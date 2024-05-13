De mooiste paleistuinen in Oostenrijk
De Oostenrijkse kastelen liggen van oost naar west verspreid als parels aan een ketting en bieden volop kansen om de geschiedenis te ontdekken. Maar niet alleen de kastelen zelf zijn een bezoek waard - de tuinen, parken en lusthoven eromheen, zorgvuldig ontworpen met veel detail, zijn ware juweeltjes van tuinontwerp.
Een perfecte mix van architectuur en natuur
De Oostenrijkse paleistuinen zijn zeer gevarieerd, van prachtige bloemperken tot alpentuinen en van romantische ontwerpen tot waterpartijen. Veel van deze tuinen zijn eeuwenoud en bieden een verfrissend toevluchtsoord in de zomer. Het is geen verrassing dat bezoekers genieten van een ontspannen wandeling door deze prachtige groene ruimtes.
De mensen in Oostenrijk hebben altijd een sterke band gehad met natuur en architectuur. Al vroeg begonnen ze tuinen aan te leggen om te genieten van de schoonheid van de natuur. Vandaag de dag nodigen de prachtige paleistuinen van Oostenrijk uit tot wandelen, verkennen en ontspannen.
Maak kennis met de Oostenrijkse paleistuinen
Tuinen der liefde
Tuinen van kasteel Ambras
Aartshertog Ferdinand II liet het paleis bouwen als toevluchtsoord voor zijn geheime vrouw, Philippine Welser. De kasteelvrouw wordt omgeven door vele legendes.
Paleistuinen en biodiversiteit
Kasteeltuinen Herberstein
Er valt veel te ontdekken: Een dierentuin met dieren uit de hele wereld en tuinen die zijn ontworpen om de zon te volgen, met kleurrijke thematische bloembedden.
Kasteeltuinen Rosegg
In het wildpark kun je de historische kasteelheuvel verkennen en meer dan 300 dieren bekijken. Een wandeling door het labyrint naar het kasteel is ook de moeite waard.
Paleispark Schönbrunn
De oudste dierentuin ter wereld is de belangrijkste attractie in Schönbrunn. Tip: Trek zeker voldoende tijd uit om het paleisterrein en het paleis zelf te verkennen.
Prins Eugene en plantkunde
Wijngaard of kasteeltuin?
Paleistuinen als geen ander
Kasteeltuinen Rosegg
In het 2.400 m² grote labyrint lopen bezoekers over paden met 3.000 haagbeuken, waardoor een haag ontstaat die zich over een kilometer uitstrekt.
Kasteelpark Laxenburg
Eeuwenoude bomen en een tien kilometer lang netwerk van paden, samen met uitgestrekte weiden en waterpartijen, bieden ontspanning en rust.
Paleistuinen met indrukwekkende technische kenmerken
Paleispark Esterházy
Waar nu een café staat, stond ooit de eerste Watt stoommachine van de monarchie. Deze zorgde voor de aandrijving van het watersysteem voor de vijvers en de kassen.
Paleistuinen met elegantie
Paleispark Eggenberg
Gepland als een architecturale representatie van het universum, omlijst door vijf tuinen.
Tuinen Mirabell
De oriëntatie van de barokke siertuin op de kathedraal en het fort benadrukt het stadsbeeld van Salzburg.
Paleispark Schönbrunn
Wat een uitzicht vanaf de Gloriette over het park, de tuin van de kroonprins en het doolhof!
Informatie over klimaatbescherming
Kasteeltuinen zijn niet alleen vredige toevluchtsoorden voor ontspanning, maar ook vitale habitats voor vele dier- en plantensoorten. Veel paleistuinen veranderen hun groene ruimten nu in weiden met wilde bloemen, zoals de Gloriette-weide in het Schlosspark Schönbrunn in Wenen, die een toevluchtsoord voor insecten is geworden.
In de parken van Salzburg worden "wilde hoekjes" aangemoedigd om te bloeien en zelfs verkeerseilanden worden bijenweiden. Maaischema's worden nu aangepast om de lokale flora en fauna te ondersteunen.
Of het nu een kasteelpark, een verkeerseiland of een grasberm is, elke groene ruimte draagt bij aan de biodiversiteit.
Duurzaamheid wordt ook omarmd bij het reizen: ÖBB verandert wegbermen, grasbermen en stationsweiden in bijenparadijzen, compleet met bijenkorven en honing!