karinthië:

  • Schloss Rosegg

Steiermark:

  • Kasteel Herberstein

Wenen:

  • Paleis Schönbrunn

  • De Groene Roos is te vinden in de tuinen van paleis Herberstein.

  • In paleis Eggenberg groeien alleen rozen die bekend en gekweekt waren vóór 1837, naast de eeuwenoude olijfboom Methusalem en een indrukwekkende albizia.

  • De Fockea, een afstammeling van de oudste vetplant ter wereld, is te zien in de kassen van paleis Schönbrunn.

  • Traditionele bloemen-, kruiden-, fruit- en groentesoorten gedijen weer goed in de Meierhof bij Schloss Hof.

  • In het voorjaar vindt de jaarlijkse Rariteitenbeurs plaats in de botanische tuinen van paleis Belvedere, waar bezoekers unieke planten kunnen vinden voor hun eigen tuin of balkon.

  • In Paleispark Esterházy worden botanische schatten zoals de tulpenboom, de geweiboom, de Libanonceder, de hopbeuk, de Japanse snarenboom en het dennenbos tentoongesteld.

