Ontdek het opmerkelijke verhaal van prins Eugene, een militaire generaal die het culturele landschap van Wenen veranderde en een rijk nalatenschap achterliet.

Prins Eugene werd in 1663 in Parijs geboren als zoon van een adellijke maar berooide tak van de Italiaanse familie Savoie. Hij droomde van een militaire carrière. Door zijn geringe lengte van 1,54 meter en de invloed van zijn machtige moeder weigerde Frankrijk hem in militaire dienst te nemen.

Op 20-jarige leeftijd besloot hij te vluchten - vermomd als vrouw, zo ging het gerucht. "Keizer Leopold I van Oostenrijk had dringend militaire rekruten nodig en verwelkomde de prins met open armen," vertelt Georg Lechner, curator van de festiviteiten rond de 300e verjaardag in de Oostenrijkse Belvedere Gallery.

Kort daarna stelde prins Eugene zijn vaardigheden in dienst van het Oostenrijkse leger - een beslissing die zijn leven en de geschiedenis van Centraal-Europa zou bepalen.